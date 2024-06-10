IBM Event Streams 是基于开源 Apache Kafka 构建的事件流平台，它既可以作为 IBM Cloud 上的完全托管服务提供，也可以作为 Event Automation 的一部分在本地部署。
为了提供更具吸引力的客户体验，企业需要加快事件驱动型工作，以便实时采取行动。借助 IBM Event Streams，可以利用企业级事件流功能构建智能应用程序，从而在事件发生时做出反应。基于多年来为企业运行 Apache Kafka ® 所获得的运营专业经验，IBM Event Streams 是任务关键型工作负载的理想选择。
借助 Event Streams for IBM Cloud，利用数据流构建响应迅速、愉悦的用户体验。
借助 Event Streams for IBM Cloud，使用事件从批处理转变为实时预测分析。
从我们的 Kafka 专家团队获得全天候支持。Event Streams for IBM Cloud 是一项完全托管的 Apache Kafka 服务，可确保耐久性和高可用性。
在构建应用程序时，安全性至关重要，但可能需要大量工作。Event Streams for IBM Cloud 旨在为受监管行业提供安全性和数据隐私保护，让您能够安心地构建应用程序。
共享多租户集群访问权限，当您使用 Standard 套餐增加工作负载的分区数量时，此类集群可无缝自动扩展。或者，使用 Enterprise 套餐的扩展选项自定义吞吐量、存储容量或两者。
Standard 和 Enterprise 套餐以多专区区域部署和 99.99% 的可用性提供高可用性体系结构。
Kafka 在管理实时数据流和促进分布式系统内微服务之间的无缝通信方面的有效性，对于推进 AI 功能发挥着关键作用。了解领先的物流技术公司 SiB Solutions 如何利用 Event Streams for IBM Cloud 帮助企业实现零错误率。
在挪威，Norsk Tipping 使用 IBM Event Streams 平台加速数据处理并提供响应更快的用户服务。该公司提供体育、赌场游戏和各种彩票的在线投注，其社会使命是提供一个可靠且有吸引力的博彩环境，用产生的盈余资金回馈挪威社会。
IBM Event Streams 在 2019 年 Indigo Design Awards 中获奖。该奖项表彰了产品的用户体验、界面和导航功能以及交互式设计。
Event Streams 可以部署为 IBM Cloud 上完全托管的 Apache Kafka 服务；也可以部署在 Red Hat OpenShift on IBM Cloud 上或 IBM Cloud Private Kubernetes 环境中。