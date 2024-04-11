随着数据需求和安全问题的日益增长，基于内核的 Virtual Machines (KVM) 开源虚拟化解决方案可以帮助您有效满足 IBM Z 和 LinuxONE 系统上的这些需求。作为一款虚拟机管理程序，KVM 集灵活性和开源性质于一体，是虚拟化的理想之选。