商用 AI 的市场前景非常广阔，但尚未变成现实。在做出一流业绩的 CEO 中，72% 的人认同竞争优势取决于谁拥有最先进的生成式 AI，但只有 38% 的人表示其组织具备采用生成式 AI 进行创新所需的内部专业知识。1

现在不妨想象一下：假设您拥有一位强大的盟友，能够将深层次的人类专业知识与前沿人工智能相结合，更快速、更高效地应对您最棘手的业务挑战，会怎样呢？这正是 IBM 咨询顾问凭借 IBM Consulting Advantage 平台的支持，可为您提供的服务。如今的业务和技术领导者面临着巨大压力，那些因资源有限而感到捉襟见肘的领导者更是如此；IBM Consulting Advantage 非常了解这一点，因此迈出了改变游戏规则的一步，采用了基于证据的科学咨询方法。IBM Consulting Advantage 针对特定角色和特定领域，为我们全球 160,000 名专家顾问配备 AI 助手，与传统咨询方法相比，可帮助深化洞察分析并提高效率。

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