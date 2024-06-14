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一副插图，其中描绘了通过观看 IBM 技术视频来获得沉浸式学习体验

焦点

深入探讨各种处于创新前沿的技术话题。
观看 Think 2024 主题演讲回放。了解如何根据业务需求扩展 AI 和混合云。
AI Academy

由顶尖的 IBM 思想领袖主持，利用专为业务和数据负责人设计的综合课程，讲解最相关的 AI 主题。

 重新思考用例

IBM 的系列动画展示了如何利用生成式 AI 实现客户服务、应用程序现代化、人力资源和营销的转型。在每集节目中，IBM 专家都会设想 AI 在某个工作流中的应用，以及对整个企业的影响。

 什么是生成式 AI 模型？

观看 IBM 专家 Kate Soule 讲解生成式 AI 将如何使用 LLM。

IBM Think 2023 会议点播
观看 IBM Think 2024 点播会议，技术领导者齐聚一堂，分享推动转型的创意。 查看所有点播视频
AI Academy
观看 AI 学院系列节目，感受全新的旗舰版商用 AI 教育体验。本课程由 IBM 资深思想领袖带领，旨在帮助企业领导者获得所需的知识，以便划分可以推动增长的 AI 投资的优先级。 探索课程
重新思考用例
IBM 的系列动画展示了如何利用生成式 AI 实现客户服务、应用程序现代化、人力资源和营销的转型。在每集节目中，IBM 专家都会设想 AI 在某个工作流中的应用，以及对整个企业的影响。 立即观看
深入了解人工智能 探索 AI 的潜力、多样化应用和影响。 查看 AI 基础知识播放列表 AI 是否能帮助应对气候变化？

气候变化是当今全球面临的一项严峻挑战。观看 IBM Research 的化学家 Stacey Gifford 阐述人工智能 (AI) 如何能提供前景光明的解决方案，例如开发新型环保材料的能力。

 AI 和气候变化 (11:56) 什么是 AIOps?

计划外停机可能会导致经济损失、品牌受损，甚至招致监管行动。与 IBM Cloud 的 Albert Traylor 一同来了解 AIOP 预测和防止中断并加快解决速度的用例演示。

 深入了解 AIOps (5:26) AI 与机器学习

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 之间真正的区别是什么？让 Jeff Crume 来解释这两者之间的关系，并深入探讨深度学习 (DL) 和每种类型的属性等相关主题。

 了解 AI 和 ML (5:51)
探索云基础知识 了解现代云技术的基础知识。 查看云基础知识播放列表 Kubernetes 说明

Kubernetes 现在是技术行业容器编排的事实标准，可支持您运行和管理基于容器的工作负载。与 Sai Vennam 一起全面了解 Kubernetes 的所有内容。

 深入了解 Kubernetes (10:58) 什么是 REST API？

什么是 REST API，它对您的云应用程序有何重要意义？跟随 IBM Cloud 的 Nathan Heckman 一起解答这些问题及其他更多问题，并直观地展示公司通过使用 REST API 可以获得的优势。

 了解有关 REST API 的更多信息 (9:11) 什么是混合云？

如果没有正确的战略，混合云可能会带来一系列挑战。观看 IBM Cloud 的 Sai Vennam 以一家正在进行混合云转型的虚构分销公司为例，解释选择正确战略的优势。

 了解混合云 (9:44)
探索安全与身份 全面了解如何保护基于云的系统免受不断变化的威胁。 查看云安全播放列表 什么是云安全？

了解云安全中分担责任模型的细微差别至关重要。与 IBM Cloud 的 Nataraj Nagaratnam 一起深入了解云安全以及企业如何将其整合到其业务运营中。

 了解如何保障云安全 (10:09) 什么是 SIEM？

对数以千计的警报进行分类以找到“信号”可能会很麻烦。观看 Jaqueline Lehmann 讲解安全信息和事件管理 (SIEM) 系统如何关联来自多个来源的数据，以生成准确、高精确度的警报。

 了解 SIEM 的工作原理 (4:28) 攻击剖析

“坏人”使用策略、技巧和程序 (TTP) 进行攻击，而“好人”则使用 PPT（人员、流程和技术）进行应对。观看“安全人员”Jeff 讲解 MITRE ATT&CK 框架，帮助您了解您的敌人。

 学习解码攻击 (7:42)
深入了解分析 获取有效管理数据资产的知识。 数据湖仓一体详解

您是否考虑过，食物从农场到餐桌的旅程与数据存储的演变过程（也即，从数据湖和数据仓库转向湖仓一体架构）有何相似之处？观看 Luv Aggarwal 针对这个类比的讲解，以及湖仓一体如何能结合数据湖和数据仓库的优势。

 深入了解数据湖 (8:50) Data Fabric 详解

Data Fabric 是一种架构方法，可简化组织内的数据访问，以促进自助数据消费。观看此视频，其中 Luv Aggarwal 讲解了 Data Fabric 如何能帮助打破数据孤岛，并将数据交到数据用户手中。

 了解 Data Fabric (13:33) 什么是数据仓库？

什么是数据仓库，它与数据市场和数据湖相比有何不同？数据仓库解决方案仅适用于大型企业吗？在这段光板视频中，IBM Cloud 的 Luv Aggarwal 回答了这些问题以及更多其他问题，并解析了什么是数据仓库，以及它可以为企业提供的优势。

 深入了解数据仓库 (8:13)
查看所有 IBM 技术视频 通过我们的专家视频，全面了解现代软件的开发和运营。 浏览 IBM 技术视频和播放列表 可观察性、APM 与监控

尽管可观察性、应用性能管理 (APM) 和监控经常互换使用，但它们具有不同的含义。了解它们有何不同，以及为什么企业可观察性在减少手动监控工作方面更有效。

 深入了解监控解决方案 (9:33) 什么是 Kafka？

现代云应用程序用户期望获得实时体验，但如何才能实现？观看 IBM Cloud 的 Whitney Lee 讲解开源分布式流平台 Apache Kafka 如何能帮助开发人员使用事件流创建高性能应用程序。

 探索 Kafka (9:10) DevOps 与 SRE：有什么区别？

尽管站点可靠性工程 (SRE) 和 DevOps 被视为同一枚硬币的两面，但它们确实存在一些差异。观看 IBM Cloud 的 Bradley Knapp 讲解其中的差异及其对组织的影响。

 深入了解 DevOps 和 SRE (8:07)
通过技术讲解播放列表学习基础知识 了解基础技术堆栈的基础知识。 API 基础知识

应用程序编程接口 (API) 通过支持交换数据和功能来简化软件开发和创新。浏览我们的播放列表，了解如何优化软件生态系统。

 查看 API 基础知识播放列表 云基础知识

云计算正在成为各行各业 IT 基础设施不可或缺的一部分。浏览我们的播放列表，了解如何在任何云环境中开拓并取得成功。

 查看云基础知识播放列表 Kubernetes 基础知识

Kubernetes 是容器编排的首选开源平台。查看我们的 Kubernetes 基础知识播放列表，从基本知识到高级主题，掌握容器化应用程序的管理。

 查看 Kubernetes 播放列表 AI 基础知识

AI 和 ML 有望持续增长，现在是融入这些领域令人振奋的时刻。浏览我们关于基础和热门 AI 和 ML 主题的播放列表，全面了解这些变革性技术。

 查看 AI 基础知识播放列表 云数据存储详解

架构合理的云数据存储可为各种规模的组织带来成本效益、更强的可扩展性以及数据弹性。浏览我们的综合播放列表，深入了解作为本地存储网络替代方案的云数据存储。

 查看云数据存储播放列表 云安全

将云原生控制集成到现有技术中可以加强防御策略。观看我们的播放列表，深入了解威胁、趋势和解决方案，从而帮助您保持领先地位。

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