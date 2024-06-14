您是否考虑过，食物从农场到餐桌的旅程与数据存储的演变过程（也即，从数据湖和数据仓库转向湖仓一体架构）有何相似之处？观看 Luv Aggarwal 针对这个类比的讲解，以及湖仓一体如何能结合数据湖和数据仓库的优势。