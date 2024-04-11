利用可选的 IBM Z/OS® 功能增强操作系统功能。立即订购，获取更深入的洞察分析，在企业的 IT 安全和性能方面发挥更积极的作用。
zCX Foundation for Red Hat® OpenShift®
在独立的 Red Hat OpenShift 集群中灵活部署 Linux on IBM Z，实现 IBM z/OS 生态系统的现代化改造。
IBM Container Hosting Foundation for z/OS
满足 z/OS 中 z/OS Container Extensions (zCX) Docker 产品的许可证要求。
IBM z/OS Change Tracker
跟踪、控制和管理企业软件。
Resource Measurement Facility (RMF)
收集有关 z/OS 资源使用情况的数据并查看性能报告。
System Display and Search Facility (SDSF)
在 JES2 环境中监控和管理综合系统 (sysplex)。
资源访问控制设施
保护数据和资源并控制许可权。
z/OS Authorized Code Scanner
扫描和监控漏洞并进行修复。
IBM z/OS Communications Server
在 IBM Z/OS 上构建和部署联网应用程序。
IBM z/OS Workload Interaction Correlator
汇总操作系统、中间件或工作负载活动。
IBM GDPS®
自动执行日常大型机管理和灾难恢复流程。
DFSORT (Data Facility Sort)
对数据集进行排序、合并、复制、分析和报告。