Event Streams 的工作原理

随时随地部署 利用 Kubernetes Operator 部署 Apache Kafka，以便在整个企业中实现相同、一致安全且易于管理的部署。IBM Event Streams Operator 基于 Strimzi Operator，可帮助您部署、配置和协调 Apache Kafka 的众多不同组件，并保障生产级别的可用性。

连接一切 IBM Event Streams 配备数百个预构建连接器，可快速连接云端、SaaS 以及本地应用程序和数据源，从而更轻松地开始寻源事件。对于不支持本机 Kafka 客户端的数据源，Event Streams 提供可扩展、高吞吐量的 HTTP REST API，可与事件主干无缝集成。 查看连接器

可靠访问 IBM Event Steams 可在通常位于不同地理位置的集群之间同步数据。异地复制功能基于开源 Kafka Mirror Maker 2，可与任何 OSS 或供应商 Kafka 集群配合使用，并创建所选主题的副本，以帮助进行灾难恢复。