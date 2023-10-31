生成式 AI 是一种强大的创意工具。让它以文本或媒体形式生成任何内容，它都能做到。但是针对企业中的严谨工作而言，您如何得知它创造的东西值得信赖呢？

本集 AI 学院将带您深入了解 AI 幻觉、偏见和风险等问题，并了解应用 AI 道德规范和治理功能如何能够建立信任。使用我们的指南手册将理论付诸实践。