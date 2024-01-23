公司需要让客户更方便继续与他们开展业务。通过在正确的时间提供正确的产品和服务，公司可以提高留住客户的能力。

帮助公司提高客户满意度是总部位于伦敦的 CRM.COM 公司的使命所在。该公司为世界各地的公司开发订阅计费、奖励和数字货币解决方案。CRM.COM 软件采用新一代应用程序接口 (API)，具有现代化、云原生和高度可扩展性的特点。作为其标准版本的一部分，它包含了几乎可以满足任何要求的功能，只需极少甚至零定制。因此，CRM.COM 客户可以快速启动和运行。

出于多种原因，CRM.COM 希望在云上提供其软件。首先，云上的软件可以降低成本，因为客户不再需要在其场所安装和维护昂贵的硬件。其次，基于云的软件为用户提供了灵活性和机动性，因为用户可以从任何地点和任何具有互联网连接的设备上访问这些软件。第三，客户不必过于担心数据安全，因为云平台提供了安全可靠的环境，很难发生泄密事件。最后，云技术使 CRM.COM 能够更快、更频繁地部署项目，并自动升级和使用新功能。