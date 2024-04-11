主页 计算和服务器 Z z/OS 附加组件
抽象几何形状的插图

利用可选的 IBM Z/OS® 功能增强操作系统功能。立即订购，获取更深入的洞察分析，在企业的 IT 安全和性能方面发挥更积极的作用。
利用 z/OS 进行现代化改造

zCX Foundation for Red Hat® OpenShift®

在独立的 Red Hat OpenShift 集群中灵活部署 Linux on IBM Z，实现 IBM z/OS 生态系统的现代化改造。

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IBM Container Hosting Foundation for z/OS

满足 z/OS 中 z/OS Container Extensions (zCX) Docker 产品的许可证要求。

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利用 z/OS 进行管理

IBM z/OS Change Tracker

跟踪、控制和管理企业软件。

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Resource Measurement Facility (RMF)

收集有关 z/OS 资源使用情况的数据并查看性能报告。

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System Display and Search Facility (SDSF)

在 JES2 环境中监控和管理综合系统 (sysplex)。

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利用 z/OS 进行保护

资源访问控制设施

保护数据和资源并控制许可权。

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z/OS Authorized Code Scanner

扫描和监控漏洞并进行修复。

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利用 z/OS 进行联网

IBM z/OS Communications Server

在 IBM Z/OS 上构建和部署联网应用程序。

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利用 z/OS 增强弹性

IBM z/OS Workload Interaction Correlator

汇总操作系统、中间件或工作负载活动。

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IBM GDPS®

自动执行日常大型机管理和灾难恢复流程。

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利用 z/OS 处理数据

DFSORT (Data Facility Sort)

对数据集进行排序、合并、复制、分析和报告。

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采取后续步骤

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