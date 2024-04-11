IBM Cloud® Code Engine 是一个完全托管的无服务器平台。提供您的容器映像、批处理作业、源代码或函数，并让 IBM Cloud Code Engine 管理和保护底层基础架构。您无需自行调整容器集群规模，部署或扩展容器集群，并且不需要具备任何网络技能。
IBM Cloud 为新的 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 客户提供 500 美元的促销积分。体验完全托管的无服务器平台与作为服务提供的高度可用、可扩展且灵活的数据库相结合的优势。
使用所选的语言构建出色的应用程序，然后在几秒内将其部署在无服务器平台上。
仅为您使用的资源付费。
使用单一应用程序部署和安全集成 Web 应用程序、容器、批处理作业和函数。
无需管理基础架构。涵盖集群规模调整、扩展和网络。
使用 TLS 自动保护应用程序，并将其与其他工作负载隔离。
选择最符合您的需求的工作负载类型，而无需了解多种无服务器产品。IBM Cloud Code Engine 是基于开源技术 Kubernetes 和 Knative 构建的，以使您能够完全访问容器生态系统工具，并确保您的工作负载保持可移植性。
您的应用程序受加密的流量和严格的访问控制的保护。隔离的环境将工作负载分开以提高安全性。Code Engine 符合广泛的行业标准和法规。
Code Engine 自动扩展和缩减您的工作负载，甚至在没有请求时缩减到零。您仅为使用的资源付费。
将“运行到完成”组件作为应用程序的一部分，并异步执行长时间运行的任务和资源密集型任务。
IBM Cloud 为新的 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 客户提供 500 美元的促销积分。体验完全托管的无服务器平台与作为服务提供的高度可用、可扩展且灵活的数据库相结合的优势。
根据您的 Code Engine 和 MongoDB 计量使用情况，积分有效期为 90 天。该优惠适用于新的 Code Engine 和 MongoDB 用户。要利用该优惠并开始使用，请执行以下操作：
要了解如何使用 Code Engine 和 MongoDB 构建 Web 应用程序，请按照本教程开始构建。
优惠条款
每个客户帐户最多只能使用一个促销代码。500 美元积分仅用于该优惠，不能应用于其他优惠。优惠视供应情况而定。
IBM Cloud Code Engine 是一个完全托管的无服务器平台，可用于托管云原生应用程序，而无论这些应用程序是容器映像、12 因素应用程序、函数、批处理作业，还是仅一段代码。开发人员只需选择所需的运行时功能，不必选择有运行时限制的某种托管平台（CaaS、PaaS 或 FaaS），就可以获得最佳的效果。IBM Cloud Code Engine 隐藏运行时托管环境的复杂细节，以使开发人员能够专注于代码，而不用关注基础架构管理。这样，开发人员就可以通过单一用户体验部署不同的工件（容器映像、源代码、批处理作业等），Code Engine 动态扩展和缩减构建的应用程序，甚至缩减到零，因此，用户仅在运行其工作负载时付费。
IBM Cloud Code Engine 以 Kubernetes 为基础，但隐藏了后者的复杂细节，因此，开发人员可以专注于编写代码，而不用关注托管环境管理。虽然这对于大多数用户来说是非常好的体验，但有些用户希望访问完整的 Kubernetes 配置（例如，与其他 Kubernetes 工作负载集成在一起）。IBM Cloud Code Engine 公开熟悉的 Kubernetes 工具（例如 kubectl）以实现这一点。
Kubernetes 产品
IBM Cloud Code Engine
IBM Cloud Kubernetes Service 或 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud
本地 Red Hat OpenShift
交付方式
IBM Cloud 服务
IBM Cloud 服务
可以在本地安装的软件
租户
多租户（共享的集群）
单租户（专用的集群）
单租户（专用的集群）
成本
仅在工作负载运行时付费（GB-秒、vCPU-秒和调用次数）
整个集群收取固定费用（集群时间长度）
固定的许可费用和基础架构成本
管理
完全托管
部分托管
自行管理
技能
无需具备容器、集群、网络或基础架构技能
IBM Cloud Kubernetes Service/Red Hat OpenShift，需要具备网络和基础架构技能
Red Hat OpenShift，需要具备网络和基础架构技能
适用，但每个月有限额，而且每个月都会进行重置。您可以通过该限额运行较小的应用程序或作业。在达到免费套餐限额后，成本根据以下因素而有所不同：
应用程序是一个公开 HTTP 端点的进程。您可以将其作为 Web 或移动应用程序、REST API 服务和代理应用程序的后端。在 IBM Cloud Code Engine 中，您运行一个 CLI 命令。请参阅本教程以正确设置所有内容，包括运行容器映像，公开 HTTPS 端点和设置自动缩放。
可以。如果您只想专注于编写源代码，而不想关注映像构建过程，您可以使用“构建容器映像”功能。您直接提供源代码（使用 Git 存储库），IBM Cloud Code Engine 为您构建和管理容器映像。熟悉 IBM Cloud Foundry 的人会觉得这一切似曾相识。IBM Cloud Code Engine 支持两种构建策略。一种是 Dockerfile 构建，该策略使用 Kaniko 构建器工具。另一种是 Cloud Native Buildpack，该策略使用 Pakee Buildpacks。