适用于 IBM Z 和 LinuxONE 的 KVM 是 IBM z/VM 虚拟机管理程序的开源替代方案，用于在 IBM Z 和 IBM LinuxONE 系统上虚拟化 Linux 工作负载。
随着数据需求和安全问题的日益增长，基于内核的 Virtual Machines (KVM) 开源虚拟化解决方案可以帮助您有效满足 IBM Z 和 LinuxONE 系统上的这些需求。作为一款虚拟机管理程序，KVM 集灵活性和开源性质于一体，是虚拟化的理想之选。
浏览 KVM 文档，了解如何入门、查找新闻并获取有关在 IBM Z 和 LinuxONE 上运行 KVM 的提示信息。
跨架构的特性使其与 IBM Z 和 LinuxONE 等平台兼容，从而提高操作标准化程度。
为基于 IBM Secure Execution for Linux 的虚拟机提供机密计算，最大限度地确保安全性。
提供一套标准的 Linux 工具和界面，在各种平台上实现通用的用户体验，使客户能够轻松寻找训练有素的工作人员来管理 KVM 部署。
IBM Secure Execution 可保护 KVM 中运行的工作负载数据，防止其他虚拟机或虚拟机管理员检查、修改或破坏虚拟机。
虚拟服务器实时迁移可在不影响虚拟服务器的情况下，重新定位 KVM 集群周围的 Linux 客户机。
为基于 Red Hat KVM 的虚拟基础架构提供简化的基础架构即服务管理。
KVM 支持 IBM Z 和 LinuxONE 平台提供的片上加密提速功能和 Crypto Express 适配器。
在高度可扩展的 IBM Z 和 LinuxONE 系统上将服务器与 KVM 进行整合，高效节省用电量和占地面积。
利用 IBM Hyper Protect Virtual Servers 实现易于使用的本地部署，通过 IBM Z 和 LinuxONE 上的 KVM 托管数字资产，从而为数字资产提供保护。
请参阅有关如何将 Linux 作为 KVM 虚拟机管理程序客户机进行设置、配置和操作的文档。
深入了解 Red Hat Enterprise Linux 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。
了解 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。
深入了解 Canonical Ubuntu Server 如何在 KVM 虚拟机管理程序虚拟化的大型机环境中运行。
使用 Red Hat Enterprise Linux 提供的最低要求和 KVM 虚拟机管理程序安装 Red Hat OpenShift 容器平台。
利用 Cloud Infrastructure Center 提供的基于 Red Hat KVM（和 IBM Z /VM）并通过基础架构服务自动化实现的虚拟基础架构生命周期管理。
采用 IBM z16 作为 KVM 的硬件平台，利用高性能、高可用性、高可扩展性和安全性等功能。
选择 IBM LinuxONE 4 作为 KVM 的硬件平台，充分发挥可扩展性、耐久性、卓越性能和高级安全功能的优点。
轻松部署数字资产用例的 Secure Execution 客户机，扩展受机密计算保护的隔离工作负载的部署规模。
使用具备高度安全和可扩展的虚拟机管理程序和虚拟化技术的操作系统，在 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上运行 Linux、z/OS、z/VSE 和 z/TPF 虚拟机以及 Red Hat OpenShift。