Parallel Sysplex® 支持将多个 z/OS® 副本作为单个映像运行，以便您从单个控制点管理多个系统和资源。在 Parallel Sysplex 中，操作系统可以跨多个系统并共享这些系统的应用程序和数据，从而跨多个 z/OS 映像的容量进行扩展。