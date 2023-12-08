Karl Pearson 因在 1901 年开发 PCA 而受到赞誉，但是主成分分析 (PCA) 的普及是随着计算机的普及而开始的，因为计算机可以进行多元统计计算。1主成分分析 (PCA) 对于可视化和深入了解高维数据集或具有许多特征的数据非常有效，因为它可以轻松识别趋势、模式或异常值。



主成分分析 (PCA) 通常用于机器学习算法的数据预处理。主成分分析 (PCA) 可以从大型数据集中提取最丰富信息量特征，同时保留初始数据集中最相关的信息。这降低了模型复杂性，因为每个新特征的添加都会对模型性能产生负面影响，这通常也称为“维度诅咒”。

通过将高维数据集投影到更小的特征空间中，主成分分析 (PCA) 还可以最大限度地减少或完全消除常见问题，例如多重共线性和过拟合。当两个或多个独立变量彼此高度相关时，就会出现多重共线性，这可能会给因果建模带来问题。过拟合模型对新数据的泛化效果很差，从而完全降低了它们的价值。主成分分析 (PCA) 是回归分析中的一种常用方法，但也可用于各种用例，例如模式识别、信号处理、图像处理等。

虽然主成分分析 (PCA) 还存在其他变体，例如主成分回归和核 PCA，但本文将重点关注当前文献中的主要方法。