了解数据挖掘如何通过结合统计与人工智能来分析大型数据集，从而揭示有意义的洞察和有用的信息。
使用矢量数据库为生成式 AI 用例和应用程序高效地存储和管理大量高维矢量数据，并为这些数据构建索引。
探索聊天机器人技术，了解聊天机器人如何模拟人类对话。聊天机器人通常会使用 NLP 来解析输入，并使用生成式 AI 自动进行响应。
了解 DDoS 攻击如何利用恶意流量淹没网站和其他网络资源、中断正常活动并拒绝合法用户访问。
揭露并了解网络钓鱼如何诱使用户泄露敏感数据、下载恶意软件并使自己或组织面临网络犯罪。
学习基础知识，了解这项技术如何使用量子力学解决超出传统计算机能力的复杂问题，及其影响诸多行业的潜力。
了解 AI 如何能让计算机像人类一样思考和决策，探索其历史和 AI 的类型，并揭示它影响我们生活的方式。
深入了解机器学习如何利用数据和算法、其用例和相关问题，以负责任和创新的方式使用该技术。
探索深度学习如何模拟我们的大脑，帮助系统学习在无人监督的情况下识别和执行复杂任务并提高准确性。
了解 k 最近邻算法，这是当今机器学习中流行的最简单的分类和回归分类器之一。
深入了解 NLP 如何支持机器理解和响应文本或语音数据并了解各种 NLP 任务，以获得最佳结果。
了解神经网络如何支持程序识别模式，并解决人工智能、机器学习和深度学习中的常见问题。
通过了解商业智能如何处理数据，以获得切实可行的洞察分析并为决策提供信息，从而了解如何利用业务数据。
掌握此分析程序，熟练地生成预测，使用易于解释的数学公式，并将其应用于各个领域。
通过掌握逻辑回归方法，并了解应使用的逻辑回归类型，更快地预测结果并制定更优决策。
了解如何运行蒙特卡罗模拟（一种计算算法），以便使用重复随机抽样来估计不确定事件的可能结果。
了解探索性数据分析，以有效地分析和总结数据集，帮助人们发现模式和异常，并生成假设。
利用数据科学，从越来越多的数据中发掘业务洞察分析，并加速数字化转型和数据驱动型决策。
掌握设备的视觉检查，亲自或使用数字图像远程检查设备以发现缺陷，从而维持质量与安全标准。
通过将定期维护任务与 ML、数据分析和预测性资产运行状况监控相结合来实施预防性维护，以免出现停机。
利用计算机化维护管理系统 (CMMS) 加强维护工作，有效调度、管理和跟踪维护任务。
深入了解数字孪生体如何通过集成实时数据、模拟、ML 和推理来创建对象或系统的虚拟副本，从而支持决策。
了解现场服务管理，以便在公司财产之外的工作活动和运营实践中有效协调资源、员工和设备。
借助自动化技术，利用技术、程序、机器人或流程来执行任务，以极少的人力投入获得更佳成果。
利用机器人流程自动化 (RPA)，使用软件机器人自动执行重复性任务，从而腾出人力资源来优先处理更复杂的任务。
了解工作流程系统如何帮助企业通过使用业务流程管理系统和自动化来优化效率。
通过 API 集成简化软件开发和创新，使应用程序能够更安全地轻松交换数据和功能。
使用 REST API 简化软件开发流程，以促进与应用程序的灵活集成和微服务的编排。
了解交互式语音应答 (IVR) 如何集成计算机和电话技术，为呼叫者创建一个自动化系统来访问信息。
了解 HPC 如何利用强大的处理器，以实时或近乎实时的方式处理大量数据并解决当今最复杂的计算问题。
了解 SaaS 如何作为一种软件交付模式来运转，从而获得云计算、成本节约、可扩展性和通过 Web 浏览器访问等优点。
了解云计算如何支持对基于内联网的基础架构和应用程序的访问，从而免于现场维护并提高敏捷性和效率。
了解 Kubernetes（一种开源容器编排平台），以便管理和扩展容器化应用程序、提高可用性并降低成本。
深入了解开发人员和 IT 领导者对无服务器计算的喜爱；这是一种构建和运行云原生应用程序的更简单方法，只需按实际使用量付费。
了解大型机如何以最高级别的安全性和可靠性每天实时处理数十亿项计算和业务。
了解 NoSQL（也称为“非 SQL”）如何实现关系数据库中非传统结构数据的存储和查询。
研究 CAP 定理，其中指出一个系统仅提供三个关键特性中的两个：一致性、可用性和分区容错性。
了解数据库架构如何在关系数据库中创建数据定义和组织，以及如何维护数据质量和完整性。
了解有关 etcd 的更多信息，etcd 是一个容错的开源键-值数据库，是 Kubernetes 和其他分布式平台的主要数据主干。
使用提供一种结构化方式的关系数据库，将数据组织成表格的行和列，从而保持数据的一致性和完整性。
了解 DevOps 如何对软件任务进行合并和自动执行，以加速交付高质量软件，以及它与站点可靠性工程 (SRE) 的协同作用。
借助 DevSecOps（“开发、安全和运营”的简称），在软件开发生命周期的每个阶段自动集成安全性。
了解软件的开发方式，以及它如何帮助您的企业在竞争中取胜。了解软件开发的相关要点、创新和技术。
查找软件错误并确保应用程序或系统适于使用，从而防止出现错误、降低开发成本并提高性能。
了解 PaaS（即，“平台即服务”）如何为开发、运行和管理应用程序提供完整、灵活且经济的云平台。
利用站点可靠性工程来自动执行原本需要手动执行的 IT 运营任务，加快软件交付并最大限度降低 IT 风险。
了解信息技术基础架构为何如此重要，以及所有组件如何协同工作，以管理企业 IT 服务和环境。
使用虚拟化将硬件资源划分为多台虚拟计算机（称为虚拟机），并提高利用率和成本效益。
使用 IT 管理解决方案高效管理硬件、软件和网络服务，并帮助维护健壮且富有弹性的 IT 基础架构。
利用数据存储在磁性、光学或机械介质上存储和保存一系列数字信息以用于当前或未来的操作。
深入了解如何在文件中存储数据、在文件夹中组织文件、在目录和子目录中组织文件夹，从而轻松查找和管理文件。
了解块存储（将数据文件存储在存储区域网络 (SAN) 上或云端），从而实现快速可靠的数据传输。
了解中间件如何通过简化应用程序、组件和后端数据源之间的连接来加速分布式应用程序的开发。
了解微服务架构如何将单一应用程序分解为更小的可部署服务，从而获得灵活性和可扩展性。
获得对移动应用程序开发的初步了解，包括为智能手机、平板电脑和数字助理制作软件。
了解 Java Spring Boot 如何通过称为 Java Spring Framework 的开源框架简化 Web 应用程序和微服务的开发。
将应用程序分为三个逻辑和物理计算层，从而可以根据需要轻松维护和扩展每个层，而不会影响其他层。
使用网络安全解决方案保护网络基础设施、资源和流量免遭内部和外部安全威胁和网络攻击。
了解如何在服务器之间有效分配网络流量，以优化应用程序可用性并保持良好的最终用户体验。
深入了解网络运营中心如何帮助组织保持最佳绩效，以及 AI 如何助力提供更可靠的网络服务。
深入了解虚拟私有云如何帮助企业在公共云基础设施中建立类似私有云的体验。
了解 SDN 作为网络架构如何实现网络虚拟化，以及带来优于传统网络方法的灵活性和效率。
深入了解由地理位置分散的服务器网络所构成的 CDN 如何通过优化网站与移动应用程序性能来提高客户满意度。
持续了解网络安全技术、威胁类型和最佳实践，从而保护您的关键系统和敏感信息免受网络攻击。
了解恶意软件，如勒索软件、特洛伊木马和间谍软件，如何通过破坏数据安全来危害计算机系统或其用户。
了解 CAPTCHA（即“全自动公共图灵测试）如何验证人类用户的身份，以防止恶意机器人构成的威胁。
了解 SIEM 软件如何帮助组织在潜在的安全威胁和漏洞扰乱业务运营之前识别并消除它们。
利用云安全（一系列程序和技术）来保护您的云环境，从而解决业务安全所面临的内外部威胁。
深入了解 SOC 如何统一和协调组织的所有网络安全技术和运营，以改进威胁检测、响应和预防。
了解库存管理如何跟踪从制造商到仓库以及从这些设施到销售点的库存。
了解订单管理系统如何跟踪订单从开始到履行的整个过程，并管理与订单相关的人员、流程和数据。
深入了解能源管理如何能帮助企业主动监控、控制和优化能源消耗，以节约能源并降低能源成本。
了解如何使用电子数据交换 (EDI) 来交换业务信息，从而节省时间，并避免手动处理导致代价高昂的错误。
利用托管文件传输 (MFT) 技术促进通过互联网安全、可靠和自动地交换基于文件的数据，且满足合规性需求。
了解气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 如何尽力让投资者更好地了解公司的气候相关风险。