Event Streams 可提供事件驱动型企业的核心构建块，让需要这些构建块的应用程序能够实时、大规模地使用业务事件。
Event Streams 基于 Apache Kafka 等开源技术构建，可轻松接入连接器、分析、处理等整个生态系统。
它通过整合以下功能来简化整个企业的 Kafka 操作和管理：
• 部署基础设施即代码的运算符
• 事件数据模式支持
• 用于在集群之间同步数据的异地复制
• 平衡工作负载，以便大规模运行集群
• 用于访问外部系统的预构建连接器
• 用于随时随地发布事件的 REST API
• 用于混合式部署的管理用户界面
不要让停机时间扰乱您的业务运营。IBM® Event Automation 可以轻松实现异地复制，以便快速从灾难中恢复，并根据需求自动扩展 Kafka 集群，确保业务连续性。
通过简单的用户界面，自动执行集群部署和管理，从而节省时间。支持用户轻松浏览消息、监控关键指标、快速访问数据导致的问题并加速确定问题。
通过加密消息负载、主题名称和使用者组来维护数据隐私。通过定义每个用户和应用程序对每个资源的访问级别来保护 Event Streams 资源。