商用 AI 的市场前景非常广阔，但尚未变成现实。在做出一流业绩的 CEO 中，72% 的人认同竞争优势取决于谁拥有最先进的生成式 AI，但只有 38% 的人表示其组织具备采用生成式 AI 进行创新所需的内部专业知识。1
现在不妨想象一下：假设您拥有一位强大的盟友，能够将深层次的人类专业知识与前沿人工智能相结合，更快速、更高效地应对您最棘手的业务挑战，会怎样呢？这正是 IBM 咨询顾问凭借 IBM Consulting Advantage 平台的支持，可为您提供的服务。如今的业务和技术领导者面临着巨大压力，那些因资源有限而感到捉襟见肘的领导者更是如此；IBM Consulting Advantage 非常了解这一点，因此迈出了改变游戏规则的一步，采用了基于证据的科学咨询方法。IBM Consulting Advantage 针对特定角色和特定领域，为我们全球 160,000 名专家顾问配备 AI 助手，与传统咨询方法相比，可帮助深化洞察分析并提高效率。
86% 的咨询服务买家表示，他们正在积极寻找能将 AI 与科技资产融为一体的服务。我们能够利用 IBM 和行业领先合作伙伴预构建的特定行业和领域的技术资产，通过深具影响力的创新解决方案帮助缩短实现价值的时间。对于如何应对时间压力并满足当前市场对结果的要求，您是否感到担忧，但又觉得自己没有相应的资源或洞察分析来做到这一点？IBM 咨询顾问能够在 IBM Consulting Advantage 的支持下帮助您将想法转化为成果，并且比任何其他咨询方法都更快速、更高效。
IBM 推出 Granite 3.0：专为企业构建的高性能 AI 模型
IBM 推出全新“IBM Consulting Advantage”服务
团队在整个软件开发生命周期的多项任务中实现了高达 50% 的提升。2
利用 IBM Consulting Advantage 和 IBM Garage 参与模型，意味着利用 AI 工具加速工作方式变革。3
生成式 AI 驱动的代理和助手让我们的人员专业知识以指数级速度得到增强，这些代理和助手与整个合作伙伴生态系统进行了集成，具有多助理、多模态、多模型功能。无论是创建更加强有力的角色、构建更准确的业务案例，还是将根据用户案例编写代码所需的时间从几天缩短到几分钟，在人类工作者与数字工作者之间建立联系意味着以更快的速度实现更多价值。
IBM Consulting Advantage 包含了多个随时可部署的 AI 应用程序，能够为整个创新周期提供支持，涵盖咨询、技术构建和集成，以及业务运营（托管或客户自营）。借助全球化平台上针对特定行业和领域的预构建技术资产，IBM 咨询顾问能够以规模化方式加快复杂解决方案的构建和交付。
Consulting Advantage 旨在与 IBM 及其战略合作伙伴的前沿技术和模型轻松集成，能够轻松地最大限度提高投资回报率，同时通过强大的生态系统促成创新。
无论是在我们为客户管理的运营活动中，还是在客户自己维护的转型流程中，我们都能提供支持 AI 的资产，通过获得更多洞察分析或加快关键财务流程（包括从采购到付款以及收款）来帮助改善现金流并降低成本。
AI 助手和资产可以帮助您快速创建符合品牌专属基调的超个性化内容，减少枯燥乏味的工作，确保创意团队能够腾出时间和精力去做更多他们喜欢的事情。AI 助手甚至经过训练，可与合作伙伴系统（如 Adobe Experience Manager）协同工作，包括推荐 SEO 元数据、自动创作内容以及简化测试和部署流程。
提高技术足迹的效率、弹性和敏捷性。借助 AI 助手和随时可部署的代码资产，我们可以优化工单分析、分类和解决方案，加快旧版平台迁移，以及实现应用程序和流程现代化，从而缩短整个 IT 环境中实现价值的时间。
专业化现代数据加速器能够简化复杂分析系统从旧版平台迁移到现代化平台的过程，确保您的数据能更快地为 AI 做好准备。我们使用这些工具来快速应对整个数据迁移过程中数据发现、代码转换自动化和智能辅助等复杂挑战，让您能够在整个企业中实现 AI 的价值。
AI 工具可以帮助我们与您一起构建更安全的环境，包括管理复杂混合多云环境中的威胁检测功能，通过分析 SIEM、EDR 和防火墙的逻辑来提出改进建议。
专家借助专用云加速工具集（包括支持 AI 的软件、助手和代理、自动化工具以及行业入门套件），为咨询、迁移、现代化以及新应用程序的创建提供支持，帮助您设计出速度更快、成本效益更高的混合云之旅。
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充分运用 Adobe Experience Platform，发挥数据分析的价值，并利用 AI 功能，为客户提供个性化的实时体验。
作为 AWS 首要的咨询合作伙伴，IBM 帮助 Amazon Connect 平台所支持的客服中心完成现代化和规模化，并将 AI、机器学习和自动化解决方案统一集成至 AWS Cloud 上。
IBM 提供专业知识、框架和工具包来制定路线图，以支持大规模采用 AI、分析和机器学习技术，并通过智能工作流程重塑业务流程，而所有这些都构建于 Microsoft Azure 之上。
利用 SAP 定义并实现数字化转型。部署支持 AI 的工作流程，实现基本流程的自动化。
借助 Salesforce 释放创新潜能。无缝集成 Salesforce Einstein 和 IBM Watson，为企业提供 AI 体验。
IBM Consulting 拥有精通 watsonx 企业级 AI 和数据平台的从业人员，此平台旨在大幅提升 AI 在企业中的影响。