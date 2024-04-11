利用 IBM LinuxONE 上的片上集成 AI 加速器，加速 AI 推理并最大限度降低能耗。这是 IBM LinuxONE 中 Telum 处理器的一项功能，并受到 TensorFlow 等主流 AI 框架的支持。AI 和数据的共置可最大限度减少延迟，同时提升性能并降低能耗。