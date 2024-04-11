IBM z/OS Workload Interaction Navigator 可提供单一界面，用于分析、临时关联和可视化 z/OS 软件堆栈中的异常活动。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator 可分析来自 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 的标准化、已同步的 5 秒间隔摘要和异常数据。通过这种数据可视化、分析和检查，z/OS Workload Interaction Navigator 可提供对 IBM Z 工作负载和异常检测的洞察分析。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator 的变更和更新摘要
借助可视化工作负载，能够轻松快速地识别问题的根本原因和运营问题。
借助按时间顺序排列的短时间间隔汇总数据，能够通过分析建立间隔活动基线。
通过验证环境更改是否达到预期效果，在保持工作负载高可用性和采用 DevOps 方法的要求之间实现平衡。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator 支持您解读来自 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 基础架构的数据。该基础架构旨在供 z/OS 和中间件开发者使用，并规定如何生成每个开发者的汇总数据，从而能够动态定义和关联特定于客户端的不同性能异常，而无需预定义策略。您可以检查相关的工作负载活动，以帮助找出因果活动，同时排除其他活动。
主题专家可以通过可视化不同处理器核心类型的工作负载，并考虑任务规模和优先级，快速确定整个 IBM Z 软件堆栈的原因和受害者关系。通过更深入地了解工作负载之间的相互依存关系和交互，他们可以更加轻松地确定问题的根本原因。此数据可缩短根本原因识别时间。
借助按时间顺序排列的短时间间隔汇总数据，能够通过分析建立间隔活动基线，以进行异常检测。我们对异常活动进行优先级划分和关联，以呈现最具影响力的问题，并使用具有异常细节的剖面视图来识别多域异常活动。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator 可帮助您平衡工作负载的高可用性要求，并频繁应用 DevOps 方法来执行应用程序和软件更新。通过直接比较两个时间间隔内的活动来主动进行更改验证，支持验证环境中的软件或工作负载更改是否达到理想效果。
IBM z/OS Workload Interaction Navigator 和 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 的简要概述。
针对单间隔数据集的 IBM z/OS Workload Interaction Navigator 演示。
深入了解如何识别 IBM Z 作为混合云一部分的问题根源，以提高运营弹性。
深入了解如何使用 Workload Interaction Navigator 来了解 z/OS 工作负载。
深入了解 Zowe™ 的技术信息。一个开源项目，以类似于云平台体验的方式与 z/OS 交互。