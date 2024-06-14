学习 Linux on IBM Z（使用 GDPS） 了解如何将 Linux on IBM Z 集成到 GDPS 环境中的 z/VM 下，以提供连续可用性和灾难恢复能力。

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IBM Redbooks GDPS 部署实用建议 大致了解 IBM GDPS 活动/活动 (GDPS/AA) 产品及其在提供业务 IT 弹性解决方案方面发挥的作用。

当前版本 GDPS 4.7 版本 4.7 的功能包括 LCP Manager 的全新双重控制模式、进一步增强了基于角色的安全性，以及 GDPS 链接管理的各种增强功能。

先前版本 GDPS 4.6 版本 4.6 的功能包括 GDPS 重新配置向导、增强了对基于角色的安全性的支持，以及对于 LCP Manager 的重大更新。

先前版本 GDPS 4.5 版本 4.5 的功能包括可查看多个 GDPS 环境的 GDPS 企业门户、逻辑损坏防护增强功能，以及 PPRC 链接的动态管理。