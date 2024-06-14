IBM GDPS 是旨在提高 IBM Z 灾难恢复能力和弹性的系列软件，能够跨多个异构平台管理存储子系统和远程副本配置，自动执行 IBM Parallel Sysplex 运营任务，以及通过单点控制执行故障恢复。
为确保 IT 弹性，您需要从任何中断中快速恢复，避免造成任何影响或将影响降至最低。为了助力实现这一目标，IBM 提供了 GDPS 产品系列，能够利用集群、服务器管理、存储复制和自动化来最大限度减少 IBM Z 平台的停机时间。
GDPS 4.7 引入的功能摘要
通过掩盖磁盘维护或故障造成的磁盘中断，保持应用程序的可用性。
24x7 全天候持续进行数据复制，从而在发生灾难时实现数据零丢失或最大限度地减少数据丢失。
在中断期间，将生产活动无缝转移到备用站点，最大限度减少人工干预。
发生数据泄露或网络攻击时，自动识别并恢复您的业务。
可以将数据中心放在世界各地，不必依赖单一位置。
通过在数据中心之间转移，轻松证明生产活动符合监管要求。
提供自动化、同步复制 (Metro Mirror) 和 HyperSwap 功能，并与 Parallel Sysplex 紧密集成。
针对系统使用异步复制 (Global Mirror) 的情况，编排系统恢复。
将 GDPS Metro 近乎连续的本地可用性与 GDPS Global 提供的不限距离恢复选项相结合。
近乎实时的复制，可将数据更新到工作负载的第二个实例，并管理两个实例间的工作分配。
启用在安全时间点复制的关键源数据副本，帮助恢复损坏或删除的数据。
查找经 IBM 测试并认定合格，可用于 GDPS 环境和服务器时间协议 (STP) 的产品。
这是一种自动化且高度定制的应用程序可用性解决方案，有助于管理存储子系统和远程副本配置，可自动执行 Parallel Sysplex 运营任务，并可通过单点控制执行故障恢复。
查看以下 Hitachi VSP 产品的资格测试结果：
VSP G1500/F1500 和 5000 系列资格测试文件
VSP G1500 Dual Leg 资格
VSP 5000 资格
VSP 5000 基本资格
VSP G1500 资格
查看 Dell EMC PowerMax 8000 产品资格测试结果。
保证任务关键型应用程序 24x7x365 全天候正常运行
IBM Z（使用 GDPS）专为连续可用性和快速灾难恢复而设计，提供业界领先的弹性，保护您的业务免受停机影响。
GDPS LCP Manager 是 IBM Z Cyber Vault 解决方案的核心组件，已集成到 Z 基础架构的主干中。
了解如何将 Linux on IBM Z 集成到 GDPS 环境中的 z/VM 下，以提供连续可用性和灾难恢复能力。
探索 IBM 和 LearnQuest 提供的课程，拓展您的 GDPS 技能。完成基础知识课程，掌握在工作中培养技术专长所需的基础知识，赢取“GDPS 基础知识”徽章。
大致了解 IBM GDPS 活动/活动 (GDPS/AA) 产品及其在提供业务 IT 弹性解决方案方面发挥的作用。
版本 4.7 的功能包括 LCP Manager 的全新双重控制模式、进一步增强了基于角色的安全性，以及 GDPS 链接管理的各种增强功能。
版本 4.6 的功能包括 GDPS 重新配置向导、增强了对基于角色的安全性的支持，以及对于 LCP Manager 的重大更新。
版本 4.5 的功能包括可查看多个 GDPS 环境的 GDPS 企业门户、逻辑损坏防护增强功能，以及 PPRC 链接的动态管理。
了解使用 GDPS 和 IBM Z System Automation 实现的 Linux on IBM Z 的灾难恢复能力和高可用性。
全面上市：2021 年 3 月
服务终止：2024 年 3 月
全面上市：2022 年 3 月
服务终止：2025 年 3 月
全面上市：2023 年 3 月
服务终止：2026 年 3 月
全面上市：2024 年 3 月
服务终止：2027 年 3 月
适用于 IBM Z 和 IBM Power Systems 的最快捷、安全可靠的存储系统。
通过集群技术增强服务器通信。
经济高效地迁移到混合云、加速数字化转型并在 IBM Z 上实施新工作负载。
适用于 IBM Z 系统的卓越高可用性和自动化软件解决方案。
一个综合性平台，用于通过单点控制维护复杂、多供应商、多平台网络和系统并实现和自动化。
对所有 z/OS 环境的复合应用程序进行高级调试。
安装服务包括：同步 Metro Mirror、Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC)、异步 Extended Remote Copy (XRC)、异步 Global Mirror (GM) 磁盘数据镜像，以及通过 IBM InfoSphere Data Replication for z/OS 进行的基于软件的复制（对于 Db2、IMS 和 VSAM 数据，使用 GDPS Continuous Availability 解决方案）。
磁盘复制协议：GDPS 旨在使用 DS8000 系列支持并提供给供应商的 Metro Mirror (PPRC)、z/OS Global Mirror (XRC) 或 Global Mirror 磁盘复制协议。一些磁盘功能要求向磁盘子系统发送特定的命令。