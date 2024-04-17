凭借其全球影响力和灵活的弹性选项，IBM Cloud Object Storage 存储服务适用于任意格式的任意非结构化数据。其设计具有很高的耐用性、弹性和安全性。IBM Cloud Object Storage 中存储的信息使用 IBM 分布式存储技术进行加密并分散在多个地理位置。

IBM Cloud Object Storage 通过一流的成本优化、强大的数据安全性和易于使用的数据治理，支持云原生工作负载的指数级数据增长。内置数据生命周期操作亦有助于便捷观察和管理关键工作负载。

存储无限量的数据，例如任何格式的图像、视频和文档。使用行业标准 S3 API、SDK 或 IBM Cloud® 用户界面存储和访问您的数据。