利用 IBM LinuxONE 4 系列提高性能、耐久性和安全性
IBM LinuxONE 4 是企业级服务器系列，配备先进的功能，包括片上 AI 推理和业界首创的量子安全技术。
IBM LinuxONE 4 为数据密集型工作负载提供安全高效的服务器平台，能够帮助那些注重实现可持续发展目标的组织降低能源成本，并减少碳足迹。
有单机架、多机架、机架式安装或预配置安装可供选择，以满足企业的工作负载优化和基础架构需求。
了解 AI 系统隐私和安全性提升方面的技术与挑战，为开发人员和组织提供洞察分析。
了解 IBM LinuxONE 如何帮助您解锁各行各业的 AI 新用例。
利用 IBM LinuxONE 上的片上集成 AI 加速器，加速 AI 推理并最大限度降低能耗。这是 IBM LinuxONE 中 Telum 处理器的一项功能，并受到 TensorFlow 等主流 AI 框架的支持。AI 和数据的共置可最大限度减少延迟，同时提升性能并降低能耗。
通过将 Linux 工作负载整合到 IBM LinuxONE Rockhopper 4 上，而不是在条件和位置相似的 x86 服务器上运行，可将能源消耗降低 75%。¹
迁移至位于企业所选定基础架构上的开放式混合云平台。Red Hat OpenShift Container Platform on IBM LinuxONE 4 让企业能够立足于为可持续基础架构、大规模可扩展性和网络弹性打下的坚实基础，实现应用程序整合和现代化。
配备 GDPS 的 IBM LinuxONE Emperor 4 系统、配备 Hyper Swap 的 IBM DS8000 系列，并运行 Red Hat OpenShift Container Platform 环境，可提供 99.999999% 的可用性，从而将停机时间保持在低水平。²
使用量子计算机，借助已扩展至内置量子安全技术的端到端加密，保护敏感数据免受攻击。
创建机密计算可信执行环境，有助于保护正在使用的数据。IBM Secure Execution for Linux 技术是 IBM LinuxONE III 代系统硬件的一部分，IBM 利用该技术为机密计算即服务解决方案提供了技术保障。
在 IBM LinuxONE 系统中构建、部署和管理混合多云环境的任务关键型应用程序。它旨在利用 IBM Secure Execution for Linux，并保护包含敏感数据的任务关键型 Linux 工作负载免受内部和外部威胁。
通过 IBM Z and LinuxONE Security and Compliance Center，简化并自动执行合规类任务。它提供了一组集成的微服务，能够从参与的 IBM 软件组件和产品中收集证据数据，从而消除合规工作流程的复杂性和审计的模糊性。
起价 135,000 美元3
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
请继续阅读本文，本文探讨了 AI 系统隐私和安全性提升方面的技术和挑战，为开发人员和组织在 AI 应用程序中实施安全保障措施提供洞察分析。
通过在旨在提供 99.999999% 可用性的系统上进行机密计算，大规模地保护数据和应用程序。
进一步了解：IBM 院士兼 LinuxONE 首席技术官 Marcel Mitran 探讨了 IBM LinuxONE 4 的最新创新成果和技术，以及客户可以如何利用这种可持续服务器。
熟悉 LinuxONE 服务器并深入了解产品详细信息。
在 IBM Z 和 LinuxONE 社区中一网打尽 IBM LinuxONE 4 Express 最新发布动态。
充分利用多云密钥管理服务，全面管控加密密钥和安全模块。
采用由 LinuxONE 驱动的 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers，完成本地构建配置。
充分利用首次在公共云中提供的 LinuxONE。
速度更快、更可靠且更高度安全的企业存储系统，采用先进的处理器技术构建，适用于 IBM Z 和 LinuxONE 服务器。
专为大规模存储网络设计的系统交换设备，可为 IBM Z 和 LinuxONE 服务器提供灵活稳定的支持。
一款大型机虚拟磁带解决方案，可以优化数据保护、业务连续性以及面向 IBM Z 和 LinuxONE 数据的对象库基础架构。
¹ 免责声明：作对比的 IBM Machine Type 3932 Max 68 机型由 CPC 抽屉和支持网络及外部存储器的 I/O 抽屉组成，其中每个机架具有 68 个 IFL 和 7 TB 内存；而作对比的 36 台 x86 服务器（2 个 Skylake Xeon Gold 芯片，40 个内核）共有 1440 个内核。IBM Machine Type 3932 Max 68 机型的功耗在系统上测量，并通过对 IBM Machine Type 3932 Max 68 机型配置使用 IBM Power 估算器进行确认；x86 功耗值基于 2023 年 2 月的 IDC QPI 功耗值，并根据 IBM 对 x86 服务器的测量值和现场观察值降低到 55%。作对比的 x86 服务器功耗约为 .6083千瓦时，这是 IDC QPI 系统功耗值的 55%。计算节省量时，假设全球数据中心电源使用效率 (PUE) 系数为 1.55，并使用此系数计算散热所需的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2022 年全球数据中心调查 (https://uptimeinstitute.com/resources/research-and-reports/uptime-institute-global-data-center-survey-results-2022)。计算 x86 系统的占用空间需要 3 个机架。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。
² 免责声明：在计算期望值时，采用了根据测量结果和预测而得到的 IBM 内部数据。必要的组件包括 IBM LinuxONE Emperor 4；数个 IBM z/VM V7.2 系统集合在单系统映像中，各自独立运行 RHOCP 4.10 或更新版本；IBM Operations Manager；GDPS 4.5，用于跨 Metro 远程系统的数据恢复和虚拟机恢复管理以及存储器管理，包括 Metro 多站点工作负载和 GDPS Global；以及配备 IBM HyperSwap 的 IBM DS8000 系列存储系统。采用 MongoDB v4.2 工作负载。必须启用必要的弹性恢复技术，包括 z/VM 单系统映像集群、适用于 z/VM 的 GDPS xDR Proxy，以及用于管理本地存储设备的 Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF) 4.10。应用程序引起的中断并不包括在上述测量结果中。其他配置（硬件或软件）可能具备不同的可用性特征。
3 免责声明：这适用于基本硬件配置，不包括其他项目、维护或软件。价格以美元显示。显示的价格不含税费。不同国家或地区和货币的价格会有所不同。现有协议中提供的折扣不符合条件。关于各型号的详细信息，请访问资源选项卡。