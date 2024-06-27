主页 计算和服务器 LinuxONE IBM LinuxONE

针对 Linux 优化的可扩展、具备网络弹性且可持续发展的系统

了解为什么说可持续发展至关重要

IBM LinuxONE 是一款企业级 Linux 服务器，融合了 IBM 在构建企业级系统方面的丰富专业知识，以及 Linux 操作系统的开放性。

LinuxONE 为混合云和 AI 应用程序提供了具备网络弹性的可持续发展平台，还可通过工作负载整合帮助降低总拥有成本。
深入了解 LinuxONE 功能 AI 集成加速器 可持续性发展
借助 IBM LinuxONE 上的 AI 实现业务增长

本次网络研讨会将讨论 IBM LinuxONE 如何帮助您解锁各行各业的 AI 新用例。
确定总拥有成本
本地部署 专用服务器和私有云可最大限度地提高安全性。 访问 LinuxONE 4 IBM LinuxONE Emperor 4 多机架

为企业的数据密集型工作负载提供最佳的安全性、可伸缩性以及卓越的性能。

 IBM LinuxONE Rockhopper 4 单机架

兼具可持续性、安全性与可靠性，适用于各种工作负载。

 IBM LinuxONE Rockhopper 4 机架安装

在现有机架上灵活部署，兼具安全性和可扩展性。

 IBM LinuxONE 4 Express

预配置的机架安装型号以较低的新入门价格提供简便性和灵活性。
“即服务”部署 云部署选项可最大限度地提高灵活性和敏捷性。 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

多云密钥管理服务，全面管控加密密钥和安全模块。

 深入了解 Hyper Protect Crypto Services IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

IBM Cloud 中的机密计算环境，为敏感工作负载提供隐私保证。

 深入了解 Hyper Protect Virtual Servers
资源 利用 IBM LinuxONE 4 实现可持续性、安全性和可扩展性

通过在旨在提供 99.999999% 可用性的系统上进行机密计算，大规模地保护数据和应用程序。

 如果 IBM Z 可以帮助阻止欺诈，结果会怎样？

通过将 AI 与数据共置，并利用 IBM® Telum 处理器上的 AI 单元，快速、大规模地提供 AI 推理。
成功案例

LinuxONE 专为满足任务关键型工作负载的需求而设计。

 向低碳经济转型

Citi 将 MongoDB 工作负载整合到 IBM LinuxONE 上，以减少数据中心的占地面积和能源消耗。

 提供机密计算

Phoenix Systems 通过 IBM LinuxONE 的“可信执行环境”让客户端正在使用的数据更加安全。

 零等待的银行业务

Sagicor Bank Jamaica 借助 IBM LinuxONE 技术加快其核心流程，并为推出新服务做好准备。

 了解 LinuxONE 如何助力可持续发展

荣誉

世界互联网大会优秀案例奖得主

IBM LinuxONE 作为 IBM 全栈可持续计算解决方案的组成部分，跻身世界互联网大会评选出的 2023 年 13 个杰出案例，为共同构建更具可持续性、更加繁荣兴旺的网络空间做出贡献。
采取后续步骤

了解如何将任务关键型应用程序和数据迅速迁移到混合云。安排与 IBM LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

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