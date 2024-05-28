SiB Solutions 是一家瑞典物流科技公司，提供智能视频和 AI 服务，帮助物流密集型企业实现零错误率。SiB Solutions 的服务利用计算机视觉、AI、工业物联网 (IIoT) 和边缘计算等先进技术消除整个供应链中的错误。
自 2020 年开始使用 IBM Cloud® 以来，SiB Solutions 借助 IBM® Code Engine 和 IBM Event Streams（一种基于开源 Apache Kafka 的完全托管服务）开发和改进了其解决方案。SiB Solutions 的首席技术官 (CTO) Viktor Nilsson 表示：“IBM Cloud 上的 Event Streams 是我们开发的所有内容的核心“。
典型仓库中执行的各种流程，包括接收货物、挑选、包装、装载和运输。SiB Solutions 希望利用开源技术进行开发，以避免供应商锁定。该公司选择了 Apache Kafka，它是物流环境中通信的理想选择，因为它解决了大型单体架构固有的许多问题，包括缺乏可靠性和灵活性。“[我们] 需要大量数据流，而 Kafka 是我们能找到的最佳解决方案”，Nilsson 又表示。
Event Streams 也是 SiB Solutions 智能视频和 AI 服务不可或缺的一部分，其中 Kafka 用于通过运行神经网络的分析机器来推动机器学习。对于 SiB Solutions 的客户，视频分析在现场运行，以符合数据驻留规定。然后，边缘计算机按照各种深度学习模型在现场处理视频。此过程的输出通过 Kafka 主题从 Kafka 生产者发送到云服务器，其中产生应用程序逻辑。“[Kafka] 使我们能够将一切构建为微服务”，Nilsson 补充道。
SiB Solutions 使用 Event Streams for IBM Cloud 在虚拟机上的微服务之间进行通信，并从客户的仓库连接到云。例如，SiB Solutions 服务使用智能摄像机来监控选定的仓储流程。利用 AI，叉车司机可能会收到声音警报。然后，司机将看到当前负载的增强现实 (AR) 叠加层，其中在放错位置的箱子周围有一个红色矩形，还有指明应放置位置的提示。
处理贵重货物的公司选择 SiB Solutions 以获得对自身本地和国际物流运营的卓越可见性和洞察力。事实上，该公司现在为欧洲和北美的 30 多个站点提供服务。SiB Solutions 选择 IBM Cloud 服务上的托管 Event Streams 节省了基础架构成本和运营费用。用首席技术官 Nilsson 的话说就是：“真的好用”。
SiB Solutions（ibm.com 外部链接）是一家物流科技公司，可实现完美的物流。对于交易贵重货物的物流密集型公司，SiB Solutions 的智能视频和 AI 服务可提供卓越的可见性和洞察分析。原生物流、专业知识和先进技术的独特组合，捆绑到简单的订阅服务中，带来立竿见影的投资回报。
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美国出品。2023 年 11 月。
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