迁移学习包含三个相近的实践或分支。它们彼此之间的区别，以及与更广泛的迁移学习之间的区别，主要体现在源域、目标域和要完成的任务之间的关系的变化上。8

- 归纳迁移。这种情况是指源任务和目标任务不同，并且目标域和源域（即数据集）之间是否存在差异或相似性并不影响这种情况的发生。这种情况在计算机视觉模型中很常见，例如在大型数据集上预训练用于特征提取的架构，会进行进一步训练，以用于特定任务（例如对象检测）。多任务学习，即在同一数据集上同时学习两个不同的任务（例如图像分类和对象检测），可以被视为归纳迁移的一种形式。9

- 无监督学习。这与归纳迁移类似，因为目标任务与源任务不同。但在归纳迁移中，源数据和/或目标数据通常会进行标记。顾名思义，无监督迁移学习是没人监督的，这意味着没有人工标记的数据。10 相比之下，归纳迁移可以被视为监督学习。无监督学习的一种常见应用是欺诈检测。通过分析未标记的交易数据集的常见模式，模型可以进一步学习识别可能存在欺诈的偏离行为。

- 归纳迁移。当源任务和目标任务相同，但数据集（或域）不同时，会发生这种情况。更具体地说，源数据通常是标记的，而目标数据是无标记的。域适应是转导学习的一种形式，因为它将从一个数据分布上执行任务获得的知识应用于另一个数据分布上的相同任务。11转导迁移学习的一个示例是将在餐厅评论上训练和测试的文本分类模型应用于电影评论分类。