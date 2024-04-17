主页 存储 Cloud Object Storage IBM Cloud Object Storage
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立即创建内容存储并节省 500 美元。

以经济实惠的成本安全存储您的内容，控制您的数据，并在不同位置进行快速、一致的部署。

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IBM Cloud® Object Storage 是业界领先的云服务，非常适合存储大量数据。它以近乎无限的可扩展性提供一流的安全性和数据耐久性，并具有不可篡改的数据保留、审计控制和持续合规性，是满足业务和监管要求的理想选择。

 

凭借其全球影响力和灵活的弹性选项，IBM Cloud Object Storage 存储服务适用于任意格式的任意非结构化数据。其设计具有很高的耐用性、弹性和安全性。IBM Cloud Object Storage 中存储的信息使用 IBM 分布式存储技术进行加密并分散在多个地理位置。

IBM Cloud Object Storage 通过一流的成本优化、强大的数据安全性和易于使用的数据治理，支持云原生工作负载的指数级数据增长。内置数据生命周期操作亦有助于便捷观察和管理关键工作负载。

存储无限量的数据，例如任何格式的图像、视频和文档。使用行业标准 S3 API、SDK 或 IBM Cloud® 用户界面存储和访问您的数据。

 阅读 IDC 对公有云存储市场的分析
TrustRadius 连续四年将 IBM Cloud Object Storage 评为“最高荣誉奖”中的佼佼者。
优势 降低存储成本

在管理存储成本的同时满足企业性能需求。

 管理数据生命周期

使用基于策略的方法管理数据生命周期。

 增强数据安全性和治理

获得高度安全的数据存储和合规性控制，以加强治理。

 减少停机时间

部署范围覆盖世界各地，耐久性高达 99.999999999999%。

 获得切实可行的数据洞察

执行 SQL 查询，从数据触发定制代码。

 探索强大的合作伙伴生态系统

探索已获支持的应用程序合作伙伴的领先市场。
功能 快速数据传输

通过原生集成的 IBM® Aspera® 高速数据传输选项，将数据安全转移至 IBM Cloud Object Storage 中。首先免费上传数据。

 快速传输您的数据 灵活的存储类

从热 (hot) 数据到冷 (cold) 数据的灵活存储层，包括智能层，非常适合未知或不断变化的数据使用模式。

 满足存储和访问需求 全球存储位置和弹性选项

IBM Cloud Object Storage 构建为可以实现高达 99.999999999999%的数据耐久性，允许您根据所需的位置、可用性和性能选择弹性选项。

 查看弹性选项 安全性和数据保护

通过基于角色的策略和访问权限增强数据安全性，并利用行业领先的加密密钥管理实现精细控制和权限。

 加密您的数据 数据湖的中央服务

使用附带的 IBM Cloud Data Engine 在 IBM Cloud Object Storage 中快速分析数据。只需利用数据即可提取、转换和加载 (ETL) 数据。

 就地查询数据 不可篡改的数据保留

保留电子记录并保护您的数据免遭删除或修改，直至保留期结束并取消任何合法保留。

 满足保留要求 数据复制

跨云区域复制对象数据以满足灾难恢复、数据主权或合规性要求，或将数据存储至更接近其使用位置的地方。

 复制您的企业数据 对象版本控制

启用版本控制，将一个对象的多个版本保存在一个存储区中，防止被意外删除或覆盖。轻松恢复任何意外丢失的数据。

 查看如何对对象进行版本控制
用例 备份和恢复

保留即时访问，同时降低备份成本。IBM Cloud Object Storage 提供可扩展的安全存储空间，用于备份关键数据。

 备份数据 数据归档

整合归档数据并将其存储在 IBM Cloud Storage 中，数据永久可用且得到可靠保护。

 将数据归档至 IBM Cloud 云原生应用程序数据存储

使用计算运行时、微服务和用于数据存储的 IBM Cloud Object Storage 服务，构建集成应用程序。

 构建和存储云原生应用程序 用于 AI 分析的存储

使用就地查询、分析和机器学习工具，在 IBM Cloud Object Storage 中创建数据湖，提取切实可行的洞察成果。

 构建持久数据存储
成功案例 BlueBee

了解一家荷兰基因组学解决方案公司为何选择使用 IBM Cloud Object Storage 实现可扩展的存储容量，选择使用 Aspera 来加速数据传输。

 BASE Media Cloud

了解托管云服务公司如何使用 IBM Cloud、IBM Aspera 和 IBM Cloud Object Storage 技术为全球媒体分发门户和集中存储中心提供支持。
购买方式

使用 IBM Cloud 在全球可用的数据中心位置创建、管理和访问您的存储。
免费 精简版 (Lite)

Lite 套餐实例可免费使用，存储容量每月高达 25 GB。企业可以试用 Lite 套餐实例，并可轻松升级到标准套餐，以获得无限的可扩展性和完整功能。¹

从免费套餐开始 可变分级定价 Standard

标准套餐是我们最受欢迎的即用即付定价计划。没有最低费用。该套餐满足大多数企业工作负载的要求。

查看定价 可变分级定价 统一费率

统一月费，包括出站带宽及数据访问的容量和折扣。适用于出站带宽占存储容量百分比较大的活动工作负载。

查看定价
资源 什么是云对象存储器？

观看 IBM Cloud 开发人员解释什么是云对象存储器、其优势及其用例。

 构建和运行云原生应用程序

试用面向初级云原生开发人员的教程，该教程揭示了在构建和操作云原生应用程序时如何使用 IBM Cloud Object Storage。

 不仅成本低，而且价值高

了解 IBM Cloud Object Storage 如何帮助释放非结构化数据的价值
产品和服务
创建安全的内容存储

立即开始使用，新用户可获得 500 美元促销代金券。

以经济实惠的成本安全存储您的内容，控制您的数据，并在不同位置进行快速、一致的部署。

构建安全的内容存储。安全、经济地存储各种应用程序的数字资产、文档和媒体内容，并为您的数据内容提供加密密钥管理、访问控制和活动监控。

 了解更多信息
了解如何安全地存储内容

IBM Secure Content Store 由 IBM Cloud® Object Storage 提供支持，允许您以经济实惠的成本安全地（本地或全球）存储内容，同时支持跨位置快速、一致地部署云原生应用程序媒体存储备份存储归档数据

安全地将业务扩展到新的地区，从关键业务数据到视频归档解决方案，并受益于不可篡改的存储、不可篡改的备份和归档数据，以及行业领先的安全性和控制措施，从而满足监管和合规要求。

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  1. 创建或登录 IBM Cloud Paygo 预订帐户。
  2. 在 IBM Cloud 控制台中，单击“管理”，然后从下拉列表中单击“计费和使用”。
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  5. 输入促销码 SECURECS，单击验证，然后申请。
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更多探索方式 文档 支持 社区
脚注

1每个帐户仅允许一个 Lite 套餐实例。Lite 套餐实例包含高达 25 GB 的存储容量；2,000 个 A 类（PUT、COPY、POST 和 LIST）请求；20,000 个 B 类（GET 和所有其他）请求；10 GB 数据检索；每月 5GB 出口（公共出站带宽）。这些阈值适用于所有存储类存储区的总计。Lite 套餐服务在 30 天未使用后将被删除。