Parallel Sysplex 集群是 IBM zSystems™ 的一项功能，支持连接最多 32 个 IBM z/OS 系统，并充当单个逻辑计算平台。
Parallel Sysplex® 支持将多个 z/OS® 副本作为单个映像运行，以便您从单个控制点管理多个系统和资源。在 Parallel Sysplex 中，操作系统可以跨多个系统并共享这些系统的应用程序和数据，从而跨多个 z/OS 映像的容量进行扩展。
应用程序可用性高达 99.99999%¹ 并具有单点故障切断能力。
面向所有服务器资产的业务应用许可，无需更改数据共享设置。
从一个控制点和单个服务器中，将多个系统作为一个智能处理。
应用程序共享系统资源，助力实现您定义的业务目标。
通过使用 Parallel Sysplex 许可费用，添加机器服务单元，节省软件成本。
最大限度提高系统性能并调整空白。
设置自动重新启动管理器，从而在同一系统或不同系统上恢复并重新启动关键子系统。
运行耦合设施，实现高速缓存、列表处理和锁定。
通过跨两个或多个站点的具有数据镜像功能的集群，使用 GDPS® 实现灾难恢复和高可用性。
使用负载均衡和路由功能，防止单点故障并调整中间件工作负载。
为待共享的物理资源（如文件、磁带驱动器、控制台和目录）启用资源共享功能。
使用服务器时间协议，使服务器和耦合设施保持公共时间同步。
使用 Sysplex 故障管理器，指定故障检测时间间隔和要自动启动的恢复操作策略。
使用 z/OS 工作负载管理器管理工作负载，将资源动态分配到具有容量的系统。