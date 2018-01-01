IBM Consulting Cloud Accelerator 是一款融合了生成式 AI 的平台，专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。平台支持启用混合云及平台原生现代化的各种应用程序和登陆区域，并跨 IBM 的资产和产品、开放式源代码和第三方工具集成和编排各种迁移工具。
IBM Consulting 团队使用 Accelerator 提供采用特定执行和转型步骤的混合云和 AI 旅程，这些步骤将工作负载从源部署转移到转型后的云部署最终状态。该平台提供了根据企业的业务需求选择迁移内容和迁移时间的灵活性。它实现了一致性，并提供了从快速发现到解决方案和低接触交付的端到端加速现代化流程。
本报告对企业云战略进行了比较，概括了云转型各个领域的进展。
利用生成式 AI，创建将工作负载迁移到云并将其现代化的波次计划。
生成式 AI 驱动的方法，用于收集基础架构、应用程序数据、目标状态首选项，并为每个工作负载生成经过优化的云现代化路径。针对时间、成本和业务优势进行优化。
充分利用生成式 AI，并借助我们基于旅程且独特的自动化优先方法，将工作负载迁移到云端，或在云端原生开发新应用程序，并采用低接触工厂团队来交付可预测的结果。
借助生成式 AI 制定技术蓝图，指导跨不同云平台和服务实现一致体验的实施流程。
自动构建和配置云平台以及应用程序工作负载所需的云服务。
推动云操作的一致性，无论选择哪个云供应商或登陆区域。
利用我们行业领先的云创新方法和云技术工具来开发和管理应用程序，帮助推动业务增长、提高效率和实现创新。
无论您处于哪个行业细分市场，我们都能利用敏捷方法和可广泛重复使用的蓝图，助您推进在 AWS Cloud 上的设计、迁移和运营活动。
获取支持，对企业云计算工作负载和应用程序进行现代化改造，并迁移至 Google Cloud 及其他多云平台。
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AB Vijay 是 IBM 院士兼 IBM 发明大师，以他的名义申请了超过 58 项专利。作为混合云服务和平台工程服务的首席技术官，他负责将新时代的工程实践引入混合云迁移、转型和管理当中，定义技术平台、工具和流程，提供解决方案指导，定义新的交付方法，并支持交付组织扩展到新的工作方式。
IBM Consulting Cloud Accelerator 产品经理，Eddy 热衷于创建一个集成平台，通过富有洞察力地使用技术并提供无缝的端到端用户体验，来加速云转型。
资产工程设计项目总监，Catherine 带领高绩效团队构建差异化资产，在整个转型生命周期内实现自动化，并降低风险和工作量。
月度了解 IBM Consulting Cloud Accelerator 如何帮助企业快速一致地将复杂工作负载迁移到云。这是一款革命性的云加速平台，可帮助推动快速规划和低接触执行，并获得可预测的结果。
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