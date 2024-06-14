气候变化是当今全球面临的一项严峻挑战。观看 IBM Research 的化学家 Stacey Gifford 阐述人工智能 (AI) 如何能提供前景光明的解决方案，例如开发新型环保材料的能力。
计划外停机可能会导致经济损失、品牌受损，甚至招致监管行动。与 IBM Cloud 的 Albert Traylor 一同来了解 AIOP 预测和防止中断并加快解决速度的用例演示。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 之间真正的区别是什么？让 Jeff Crume 来解释这两者之间的关系，并深入探讨深度学习 (DL) 和每种类型的属性等相关主题。
Kubernetes 现在是技术行业容器编排的事实标准，可支持您运行和管理基于容器的工作负载。与 Sai Vennam 一起全面了解 Kubernetes 的所有内容。
什么是 REST API，它对您的云应用程序有何重要意义？跟随 IBM Cloud 的 Nathan Heckman 一起解答这些问题及其他更多问题，并直观地展示公司通过使用 REST API 可以获得的优势。
如果没有正确的战略，混合云可能会带来一系列挑战。观看 IBM Cloud 的 Sai Vennam 以一家正在进行混合云转型的虚构分销公司为例，解释选择正确战略的优势。
了解云安全中分担责任模型的细微差别至关重要。与 IBM Cloud 的 Nataraj Nagaratnam 一起深入了解云安全以及企业如何将其整合到其业务运营中。
对数以千计的警报进行分类以找到“信号”可能会很麻烦。观看 Jaqueline Lehmann 讲解安全信息和事件管理 (SIEM) 系统如何关联来自多个来源的数据，以生成准确、高精确度的警报。
“坏人”使用策略、技巧和程序 (TTP) 进行攻击，而“好人”则使用 PPT（人员、流程和技术）进行应对。观看“安全人员”Jeff 讲解 MITRE ATT&CK 框架，帮助您了解您的敌人。
您是否考虑过，食物从农场到餐桌的旅程与数据存储的演变过程（也即，从数据湖和数据仓库转向湖仓一体架构）有何相似之处？观看 Luv Aggarwal 针对这个类比的讲解，以及湖仓一体如何能结合数据湖和数据仓库的优势。
Data Fabric 是一种架构方法，可简化组织内的数据访问，以促进自助数据消费。观看此视频，其中 Luv Aggarwal 讲解了 Data Fabric 如何能帮助打破数据孤岛，并将数据交到数据用户手中。
什么是数据仓库，它与数据市场和数据湖相比有何不同？数据仓库解决方案仅适用于大型企业吗？在这段光板视频中，IBM Cloud 的 Luv Aggarwal 回答了这些问题以及更多其他问题，并解析了什么是数据仓库，以及它可以为企业提供的优势。
尽管可观察性、应用性能管理 (APM) 和监控经常互换使用，但它们具有不同的含义。了解它们有何不同，以及为什么企业可观察性在减少手动监控工作方面更有效。
现代云应用程序用户期望获得实时体验，但如何才能实现？观看 IBM Cloud 的 Whitney Lee 讲解开源分布式流平台 Apache Kafka 如何能帮助开发人员使用事件流创建高性能应用程序。
尽管站点可靠性工程 (SRE) 和 DevOps 被视为同一枚硬币的两面，但它们确实存在一些差异。观看 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解其中的差异及其对组织的影响。
应用程序编程接口 (API) 通过支持交换数据和功能来简化软件开发和创新。浏览我们的播放列表，了解如何优化软件生态系统。
云计算正在成为各行各业 IT 基础设施不可或缺的一部分。浏览我们的播放列表，了解如何在任何云环境中开拓并取得成功。
Kubernetes 是容器编排的首选开源平台。查看我们的 Kubernetes 基础知识播放列表，从基本知识到高级主题，掌握容器化应用程序的管理。
AI 和 ML 有望持续增长，现在是融入这些领域令人振奋的时刻。浏览我们关于基础和热门 AI 和 ML 主题的播放列表，全面了解这些变革性技术。
架构合理的云数据存储可为各种规模的组织带来成本效益、更强的可扩展性以及数据弹性。浏览我们的综合播放列表，深入了解作为本地存储网络替代方案的云数据存储。
将云原生控制集成到现有技术中可以加强防御策略。观看我们的播放列表，深入了解威胁、趋势和解决方案，从而帮助您保持领先地位。