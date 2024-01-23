汉莎航空确定了信息在移动设备上的显示方式，并根据安全性、可靠性和总拥有成本选择 iPhone 和 iPad 作为目标设备。如此选择的另一个原因是这些设备的预期使用寿命更长，有助于降低长期运营成本。

Tobias Heep 继续道：“Apple 生态系统具备独特优势，需要管理的设备类型和软件版本更少，我们的首要考量是安全性和总拥有成本。我们意识到，向员工赠送 iPhone 也可以作为一种软激励因素！”

为了落实这个应用程序项目，汉莎航空需要的合作伙伴必须全面了解航空业、提供 iOS 技术和用户体验技能、并具备集成多企业来源数据的一支设计和实施专家团队。汉莎航空选择了交互式体验专家 IBM iX® ，并成为 IBM Aviation App Suite 中地勤应用程序的基础客户。到目前为止，双方已联合开发三个新应用程序：Manage Gates、Turnaround Manager 和 Ramp App。

Manage Gates 可处理飞机信息，例如乘客名单、转机航班、座位信息、餐饮等；Turnaround Manager 合并飞机和地勤数据，包括加油、行李、货物、登机桥和乘客登机；Ramp App 使机坪操作员能够访问关键地勤数据以及装载指示、货物、邮件、行李和特殊装载信息。

Stephanie Abeler 补充说：“每个应用程序都是根据用户角色定制的，但都提供相同的数据，确保我们的操作完全整合与同步。”

扩大、缩减

以用户体验为重点、以 Apple 人机界面指南为指导，IBM iX 开始了应用程序设计过程。这个过程包括研讨会和员工访谈，旨在发现减轻员工负担的方法。为了在技术方面快速交付，IBM iX 提出采用敏捷开发流程——基于快速、频繁的反馈，创建灵活、迭代的方法来构建解决方案。

Tobias Heep 说：“与 IBM iX 的第一次接触是设计研讨会，完全颠覆了我们的瀑布方法论。通常我们会编写详细的规格说明书，以最小的细节定义所有内容，然后将其交给供应商；不管时好时坏，也许六个月后软件就会交付。”

“IBM iX 的体验完全不同，更具吸引力。我们的员工从研讨会回来后非常兴奋。”

“例如，他们仅用三天时间，便从一张白纸开始，为 iOS 版 Manage Gates 应用程序制作了高保真设计，详细描述了航线经理的一天生活，以及确保航班准时起飞等‘卓越基础’所需的所有复杂交互、数据和服务。我们在企业数据集成和应用程序构建过程中都遵循这个模板，最终的产品与最初的设计非常相似。”

从设计到交付

借鉴这一设计理念，IBM iX 在敏捷开发流程中部署了全球团队。短短几周，Manage Gates 应用程序就摇身变成一个功能齐全的 iOS 原型。IBM 在加利福尼亚州库比蒂诺以及多伦多 IBM Travel & Transportation Industry Studio 的 IBM iX 团队安排了开发会议。

奇怪的是，如此快速的执行也带来了新的挑战。例如，为了驱动该应用程序，敏捷团队在短时间内向汉莎航空的核心系统请求新的数据馈送，引发了新挑战。

“最大的挑战是确保后端开发跟上前端开发的步伐”，Tobias Heep 说。“通过每隔几周的持续改进和设计迭代，我们制定了新的数据馈送要求。在 IBM iX 团队不断前进的同时，我们在内部寻找获取和传输数据的位置。有时我们发现技术差距太大，无法在短时间内弥补，所以我们必须修改设计并在稍后阶段提供附加功能。”

为 iOS 应用程序提供集成、开发和管理服务的 IBM Mobile Solutions 是这些应用程序的支撑。IBM Mobile Solutions 支持应用程序组合管理、测试服务、分发和安全服务，所有这些都对企业运营至关重要。IBM 部署了全球交付模型，由现场业务专家和分析人员提供异地代码和开发支持。这样，汉莎航空能够根据项目需求减少资源或请求额外资源，有助于以非常高效和灵活的工作方式到达交付点。

Tobias Heep 评论道：“IBM iX 能够灵活地扩展和缩减，在交付速度至关重要的阶段尤其如此。Manage Gates 应用程序项目成功交付后，我们在 Turnaround Manager 项目进展期间就启动了 Ramp App 项目。IBM 协同其本地和全球团队非常成功地扩展了资源，以便并行交付这两个项目。”

“在整个项目过程中，我们几乎作为一个团队共同承担责任并向成功奋斗，尽管一些成员地理位置相距甚远。此次协作富有成效，我们在加拿大多伦多的 IBM Travel & Transportation Industry Studio 以及印度班加罗尔的 Development Garage 召开会议，最终是一支由 IBM 和汉莎航空人员整合的团队按时交付了高质量的 iOS 应用程序。”

Stephanie Abeler 表示：“业务用户和 IT 部门之间的密切合作对于持续的数字化项目至关重要，汉莎航空和 IBM 建立了融洽关系。”