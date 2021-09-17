我观察或参与了几千名服务器客户的购买决策，从第一次上线网站的小企业主到每天访问量达数千万次的成熟平台。虽然每个购买者对云服务器的要求和优先级各不相同，但这些决策中的一些关键决定因素是一致的：

费用是多少？什么配置/技术最好？哪个供应商最值得信赖？



每个网站管理员都必须回答这三个问题。虽然看起来很简单，但它们最终会重叠，并且购买决策开始变得更加复杂：

此时的自然假设为：每个人均会选择位于三个圆圈重叠处的“最佳位置”的云服务器，但服务器决策却并非是凭空做出的。完全正确的托管决策可指向该图表上的每一个点。



让我们将图表分成几个不同的区域，看看用户为什么会选择各区域的服务器：

区域 1： 预算优先于其他一切因素。





预算优先于其他一切因素。 区域 2： 拥有本地服务器的大型企业的 IT 管理员或不想更换供应商的忠实客户。





拥有本地服务器的大型企业的 IT 管理员或不想更换供应商的忠实客户。 区域 3： 需要市场上最快速、最强大、可扩展性最强的基础设施的买家。





需要市场上最快速、最强大、可扩展性最强的基础设施的买家。 区域 4： 忠于供应商的客户，只要这种忠诚度不会使他们超出预算。





忠于供应商的客户，只要这种忠诚度不会使他们超出预算。 区域 5： 喜欢拥有最新技术并重视能够通过一个供应商对其进行管理的用户。





喜欢拥有最新技术并重视能够通过一个供应商对其进行管理的用户。 区域 6： 选择可为其预算提供最佳性能的云环境，而不考虑提供商。





选择可为其预算提供最佳性能的云环境，而不考虑提供商。 区域 7：购买者对三个优先事项同等重视，可以选择满足其所有需求的环境。

在最初的购买决定和后续决定之间会发生许多过渡。

无论您如何做出最初的购买决定，当需要下一个云服务器时，都有一个新因素需要考虑：您可能希望在同一个地方发展。

在供应商之间迁移可能很麻烦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，它们通常会通过公共互联网进行，因此您无法获得最佳性能。

如果您必须选择一个最能描述您的购买决策的区域，您会选择哪个区域？