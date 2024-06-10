部署 为了获得尽可能优秀的连接性，您可以在 Event Streams 实例上使用所有标准 Kafka API 和客户端以获得原生 Kafka 体验。此外，Event Streams 还提供了 3 个自己的 API：Admin REST API、REST Producer API 和 Schema Registry API。 详细了解我们的 API