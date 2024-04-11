主页 计算和服务器 Z KVM IBM Z 和 LinuxONE 上的 KVM
获取 KVM 虚拟化指南
KVM 虚拟机管理程序连接虚拟化环境的图示

适用于 IBM Z 和 LinuxONE 的 KVM 是 IBM z/VM 虚拟机管理程序的开源替代方案，用于在 IBM Z 和 IBM LinuxONE 系统上虚拟化 Linux 工作负载。

随着数据需求和安全问题的日益增长，基于内核的 Virtual Machines (KVM) 开源虚拟化解决方案可以帮助您有效满足 IBM Z 和 LinuxONE 系统上的这些需求。作为一款虚拟机管理程序，KVM 集灵活性和开源性质于一体，是虚拟化的理想之选。
访问博客网站，了解 IBM Z 和 LinuxONE 上的 KVM

浏览 KVM 文档，了解如何入门、查找新闻并获取有关在 IBM Z 和 LinuxONE 上运行 KVM 的提示信息。
优势 实现配置和操作标准化

跨架构的特性使其与 IBM Z 和 LinuxONE 等平台兼容，从而提高操作标准化程度。

 实现机密计算

为基于 IBM Secure Execution for Linux 的虚拟机提供机密计算，最大限度地确保安全性。

 利用通用的 Linux 管理技能

提供一套标准的 Linux 工具和界面，在各种平台上实现通用的用户体验，使客户能够轻松寻找训练有素的工作人员来管理 KVM 部署。
功能
安全性 使用 IBM Secure Execution

IBM Secure Execution 可保护 KVM 中运行的工作负载数据，防止其他虚拟机或虚拟机管理员检查、修改或破坏虚拟机。

 深入了解 IBM Secure Execution for Linux
高可用性 虚拟服务器实时迁移

虚拟服务器实时迁移可在不影响虚拟服务器的情况下，重新定位 KVM 集群周围的 Linux 客户机。

 深入了解 Live Virtual Server Migrate
基础架构管理 简化基础架构管理

为基于 Red Hat KVM 的虚拟基础架构提供简化的基础架构即服务管理。

 深入了解 IBM Cloud Infrastructure Center
安全性 广泛使用加密技术

KVM 支持 IBM Z 和 LinuxONE 平台提供的片上加密提速功能和 Crypto Express 适配器。

 深入了解 IBM Crypto Express 功能
用例 服务器整合

在高度可扩展的 IBM Z 和 LinuxONE 系统上将服务器与 KVM 进行整合，高效节省用电量和占地面积。

 深入了解如何利用 IBM z16 实现可持续发展 深入了解如何利用 IBM LinuxONE 4 实现可持续发展 机密计算

利用 IBM Hyper Protect Virtual Servers 实现易于使用的本地部署，通过 IBM Z 和 LinuxONE 上的 KVM 托管数字资产，从而为数字资产提供保护。

 深入了解 Hyper Protect Virtual Servers

成功案例

背着背包操作自动取款机的人
金融服务
零等待的银行业务

Sagicor Bank Jamaica 借助 KVM 和 IBM LinuxONE 技术加快其核心流程，并为推出新服务做好准备。

资源 IBM Z 上的 KVM

请参阅有关如何将 Linux 作为 KVM 虚拟机管理程序客户机进行设置、配置和操作的文档。

 Red Hat Enterprise Linux 附带的 KVM

深入了解 Red Hat Enterprise Linux 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。

 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 附带的 KVM

了解 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。

 Canonical Ubuntu 附带的 KVM

深入了解 Canonical Ubuntu Server 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。

 IBM LinuxONE 上的 Red Hat OpenShift 容器平台

使用 Red Hat Enterprise Linux 提供的最低要求和 KVM 虚拟机管理程序安装 Red Hat OpenShift 容器平台。
相关产品 IBM Cloud Infrastructure Center

利用 Cloud Infrastructure Center 提供的基于 Red Hat KVM（和 IBM Z /VM）并通过基础架构服务自动化实现的虚拟基础架构生命周期管理。

 IBM z16

采用 IBM z16 作为 KVM 的硬件平台，利用高性能、高可用性、高可扩展性和安全性等功能。

IBM LinuxONE 4

选择 IBM LinuxONE 4 作为 KVM 的硬件平台，充分发挥可扩展性、耐久性、卓越性能和高级安全功能的优点。

IBM Hyper Protect Virtual Servers

轻松部署数字资产用例的 Secure Execution 客户机，扩展受机密计算保护的隔离工作负载的部署规模。

IBM z/VM

使用具备高度安全和可扩展的虚拟机管理程序和虚拟化技术的操作系统，在 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上运行 Linux、z/OS、z/VSE 和 z/TPF 虚拟机以及 Red Hat OpenShift。
采取后续步骤

了解有关 KVM 开源虚拟化技术的更多信息。安排与 IBM Z 和 LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

 获取 KVM 虚拟化指南
更多探索方式 文档 支持 支持与服务 全球融资 合作伙伴 教育与培训 IBM Redbooks 社区 开发者社区 资源