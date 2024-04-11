IBM Cloud Infrastructure Center 是一款基础架构即服务 (IaaS) 产品，为非容器化和容器化工作负载、IBM Z 和 LinuxONE 的 IaaS 管理提供行业标准的用户体验。

该产品为基于 IBM z/VM 和 Red Hat KVM 的虚拟基础架构提供生命周期管理，并实现基础架构服务的自动化。它还支持将 IBM Z 和 IBM LinuxONE 集成到企业级混合云模型中。