理解此公式的运算需先熟悉矩阵符号表示法。但目前，我们仅需了解 X 矩阵的大小和内容是由选作此模型的参数的自变量来决定的。此外，各预测变量之间的相关度（也称为相关系数，表示为）也被用于计算 X 与 Y 之间的回归系数。3

由于模型中包含或排除了自变量，任何一个预测变量的估计系数都可能发生巨大变化，从而使得系数估计值变得不可靠、不精确。两个或多个预测变量之间的相关性给确定任何一个变量对模型输出的单独影响带来了困难。请记住，回归系数衡量的是假设其他预测变量保持不变的情况下，特定预测变量对输出结果的影响。但如果预测变量是相关的，则可能无法将预测变量分离出来。因此，多重共线变量的估计回归系数并不反映任何一个预测变量对输出结果的影响，而是反映预测变量的部分影响，具体取决于模型中的协变量。4

此外，具有相同多重共线性变量的不同数据样本，甚至还有数据的微小变化均可能会产生差异很大的回归系数。过拟合可能是最广为人知的多重共线性问题。过拟合是指模型具有较低的训练误差和较高的泛化误差。如上所述，任何一个多重共线变量的统计显著性在与其他变量的关系噪声中仍是不明确的。这可阻止精确计算任一变量对模型输出的统计显著性，而系数估计在很大程度上却能体现这一点。由于多重共线性会阻碍计算精确的系数估计值，因此多重共线性模型无法推广到未知数据。因此，多重共线变量的估计系数将具有较大的波动性（也称为较大的标准误差）。5