主页 IT 自动化 Event Automation 借助 IBM Event Automation 处理事件流
简化 Apache Kafka：管理可扩展且富有弹性的事件主干，将事件传输到需要它们的任何位置。
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Events Advisor 应用程序插图
为您的事件驱动架构构建恰当的基础

Event Streams 可提供事件驱动型企业的核心构建块，让需要这些构建块的应用程序能够实时、大规模地使用业务事件。

Event Streams 基于 Apache Kafka 等开源技术构建，可轻松接入连接器、分析、处理等整个生态系统。

它通过整合以下功能来简化整个企业的 Kafka 操作和管理：

• 部署基础设施即代码的运算符

• 事件数据模式支持

• 用于在集群之间同步数据的异地复制

• 平衡工作负载，以便大规模运行集群

• 用于访问外部系统的预构建连接器

• 用于随时随地发布事件的 REST API

• 用于混合式部署的管理用户界面
优势 弹性可用数据

不要让停机时间扰乱您的业务运营。IBM® Event Automation 可以轻松实现异地复制，以便快速从灾难中恢复，并根据需求自动扩展 Kafka 集群，确保业务连续性。

 轻松部署和监控

通过简单的用户界面，自动执行集群部署和管理，从而节省时间。支持用户轻松浏览消息、监控关键指标、快速访问数据导致的问题并加速确定问题。

 安全且受保护的事件

通过加密消息负载、主题名称和使用者组来维护数据隐私。通过定义每个用户和应用程序对每个资源的访问级别来保护 Event Streams 资源。
Event Streams 的工作原理
随时随地部署 利用 Kubernetes Operator 部署 Apache Kafka，以便在整个企业中实现相同、一致安全且易于管理的部署。IBM Event Streams Operator 基于 Strimzi Operator，可帮助您部署、配置和协调 Apache Kafka 的众多不同组件，并保障生产级别的可用性。
连接一切 IBM Event Streams 配备数百个预构建连接器，可快速连接云端、SaaS 以及本地应用程序和数据源，从而更轻松地开始寻源事件。对于不支持本机 Kafka 客户端的数据源，Event Streams 提供可扩展、高吞吐量的 HTTP REST API，可与事件主干无缝集成。 查看连接器
可靠访问 IBM Event Steams 可在通常位于不同地理位置的集群之间同步数据。异地复制功能基于开源 Kafka Mirror Maker 2，可与任何 OSS 或供应商 Kafka 集群配合使用，并创建所选主题的副本，以帮助进行灾难恢复。
管理一切 IBM Event Streams 可为生产者、使用者和系统运行状况提供监控和管理功能。它提供了深入了解特定主题和分区的功能，并支持您查看发送、发布和使用消息的速率。可检查单条消息，包括有效负载和模式，通过快速访问数据导致的问题来加速确定问题。
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