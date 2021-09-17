云服务器是一种强大的物理或虚拟基础架构，由云服务供应商远程托管，用于交付应用程序、处理信息或提供数据存储。
一些云服务器是使用虚拟化软件创建的，该软件将单个物理（裸机）服务器分成多个虚拟服务器。云服务供应商使用基础设施即服务 (IaaS) 模型向客户提供虚拟或裸机服务器。
有了云服务器，企业只需支付所需服务的费用，减少了维护服务器硬件的开支。
用户可以扩展计算和存储资源以满足不断变化的需求。这对于需求不断变化的组织很有帮助。
企业的云服务器通过网络连接，可确保不间断通信和快速部署。“单窗格”界面可实现完全控制。
我观察或参与了几千名服务器客户的购买决策，从第一次上线网站的小企业主到每天访问量达数千万次的成熟平台。虽然每个购买者对云服务器的要求和优先级各不相同，但这些决策中的一些关键决定因素是一致的：
费用是多少？什么配置/技术最好？哪个供应商最值得信赖？
每个网站管理员都必须回答这三个问题。虽然看起来很简单，但它们最终会重叠，并且购买决策开始变得更加复杂：
此时的自然假设为：每个人均会选择位于三个圆圈重叠处的“最佳位置”的云服务器，但服务器决策却并非是凭空做出的。完全正确的托管决策可指向该图表上的每一个点。
让我们将图表分成几个不同的区域，看看用户为什么会选择各区域的服务器：
在最初的购买决定和后续决定之间会发生许多过渡。
无论您如何做出最初的购买决定，当需要下一个云服务器时，都有一个新因素需要考虑：您可能希望在同一个地方发展。
在供应商之间迁移可能很麻烦，管理多个供应商之间的环境更加困难，如果服务器必须协同工作，它们通常会通过公共互联网进行，因此您无法获得最佳性能。
如果您必须选择一个最能描述您的购买决策的区域，您会选择哪个区域？
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同水平的控制、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款兼容 OpenStack 的软件平台，用于管理 IBM zSystems 和 IBM LinuxONE 上的私有云基础架构。
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