汉莎航空如何通过避免延误来提高航班运营效率、加快乘客登机速度并降低成本？汉莎航空携手 Apple 和 IBM®，为其地勤团队开发了一套 iOS 应用程序，推动实现卓越运营并为所有乘客带来更顺畅的飞行体验。
这个简单问题的答案取决于一系列协调行动：燃料、餐饮、机组人员、清洁、行李、货物——这个清单几乎是无穷无尽的。航班延误不仅带来直接成本，还会降低飞机利用率，造成巨大损失，当然也会对客户满意度和忠诚度产生巨大影响。
由于准时性非常重要，所以航空公司依靠地勤人员担任“乐队指挥员”，让飞机准时起飞。从登机口到行李搬运，无论出现什么问题，航线经理都会排除故障、解决问题。通常，航线经理每天可能负责多达 15 个航班的准时起飞，很容易在登机口之间步行 10 多公里，还要定期与办公室通电话确认是否有重要更新。
汉莎航空地勤应用程序开发项目负责人 Tobias Heep 解释说："我们不断问自己如何才能提高运营绩效。如何才能整理各种后端系统中可用的基本数据，并将其实时交到航线经理手中，而不是根据纸质或过时信息工作？”
维修地勤部门高级总监 Stephanie Abeler 评论道：“信息的透明度和一致性是顺利、准时的关键因素。我们知道，如果我们能为同事收集信息，他们就不必浪费时间收集信息。”
汉莎航空确定了信息在移动设备上的显示方式，并根据安全性、可靠性和总拥有成本选择 iPhone 和 iPad 作为目标设备。如此选择的另一个原因是这些设备的预期使用寿命更长，有助于降低长期运营成本。
Tobias Heep 继续道：“Apple 生态系统具备独特优势，需要管理的设备类型和软件版本更少，我们的首要考量是安全性和总拥有成本。我们意识到，向员工赠送 iPhone 也可以作为一种软激励因素！”
为了落实这个应用程序项目，汉莎航空需要的合作伙伴必须全面了解航空业、提供 iOS 技术和用户体验技能、并具备集成多企业来源数据的一支设计和实施专家团队。汉莎航空选择了交互式体验专家 IBM iX® ，并成为 IBM Aviation App Suite 中地勤应用程序的基础客户。到目前为止，双方已联合开发三个新应用程序：Manage Gates、Turnaround Manager 和 Ramp App。
Manage Gates 可处理飞机信息，例如乘客名单、转机航班、座位信息、餐饮等；Turnaround Manager 合并飞机和地勤数据，包括加油、行李、货物、登机桥和乘客登机；Ramp App 使机坪操作员能够访问关键地勤数据以及装载指示、货物、邮件、行李和特殊装载信息。
Stephanie Abeler 补充说：“每个应用程序都是根据用户角色定制的，但都提供相同的数据，确保我们的操作完全整合与同步。”
以用户体验为重点、以 Apple 人机界面指南为指导，IBM iX 开始了应用程序设计过程。这个过程包括研讨会和员工访谈，旨在发现减轻员工负担的方法。为了在技术方面快速交付，IBM iX 提出采用敏捷开发流程——基于快速、频繁的反馈，创建灵活、迭代的方法来构建解决方案。
Tobias Heep 说：“与 IBM iX 的第一次接触是设计研讨会，完全颠覆了我们的瀑布方法论。通常我们会编写详细的规格说明书，以最小的细节定义所有内容，然后将其交给供应商；不管时好时坏，也许六个月后软件就会交付。”
“IBM iX 的体验完全不同，更具吸引力。我们的员工从研讨会回来后非常兴奋。”
“例如，他们仅用三天时间，便从一张白纸开始，为 iOS 版 Manage Gates 应用程序制作了高保真设计，详细描述了航线经理的一天生活，以及确保航班准时起飞等‘卓越基础’所需的所有复杂交互、数据和服务。我们在企业数据集成和应用程序构建过程中都遵循这个模板，最终的产品与最初的设计非常相似。”
借鉴这一设计理念，IBM iX 在敏捷开发流程中部署了全球团队。短短几周，Manage Gates 应用程序就摇身变成一个功能齐全的 iOS 原型。IBM 在加利福尼亚州库比蒂诺以及多伦多 IBM Travel & Transportation Industry Studio 的 IBM iX 团队安排了开发会议。
奇怪的是，如此快速的执行也带来了新的挑战。例如，为了驱动该应用程序，敏捷团队在短时间内向汉莎航空的核心系统请求新的数据馈送，引发了新挑战。
“最大的挑战是确保后端开发跟上前端开发的步伐”，Tobias Heep 说。“通过每隔几周的持续改进和设计迭代，我们制定了新的数据馈送要求。在 IBM iX 团队不断前进的同时，我们在内部寻找获取和传输数据的位置。有时我们发现技术差距太大，无法在短时间内弥补，所以我们必须修改设计并在稍后阶段提供附加功能。”
为 iOS 应用程序提供集成、开发和管理服务的 IBM Mobile Solutions 是这些应用程序的支撑。IBM Mobile Solutions 支持应用程序组合管理、测试服务、分发和安全服务，所有这些都对企业运营至关重要。IBM 部署了全球交付模型，由现场业务专家和分析人员提供异地代码和开发支持。这样，汉莎航空能够根据项目需求减少资源或请求额外资源，有助于以非常高效和灵活的工作方式到达交付点。
Tobias Heep 评论道：“IBM iX 能够灵活地扩展和缩减，在交付速度至关重要的阶段尤其如此。Manage Gates 应用程序项目成功交付后，我们在 Turnaround Manager 项目进展期间就启动了 Ramp App 项目。IBM 协同其本地和全球团队非常成功地扩展了资源，以便并行交付这两个项目。”
“在整个项目过程中，我们几乎作为一个团队共同承担责任并向成功奋斗，尽管一些成员地理位置相距甚远。此次协作富有成效，我们在加拿大多伦多的 IBM Travel & Transportation Industry Studio 以及印度班加罗尔的 Development Garage 召开会议，最终是一支由 IBM 和汉莎航空人员整合的团队按时交付了高质量的 iOS 应用程序。”
Stephanie Abeler 表示：“业务用户和 IT 部门之间的密切合作对于持续的数字化项目至关重要，汉莎航空和 IBM 建立了融洽关系。”
Manage Gates 改变了航线经理的日常生活。现在，航线经理不再使用纸质笔记、冲入办公室查找信息或花几个小时打电话，而是将多个来源的实时信息整理到一个具有完全交互性的 iOS 应用程序中。
借助 iPhone 上直观的 Manage Gates 应用程序，航线经理可以安全高效地调度更多航班，并尽早采取果断行动，避免潜在延误。
例如，航线经理可以立即查看哪个入境航班带来了转机乘客，而无需等到去办公室再确认，从而可以立即决定是否为抵达航班留出时间，节省时间，减少错误并避免延误。
Turnaround Manager 应用程序改变了流程中不同角色的协作方式。飞行员、停机坪操作员和航线经理均使用这个应用程序，确保流程中的相关职能保获取最新信息，并可以通过应用程序轻松交换关键的信息更新。
同样，通过强大的 Ramp App，停机坪工作人员能直接访问有关货物和行李装载的详细数据，整合以前分布在各种系统中的信息。Ramp App 实现了在需要的时间和地点（在停机坪上的飞机机翼下）准确访问数据，从而大大简化飞机周转过程。
Tobias Heep 阐述道：“我们使用 iPhone 和 iPad 以安全、可靠的方式让航线经理轻松掌握关键数据。IBM iX 给予了出色的设计指导，并提供了使这一切成为可能的关键企业数据集成。”
汉莎航空和 IBM 计划利用 iOS 的高级功能以及与人工智能等云服务的集成，提供基于这个新应用程序的新服务。
Tobias Heep 解释了相关可能性：“例如，随身行李如果无法放入机舱储物柜，则必须重新贴上标签并带到飞机货舱，这是造成延误的一个持续原因。我们可以使用 iPhone 摄像头进行准确的行李测量，并在超大物品造成航班延误和困扰之前重新分配物品。”
“同样，动物运输也有严格的规定，例如，旅行笼必须根据物种或品种具有特定的尺寸。期望每个登机口工作人员都能识别每种动物并知道所需的箱子是不现实的，而且查看手册会占用宝贵的时间，这会让排队的乘客感到沮丧。”
“我们正在考虑将该应用程序连接到 IBM Watson® 支持的人工智能，该人工智能可以识别品种并立即说明适当的箱子尺寸，可以节省大量时间。此外，该应用程序还可以在后台更新航班清单。”
“这款应用程序和人工智能可以扩展到很多领域。例如，即使是 0.1% 的行李丢失（可能因为标签被撕掉），也会涉及数千件物品。人工智能使用该应用程序和 iPhone 摄像头，可以识别品牌和制造商、颜色和尺寸（无论是硬壳还是软壳），并将详细信息自动发布到乘客可以查询的行李追踪系统。这将有助于找寻失物，并极大地改善旅行体验。”
Tobias Heep 总结道：“航线经理喜欢这款应用程序；以前他们随身携带清单、每天八小时打电话找人、跑到候机楼某处寻找电脑来搜索数据，这种旧生活方式已经一去不复返。与 IBM iX 合作开发的 iOS 应用程序将极大改善每个人（乘客和汉莎航空员工）的旅行体验！”
汉莎航空集团（链接位于 ibm.com 以外）包括奥地利航空、布鲁塞尔航空、欧洲之翼航空、汉莎航空和瑞士航空品牌，飞往超过 75 个国家/地区的 200 多个目的地。该集团在德国法兰克福和慕尼黑、奥地利维也纳、比利时布鲁塞尔和瑞士苏黎世设有枢纽。2019 年 4 月，集团运送乘客 1250 万人次。
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