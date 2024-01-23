这已经不是秘密：获取新客户比让老客户满意更难，成本更高。
公司需要让客户更方便继续与他们开展业务。通过在正确的时间提供正确的产品和服务，公司可以提高留住客户的能力。
帮助公司提高客户满意度是总部位于伦敦的 CRM.COM 公司的使命所在。该公司为世界各地的公司开发订阅计费、奖励和数字货币解决方案。CRM.COM 软件采用新一代应用程序接口 (API)，具有现代化、云原生和高度可扩展性的特点。作为其标准版本的一部分，它包含了几乎可以满足任何要求的功能，只需极少甚至零定制。因此，CRM.COM 客户可以快速启动和运行。
出于多种原因，CRM.COM 希望在云上提供其软件。首先，云上的软件可以降低成本，因为客户不再需要在其场所安装和维护昂贵的硬件。其次，基于云的软件为用户提供了灵活性和机动性，因为用户可以从任何地点和任何具有互联网连接的设备上访问这些软件。第三，客户不必过于担心数据安全，因为云平台提供了安全可靠的环境，很难发生泄密事件。最后，云技术使 CRM.COM 能够更快、更频繁地部署项目，并自动升级和使用新功能。
在 IBM Cloud® 上首次安装后，能够在几周而不是几个月内完成客户加入
无论规模和复杂程度如何，CRM.COM 现在都可以 100% 远程部署项目
在考虑了多个云选项之后，CRM.COM 选择了 IBM。
“对于 CRM.COM 来说，找到一家云供应商，能够为我们的软件提供强大、安全和可靠的云托管，这至关重要。”CRM.COM 高级销售和营销顾问 Frini Pouyiouka 说道。“这就是我们选择与 IBM 合作的原因。”
CRM.COM 于 2015 年首次安装在 IBM Cloud 上。Pouyiouka 女士补充说：“过渡非常容易，CRM.COM 在此过程中受益于 IBM 的专业知识和有力支持。
IBM Cloud 上的平台即服务 (PaaS) 为 CRM.COM 解决方案提供了一个安全、可扩展和可用的云原生平台，支持大量用户和联机事务处理。CRM.COM 利用 IBM PaaS 产品，包括 IBM Cloud Kubernetes Service，这是一种完全托管的容器编排解决方案，用于建立跨两个数据中心的弹性集群环境；IBM Cloud 上的云数据库；以及相关数据库工具，例如 IBM Cloud Monitoring with Sysdig、IBM Cloud Log Analysis 和 IBM Event Streams。
Pouyiouka 女士表示：“我们认为，我们完全可以信赖 IBM 云，它可以有效地支持 CRM.COM 软件环境，这对完成关键任务至关重要，同时它还满足客户的数据隐私要求。IBM 提供的云平台性能稳定、容量大、可扩展性强，是托管 CRM.COM 软件的理想选择。”
对于那些喜欢本地安装方式的客户，或客户所在位置带宽较低（使得基于云的选项不太理想），仍然会向其提供本地安装的 CRM.COM 解决方案。不过，该公司主要推广基于云计算的订阅计费、奖励和数字货币解决方案，因为云计算具有上述提及的优势。这些即用即付的解决方案能够随着业务规模的扩大而扩展。
基于 IBM Cloud 的 CRM.COM 云交付模型帮助该公司进入全球市场并 100% 远程部署项目，无论项目规模和复杂程度如何。CRM.COM 产品包括订阅、订单、计费、产品目录、电子钱包、通行证、优惠、促销、通知、细分、自动化、集成、品牌移动应用程序、门户网站等，功能丰富，优点众多，对于需要现代化、创新性且功能强大软件解决方案的客户，这是理想之选。
例如，在电信领域，公司的订阅计费解决方案允许三重播放、电视和宽带运营商将其内容和资产货币化，并获得可预测的经常性收入。CRM.COM 允许运营商轻松捆绑服务、灵活定价、执行关键任务评级和计费，并从多个付款来源实时收款。CRM.COM 符合电信业务和其他行业的最新发展趋势，该公司可以轻松集成到任何服务供应平台，并实时同步订阅、服务和使用情况。因此，CRM.COM 可帮助运营商最大限度地提高运营效率、增强盈利能力并减少客户流失。
此外，CRM.COM 的奖励解决方案还允许零售、HORECA、银行、电信等多个行业的企业向其客户提供基于返现的奖励，这些奖励在电子钱包中积累，并通过品牌应用程序和门户网站进行管理。CRM.COM 支持一系列丰富多样的奖励优惠，摒弃了传统积分忠诚度计划刻板单一的做法。CRM.COM 允许运营商提供具有实际货币价值的个性化和有针对性的奖励，同时通过先进的嵌入式商业智能工具监控绩效。
同样，希望使用 CRM.COM 作为其电子货币交易主要平台的企业或电子货币机构也可以引入 CRM.COM 的电子钱包。CRM.COM 是交易捕获方面的专家，它整合了完整的客户信息捕获、了解客户 (KYC) 政策、金融账户、电子钱包、交易管理、交易限制、交易费用、钱包维护费上限、通知、报告等功能。
此外，CRM.COM 的商业智能组件允许用户探索和查询复杂的收入、产品、销售和营销数据，从而获得对用户和客户行为的新洞察。这使得能够向目标客户提供实时、有意义的优惠，从而提高客户满意度和忠诚度。
IBM Cloud 提供了 CRM.COM 解决方案所需的高安全性、可扩展的基础。公司实时处理数百万笔交易和事件，客户和交易数据的安全至关重要。新功能的上市时间和快速启动新项目的能力也很重要，因此，利用 IBM Cloud PaaS 随需增加容量的能力，可确保 CRM.COM 能够遵守对客户的承诺日期。
“与 IBM 的合作帮助我们赢得了更多交易。Pouyiouka 女士总结道：“我们的客户之所以对 CRM.COM 解决方案充满信心，部分原因在于它是在 IBM Cloud 上运行的。”
CRM.COM（链接位于 ibm.com 外部）总部位于英国伦敦，在塞浦路斯和越南设有地区办事处，致力于开发和营销订阅计费、奖励和数字货币解决方案。该公司不断改进技术，以满足客户需求：CRM.COM 软件采用面向服务的微服务架构模式开发，可在云中扩展，并为客户提供具有竞争力的商业条款和高投资回报率。
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2021 年 6 月在美国制作。
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