面向工作负载、自助服务门户、云自动化工具集成的简化版基础架构即服务管理
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款高级基础架构管理（兼容 OpenStack）软件，包括在 IBM® Z 和 IBM® LinuxONE 平台上本地部署基于 IBM® z/VM 和 KVM 的 Linux® 虚拟机。
IBM Cloud Infrastructure Center 是一款基础架构即服务 (IaaS) 产品，为非容器化和容器化工作负载、IBM Z 和 LinuxONE 的 IaaS 管理提供行业标准的用户体验。
该产品为基于 IBM z/VM 和 Red Hat KVM 的虚拟基础架构提供生命周期管理，并实现基础架构服务的自动化。它还支持将 IBM Z 和 IBM LinuxONE 集成到企业级混合云模型中。
IBM Cloud Infrastructure Center 的更新和功能
高效管理计算、网络和存储资源的基础架构。
通过自助服务门户自动部署基础架构，轻松访问所需服务。
使用兼容 OpenStack 的内置 API，在云管理工具的帮助下轻松实现集成。
选择数据库，并在大规模的即服务模型中自动进行部署。管理员可以创建服务，用于部署 Linux 发行版和数据库；用户可以使用该服务在 IBM zSystems 和 IBM LinuxONE 上部署数据库。
支持简化并自动执行 Red Hat OpenShift 集群部署。和其他映像一样，Red Hat OpenShift 映像可以部署到基于 z/VM 或 Red Hat KVM 的虚拟机中。
服务提供商可以在虚拟环境中加快部署 Linux 映像，并通过兼容 OpenStack 的内置 API 集成环境，从而降低成本和复杂性。
利用不受供应商限制的行业标准化技术，实现简化的 IaaS 管理，向着虚拟化基础架构的简化管理迈出重要一步。
在 FCP 设备管理方面提供了增强功能，提高了管理员的效率，提供了远程控制台访问以提高可用性，支持 HiperSockets 以提高性能，并提供了多个项目以改进日常操作。
可用性较高的管理节点等功能；基于 Red Hat KVM 的虚拟机的第 3 层网络支持；为基于 Red Hat KVM 的虚拟机提供卷启动支持；多 FLAT 网络支持；RHEL KVM 虚拟机的 IO 线程和双重身份验证。
根据消费者需求向其提供基本的计算、网络和存储资源，支持按需扩大和缩减资源，以及 Red Hat、SUSE 和 Canonical Linux 发行版的配置，并支持简化和自动执行 Red Hat OpenShift 容器平台的集群部署。
提供行业标准的用户体验，支持定义、部署和管理所有类型容器化和非容器化工作负载的虚拟基础架构生命周期，通过自助服务门户网站自动执行，并在整个企业集成。用户可以轻松配置预定义的工作负载实例。例如，MongoDB 可以成为预定义实例的一部分，以实现轻松快速的部署。
提供兼容 OpenStack 的内置 API，实现不受供应商限制的 IaaS 管理，并轻松集成到 IBM® Cloud Paks、Red Hat 工具、VMware vRealize Automation 等云管理工具，无需平台专用技能。