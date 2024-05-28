典型仓库中执行的各种流程，包括接收货物、挑选、包装、装载和运输。SiB Solutions 希望利用开源技术进行开发，以避免供应商锁定。该公司选择了 Apache Kafka，它是物流环境中通信的理想选择，因为它解决了大型单体架构固有的许多问题，包括缺乏可靠性和灵活性。“[我们] 需要大量数据流，而 Kafka 是我们能找到的最佳解决方案”，Nilsson 又表示。

Event Streams 也是 SiB Solutions 智能视频和 AI 服务不可或缺的一部分，其中 Kafka 用于通过运行神经网络的分析机器来推动机器学习。对于 SiB Solutions 的客户，视频分析在现场运行，以符合数据驻留规定。然后，边缘计算机按照各种深度学习模型在现场处理视频。此过程的输出通过 Kafka 主题从 Kafka 生产者发送到云服务器，其中产生应用程序逻辑。“[Kafka] 使我们能够将一切构建为微服务”，Nilsson 补充道。