IBM z/OS Workload Interaction Navigator 支持您解读来自 IBM z/OS Workload Interaction Correlator 基础架构的数据。该基础架构旨在供 z/OS 和中间件开发者使用，并规定如何生成每个开发者的汇总数据，从而能够动态定义和关联特定于客户端的不同性能异常，而无需预定义策略。您可以检查相关的工作负载活动，以帮助找出因果活动，同时排除其他活动。