主页 计算和服务器 Z z/OS IBM z/OS Parallel Sysplex
通过集群技术增强服务器通信
阅读概览 浏览产品文档
将多个系统作为单个服务器内单个系统进行管理的人的等距插图

Parallel Sysplex 集群是 IBM zSystems™ 的一项功能，支持连接最多 32 个 IBM z/OS 系统，并充当单个逻辑计算平台。

Parallel Sysplex® 支持将多个 z/OS® 副本作为单个映像运行，以便您从单个控制点管理多个系统和资源。在 Parallel Sysplex 中，操作系统可以跨多个系统并共享这些系统的应用程序和数据，从而跨多个 z/OS 映像的容量进行扩展。

 深入了解基础知识
您将能够
应用程序可用性

应用程序可用性高达 99.99999%¹ 并具有单点故障切断能力。
资源共享

面向所有服务器资产的业务应用许可，无需更改数据共享设置。
提高生产效率

从一个控制点和单个服务器中，将多个系统作为一个智能处理。
多个负载均衡

应用程序共享系统资源，助力实现您定义的业务目标。
节省软件许可成本

通过使用 Parallel Sysplex 许可费用，添加机器服务单元，节省软件成本。
动态负载均衡

最大限度提高系统性能并调整空白。
功能 重新启动关键元素

设置自动重新启动管理器，从而在同一系统或不同系统上恢复并重新启动关键子系统。

 了解更多信息 耦合设施技术

运行耦合设施，实现高速缓存、列表处理和锁定。

 了解更多信息 灾难恢复

通过跨两个或多个站点的具有数据镜像功能的集群，使用 GDPS® 实现灾难恢复和高可用性。

 了解 IBM GDPS 负载均衡

使用负载均衡和路由功能，防止单点故障并调整中间件工作负载。

 了解更多信息 物理资源共享

为待共享的物理资源（如文件、磁带驱动器、控制台和目录）启用资源共享功能。

 时间同步

使用服务器时间协议，使服务器和耦合设施保持公共时间同步。

 阅读红皮书 移除故障元素

使用 Sysplex 故障管理器，指定故障检测时间间隔和要自动启动的恢复操作策略。

 了解更多信息 z/OS 系统工作负载控制

使用 z/OS 工作负载管理器管理工作负载，将资源动态分配到具有容量的系统。

 了解更多信息
资源 IBM Z 连接手册

查看数据中心内外可供 IBM IBM Z® 使用的连接选项。

 获取红皮书 Parallel Sysplex 可用性核对表

使用本指南，实现近乎持续应用程序可用性。

 查看核对表 耦合设施配置选项

深入了解耦合设施技术替代方法。

 阅读相关报告 耦合设施信息

充分利用 CF 结构及其功能的列表。

 查看表格 耦合设施级别 (CFLEVEL) 注意事项

了解耦合设施代码级别 CPC 支持的所有信息。

 查看表格 CF 结构复用

了解 CF 复用如何为耦合设施资源提供终极弹性。

 阅读相关报告
脚注

¹ 根据内部测量和预测数据库计算的期望值。IBM Z 服务器必须在具有 z/OS 2.3 或更高版本的 Parallel Sysplex 中配置；跨 METRO 距离系统和存储的 GDPS 数据管理和中间件恢复，以及采用 IBM HyperSwap 的 DS888X。可能需要其他弹性技术和配置。