利用生成式 AI 提高 IT 自动化和运营水平，确保 IT 基础设施的各个方面与业务重点保持一致
IBM Consulting AIOps 汇聚生成式 AI、机器学习和数据科学等成果，集中运用于观测 IT 流程和解决方案的端到端 IT 价值流。本系统可以检测异常情况、预测故障、分析故障对业务的影响，并提出解决方案，主动避免故障的发生。IBM Consulting 的 AIOps 由 AI 加持，可以实现：
将 IT 和业务关键绩效指标与融入 AI 的洞察分析相结合，了解故障和异常情况对业务的影响。主动通知利益相关者，确保各方及时了解情况和/或迅速采取缓解措施，从而有效实现 IT 与业务运营之间的紧密协调。
将来自不同监控工具的数据整合到统一视图中。可通过运行我们的 AI 和 ML 模型，分析和交叉引用您的数据，深入了解您的数据性能和应用功能。该系统通过关联数据来识别模式、检测异常，并采用根本原因分析和 AI 推荐的解决方案等，积极主动管理各种问题。
通过自动化环境检测和配置 DataOps 来简化数据管理。集成方案可配置适配器以实现高效的数据收集，利用推/拉功能和实时更新管理数据流，并简化客户端引导流程和多租户操作。与 IBM Consulting Advantage 集成，增强数据运营并提高整体效率。
无缝整合和汇聚来自多个来源的数据。我们的平台使用嵌入式 AI 和 ML 模型，通过统一的界面提供增强的可视化和可观测性，为主动 IT 运营管理提供可行的洞察分析，并推动取得更好的业务成果。
通过适用于 AWS、本机和混合云环境并由 AI 驱动的应用程序管理进行扩展，以提高应用程序的弹性和性能。
IBM 借助 IBM Consulting Advantage（一个配备助手库的 AI 服务平台）强化客户价值和顾问工作。