“如果乘客在踏上世界一流航空公司的飞机之前没有获得良好的集成数字体验，那给他们留下的第一印象就不会好，”Papamichael 说。“我们所做的一切工作都是为了我们的乘客，一切都与客户体验有关。我希望数字之旅能够与我们无与伦比的飞行体验相匹配。我希望团队利用云技术和微服务改造我们当前的系统，并在三个月内完成这一复杂的解决方案。”

阿提哈德航空公司使用的现成登机应用程序已快要退役，无法再为客户提供足够流畅或可靠的服务。该航空公司推出了一款并行移动应用程序，使用更新的、API 驱动的后端技术，很明显乘客更喜欢这个渠道。阿提哈德航空公司知道其辅助个性化服务计划在网络渠道上效果会更好，因此希望对网络值机系统进行现代化改造，以提供类似或更好的值机体验。

“值机业务流程变得如此复杂，以至于我们的应用程序无法再满足我们想要实现的个性化体验，”技术与创新数字产品组合经理 Kavita Iyer 说道。“当我们在阿布扎比推出下一代机场时，我们希望改善数字体验并提供更多辅助服务。”