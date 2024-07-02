数据增长持续超出预算。随之而来的是，可观察性成本对组织云费用的负担变得愈发沉重。虽然被动式工具可能是常规选择，但其成本密集型平台需要在服务交付方面做出牺牲。

IBM Cloud Logs 日志管理工具可将日志数据转化为切实可行的洞察分析，从而降低运营成本并提高系统可靠性。IBM Cloud Logs 可与 IBM Cloud 完全集成，从而实现快速问题检测和性能优化，并确保充分的安全合规性，而没有传统的日志索引开销。