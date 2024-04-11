IBM Cloud 为新的 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 客户提供 500 美元的促销积分。体验完全托管的无服务器平台与作为服务提供的高度可用、可扩展且灵活的数据库相结合的优势。



根据您的 Code Engine 和 MongoDB 计量使用情况，积分有效期为 90 天。该优惠适用于新的 Code Engine 和 MongoDB 用户。要利用该优惠并开始使用，请执行以下操作：

创建或登录到 IBM Cloud Paygo 帐户或订阅帐户。 在 IBM Cloud 控制台中，单击“管理”，然后从下拉列表中选择“账单和使用情况”。 从左侧导航栏中选择“促销和积分”。 点击“申请促销码”。 输入促销代码 SERVERLESSARC，单击“验证”，然后单击“应用”。在成功应用积分后，可以随时重复步骤 2-3 以查看您的积分余额。

要了解如何使用 Code Engine 和 MongoDB 构建 Web 应用程序，请按照本教程开始构建。

优惠条款

每个客户帐户最多只能使用一个促销代码。500 美元积分仅用于该优惠，不能应用于其他优惠。优惠视供应情况而定。