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将事件与企业 Apache Kafka 结合使用
免费试用 IBM® Cloud Event Streams 深入了解用例
使用事件流和设备来设置应用，以自动满足业务需求的人员的等轴测图

IBM Event Streams 是基于开源 Apache Kafka 构建的事件流平台，它既可以作为 IBM Cloud 上的完全托管服务提供，也可以作为 Event Automation 的一部分在本地部署。

为了提供更具吸引力的客户体验，企业需要加快事件驱动型工作，以便实时采取行动。借助 IBM Event Streams，可以利用企业级事件流功能构建智能应用程序，从而在事件发生时做出反应。基于多年来为企业运行 Apache Kafka ® 所获得的运营专业经验，IBM Event Streams 是任务关键型工作负载的理想选择。
优势 制定自适应解决方案

借助 Event Streams for IBM Cloud，利用数据流构建响应迅速、愉悦的用户体验。

 促进机器学习

借助 Event Streams for IBM Cloud，使用事件从批处理转变为实时预测分析。

 获取多年的 Apache Kafka 专业知识和经验

从我们的 Kafka 专家团队获得全天候支持。Event Streams for IBM Cloud 是一项完全托管的 Apache Kafka 服务，可确保耐久性和高可用性。

 建立和维护安全的架构

在构建应用程序时，安全性至关重要，但可能需要大量工作。Event Streams for IBM Cloud 旨在为受监管行业提供安全性和数据隐私保护，让您能够安心地构建应用程序。

 提高可扩展性

共享多租户集群访问权限，当您使用 Standard 套餐增加工作负载的分区数量时，此类集群可无缝自动扩展。或者，使用 Enterprise 套餐的扩展选项自定义吞吐量、存储容量或两者。

 确保高可用性和耐用性

Standard 和 Enterprise 套餐以多专区区域部署和 99.99% 的可用性提供高可用性体系结构。

功能

具有原生 Kafka 体验的完全托管服务 随时利用 IBM 支持，获得深入的技术专业知识。 查看支持选项
部署 为了获得尽可能优秀的连接性，您可以在 Event Streams 实例上使用所有标准 Kafka API 和客户端以获得原生 Kafka 体验。此外，Event Streams 还提供了 3 个自己的 API：Admin REST API、REST Producer API 和 Schema Registry API。 详细了解我们的 API
高可用性和灾难恢复 Event Streams 分布在 3 个专区，并部署在 10 个多专区区域中，因此具有高度可用性。利用丰富的安全性和异地备份功能可实现灾难恢复。 利用 IBM 生产力工具和命令行界面 (CLI)，实施最佳实践。您还可以使用 Terraform 创建 Event Streams 实例和后续配置。 深入了解弹性选项
架构注册表 架构注册表为管理和验证架构提供了一个集中式存储库。Event Streams 架构注册表存储架构的版本化历史记录，并提供检索它们的接口。
Kafka Connect 框架 您可以将 Kafka Connect 与 Event Streams for IBM Cloud 结合使用，并可以选择是在 IBM Cloud 内部还是外部运行工作程序。IBM 提供了 IBM 或社区支持的 50 多个连接器的列表。 查看更多
与云中的监控和可观察性工具集成 使用 IBM Cloud Monitoring 获取对应用程序、服务和平台的性能和运行状况的运营可见性。 监控 Event Streams 指标
成功案例 SiB Solutions 和 IBM

Kafka 在管理实时数据流和促进分布式系统内微服务之间的无缝通信方面的有效性，对于推进 AI 功能发挥着关键作用。了解领先的物流技术公司 SiB Solutions 如何利用 Event Streams for IBM Cloud 帮助企业实现零错误率。

 值得信赖的 Kafka 提供商

在挪威，Norsk Tipping 使用 IBM Event Streams 平台加速数据处理并提供响应更快的用户服务。该公司提供体育、赌场游戏和各种彩票的在线投注，其社会使命是提供一个可靠且有吸引力的博彩环境，用产生的盈余资金回馈挪威社会。
使用方法 查看获奖的用户界面

IBM Event Streams 在 2019 年 Indigo Design Awards 中获奖。该奖项表彰了产品的用户体验、界面和导航功能以及交互式设计。

 支持的平台

Event Streams 可以部署为 IBM Cloud 上完全托管的 Apache Kafka 服务；也可以部署在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上或 IBM Cloud Private Kubernetes 环境中。
部署选项 使用 IBM Cloud 服务制定自适应解决方案

这是 IBM 完全托管的 Apache Kafka 即服务产品，自 2015 年起在 IBM Cloud 上运行。

 立即开始 经认证的容器软件

这款软件在 Red Hat OpenShift 或 IBM Cloud Private 上运行，可推动建设更好的事件驱动型企业。

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采取后续步骤

了解如何针对企业需求，将事件与 Apache Kafka 结合使用。

 查看常见问题解答 Event Streams 配置

利用 IBM Cloud 上完全托管的 Kafka 服务，构建能够实时响应事件的智能应用程序。

 了解更多 以 Event Streams 开始

Event Streams for IBM Cloud 是使用 Apache Kafka 构建的高吞吐量消息总线。

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