IBM Consulting Cloud Accelerator 是一款融合了生成式 AI 的平台，专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。平台支持启用混合云及平台原生现代化的各种应用程序和登陆区域，并跨 IBM 的资产和产品、开放式源代码和第三方工具集成和编排各种迁移工具。

IBM Consulting 团队使用 Accelerator 提供采用特定执行和转型步骤的混合云和 AI 旅程，这些步骤将工作负载从源部署转移到转型后的云部署最终状态。该平台提供了根据企业的业务需求选择迁移内容和迁移时间的灵活性。它实现了一致性，并提供了从快速发现到解决方案和低接触交付的端到端加速现代化流程。