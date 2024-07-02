了解 IBM Cloud Logs 如何能成为适合您的基础架构的 NextGen 日志解决方案。
了解您的 IBM Cloud 现在如何提供简易路由器连接来满足可观察性需求
IBM Cloud Logs 可检测日志中的威胁，并生成安全警报。当单个警报无意义或不相关时，您可以手动将其关闭。抑制规则可支持您在未来自动解除类似警报。
IBM Cloud Logs Incidents Screen 简化了从头到尾的警报响应过程。非常适合希望消除环境切换的开发运维 (DevOps) 团队和 SRE，用户可以轻松识别有意义的触发警报事件并深入到底层日志。
IBM Cloud Logs Flow Alerts 可提供丰富的数据日志监控和分析方法，支持您在单一、简化的平台中利用日志、指标、痕迹和安全性的强大功能。y 工具不仅可以通知您系统中的问题，还可以让您了解其原因，以及如何在未来加以预防。
借助 IBM Cloud Logs，您可以专注于创新和软件交付，而不是维护可观察性。IBM Cloud Logs 提供最常见的第三方集成和开箱即用的仪表板、警报、日志解析规则等。
IBM Cloud Logs 包括 CI/CD、文件、PaaS 平台、容器编排、数据库等方面的集成。
日志指标可支持您从跨度和日志中生成指标，以优化存储，而不会牺牲重要数据。
日志聚合是一项自动日志聚类功能，可利用机器学习将日志条目浓缩为一组范围较窄的模式。这是通过自动分析发送到 IBM Cloud Logs 的每条日志记录，然后将日志常量与其变量分离来实现这一点。
IBM Cloud Logs 是用于查询日志的强大工具。通过掌握查询方法，您将能够从应用程序生成的日志中查找特定事件。
借助此技能，您将能够调查问题、创建警报并可视化数据。
使用 IBM Cloud Logs 托管的 OpenSearch 实现数据可视化，而无需将企业的 OpenSearch 实例与 IBM Cloud Logs 账户集成。
调查异常活动和关键操作，并遵守监管审计要求，同时收集的事件数据符合云审计数据联合 (CADF) 标准。
创建您自己的计算主机集群，您可以在其中部署和管理 IBM Cloud 上的容器化应用程序。
在多个地理位置大规模存储加密的分散数据。减少运营支出，保护利润。
使用具有高级功能的全栈遥测来监控和排除故障、定义警报并设计自定义仪表板。位于注重容器和微服务的架构中。
一个雄心勃勃的数字化项目通过使用可观察性工具帮助 DevOps 汇总并分析日志，从而使机场登机操作变得快速又简单。
计费软件公司通过安全、丰富、可扩展且可用的云原生全观察平台，帮助释放货币化潜力，并提高客户忠诚度。
OVERBLIQ Platform 利用 IBM Cloud 加速并简化移动应用程序开发，包括其日志记录和监控的可观察性解决方案。
浏览 IBM Cloud Logs 文档，准备探索 IBM Cloud Logs 将如何满足您的可观察性需求。
通过 IBM Cloud 专业站点可靠性工程师 (SRE) 课程中包含的日志课程培养监控和事件管理技能。
直接从我们的中小型企业和用户那里获得您的 IBM Cloud 可观察性问题解答。
了解从 IBM Log Analysis 到 IBM Cloud Logs 的迁移之旅。解答您有关迁移的所有问题，并开始迁移。
了解如何提供框架和功能，以监控对 IBM Cloud 上服务的 API 调用，从而遵守企业政策和市场行业特定法规。