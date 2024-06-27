针对 Linux 优化的可扩展、具备网络弹性且可持续发展的系统
IBM LinuxONE 是一款企业级 Linux 服务器，融合了 IBM 在构建企业级系统方面的丰富专业知识，以及 Linux 操作系统的开放性。
LinuxONE 为混合云和 AI 应用程序提供了具备网络弹性的可持续发展平台，还可通过工作负载整合帮助降低总拥有成本。
本次网络研讨会将讨论 IBM LinuxONE 如何帮助您解锁各行各业的 AI 新用例。
为企业的数据密集型工作负载提供最佳的安全性、可伸缩性以及卓越的性能。
兼具可持续性、安全性与可靠性，适用于各种工作负载。
在现有机架上灵活部署，兼具安全性和可扩展性。
预配置的机架安装型号以较低的新入门价格提供简便性和灵活性。
通过在旨在提供 99.999999% 可用性的系统上进行机密计算，大规模地保护数据和应用程序。
通过将 AI 与数据共置，并利用 IBM® Telum 处理器上的 AI 单元，快速、大规模地提供 AI 推理。
LinuxONE 专为满足任务关键型工作负载的需求而设计。
Citi 将 MongoDB 工作负载整合到 IBM LinuxONE 上，以减少数据中心的占地面积和能源消耗。
Phoenix Systems 通过 IBM LinuxONE 的“可信执行环境”让客户端正在使用的数据更加安全。
Sagicor Bank Jamaica 借助 IBM LinuxONE 技术加快其核心流程，并为推出新服务做好准备。