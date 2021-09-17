什么是云服务器？

IT infrastructure

什么是云服务器？

云服务器是一种强大的物理或虚拟基础架构，由云服务供应商远程托管，用于交付应用程序、处理信息或提供数据存储。

一些云服务器是使用虚拟化软件创建的，该软件将单个物理（裸机）服务器分成多个虚拟服务器。云服务供应商使用基础设施即服务 (IaaS) 模型向客户提供虚拟或裸机服务器。

云服务器的主要功能

  • 计算基础设施可以是物理的（裸机），也可以是虚拟的，还可以是两者的混合体，具体取决于使用情况

  • 具有本地服务器的所有功能

  • 使用户能够处理密集型工作负载并存储大量信息

  • 通过 API 按需访问自动化服务

  • 用户可选择按月或即用即付的付款方式

  • 用户可以选择根据需要扩展的共享托管计划
小球在轨道上滚动的三维设计

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为什么选择云服务器？

成本效益

有了云服务器，企业只需支付所需服务的费用，减少了维护服务器硬件的开支。

可扩展性

用户可以扩展计算和存储资源以满足不断变化的需求。这对于需求不断变化的组织很有帮助。

集成

企业的云服务器通过网络连接，可确保不间断通信和快速部署。“单窗格”界面可实现完全控制。

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注意事项

  • 虚拟服务器与物理服务器物理（裸机）服务器最适合数据密集型工作负载。虚拟服务器更适合变动剧烈的工作负载。

  • 虚拟化:云服务器可以是物理的，也可以是虚拟的。虚拟化软件选项包括 VMware、Parallels 和 Hyper-V。(有关虚拟化的更多信息，请参阅下面的视频。）

  • 定制：物理服务器有许多定制选项，如更高的处理能力、额外的 RAM 和备份能力。

  • 安全性：云服务器的安全选项包括防火墙、防病毒软件、监控和主机入侵保护。

选择云服务器：IBM 的视角

成本、技术和供应商

我观察或参与了几千名服务器客户的购买决策，从第一次上线网站的小企业主到每天访问量达数千万次的成熟平台。虽然每个购买者对云服务器的要求和优先级各不相同，但这些决策中的一些关键决定因素是一致的：

费用是多少？什么配置/技术最好？哪个供应商最值得信赖？

每个网站管理员都必须回答这三个问题。虽然看起来很简单，但它们最终会重叠，并且购买决策开始变得更加复杂：

此时的自然假设为：每个人均会选择位于三个圆圈重叠处的“最佳位置”的云服务器，但服务器决策却并非是凭空做出的。完全正确的托管决策可指向该图表上的每一个点。

让我们将图表分成几个不同的区域，看看用户为什么会选择各区域的服务器：

  • 区域 1：预算优先于其他一切因素。

  • 区域 2：拥有本地服务器的大型企业的 IT 管理员或不想更换供应商的忠实客户。

  • 区域 3：需要市场上最快速、最强大、可扩展性最强的基础设施的买家。

  • 区域 4：忠于供应商的客户，只要这种忠诚度不会使他们超出预算。

  • 区域 5：喜欢拥有最新技术并重视能够通过一个供应商对其进行管理的用户。

  • 区域 6：选择可为其预算提供最佳性能的云环境，而不考虑提供商。

  • 区域 7：购买者对三个优先事项同等重视，可以选择满足其所有需求的环境。

在最初的购买决定和后续决定之间会发生许多过渡。

无论您如何做出最初的购买决定，当需要下一个云服务器时，都有一个新因素需要考虑：您可能希望在同一个地方发展。

在供应商之间迁移可能很麻烦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，它们通常会通过公共互联网进行，因此您无法获得最佳性能。

如果您必须选择一个最能描述您的购买决策的区域，您会选择哪个区域？
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