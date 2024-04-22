什么是隐含狄利克雷分布？

隐含狄利克雷分布 (LDA)（不要与机器学习中的线性判别分析混淆 ）是一种贝叶斯主题建模方法。简而言之，LDA 是一种有条件的概率式主题建模。

主题建模是一种自然语言处理 (NLP) 技术，它在大型文本数据集上应用无监督学习，以生成从这些文档中得出的词项摘要集。这些词项旨在代表整个文集的主要专题集。通过这种方式，主题模型旨在发现一组文档的潜在主题或主题特征。1

用户可以使用 scikit-learn（或 sklearn）自然语言处理工具包 (NLTK) 和 Python 中的 gensim 轻松生成 LDA 主题模型。R 中的 topicmodels 和 lda 包还包含用于生成 LDA 主题模型的函数。