IBM Z Anomaly Analytics 使用历史 IBM Z 日志和指标数据来构建正常操作行为的模型。然后，它会根据模型对实时数据进行评分，以检测异常行为，并提醒 IT 运营。

当今的数字环境中，您的基本服务和应用程序需要保持始终可用。对于拥有包括 IBM Z 在内的混合应用程序的企业来说，随着成本上升、技能短缺和用户模式变化，检测和确定混合应用程序问题的根本原因变得愈发困难。