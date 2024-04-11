主页 IT 自动化 Code Engine IBM Cloud 上的无服务器
使用 IBM Cloud® Code Engine 在完全托管的容器运行时上运行容器、应用程序代码、批处理作业或函数
试用 IBM Cloud Code Engine 阅读文档
该等距插图显示一个人通过无人机传送数据，而另一个人研究图表
专注于编写代码，而不用关注基础架构管理

IBM Cloud® Code Engine 是一个完全托管的无服务器平台。提供您的容器映像、批处理作业、源代码或函数，并让 IBM Cloud Code Engine 管理和保护底层基础架构。您无需自行调整容器集群规模，部署或扩展容器集群，并且不需要具备任何网络技能。
立即开始使用 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB，可以节省 500 美元

IBM Cloud 为新的 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 客户提供 500 美元的促销积分。体验完全托管的无服务器平台与作为服务提供的高度可用、可扩展且灵活的数据库相结合的优势。

无服务器用例

运行容器 已有容器映像？IBM Cloud Code Engine 将为您部署、管理和自动扩展容器。无需担心集群管理、规模调整或过度配置问题。您仅为实际使用的资源付费。 开始“Hello world”教程
部署源代码 使用所选的语言进行开发，然后将源代码推送到云，而无需担心容器创建或管理问题。轻松将您的代码连接到托管的服务（如对象存储、数据库或事件流）。 了解更多信息
创建批处理作业 批处理作业非常适合非事件驱动的处理，例如 ETL 工作负载、模拟和 AI 数据模型处理。利用无限扩展功能（CPU、内存和执行时间）创建强大的“运行到完成”批处理作业，并且仅为所需的资源付费。 了解更多信息
创建函数 创建函数，然后使用事件触发这些函数。无论是在几分之一秒内运行数千次，还是每周运行一次，这些函数都会进行扩展以满足需求，然后释放为其分配的资源。 创建函数
优势 在几秒内，即可完成部署

使用所选的语言构建出色的应用程序，然后在几秒内将其部署在无服务器平台上。

 节省资金

仅为您使用的资源付费。

 获得统一的容器 DevOps 体验

使用单一应用程序部署和安全集成 Web 应用程序、容器、批处理作业和函数

 专注于代码

无需管理基础架构。涵盖集群规模调整、扩展和网络。

 包括安全性和合规性

使用 TLS 自动保护应用程序，并将其与其他工作负载隔离。
成功案例 Eljun 使用 IBM Cloud Code Engine 将电动汽车车主与充电站所有者紧密联系在一起 Sweap.io 可以通过 IBM Cloud Code Engine 实现自动扩展功能，从而专注于为客户提供价值
单个运行时环境。按需扩展。

选择最符合您的需求的工作负载类型，而无需了解多种无服务器产品。IBM Cloud Code Engine 是基于开源技术 Kubernetes 和 Knative 构建的，以使您能够完全访问容器生态系统工具，并确保您的工作负载保持可移植性。
安全性

您的应用程序受加密的流量和严格的访问控制的保护。隔离的环境将工作负载分开以提高安全性。Code Engine 符合广泛的行业标准和法规。

真正的无服务器

Code Engine 自动扩展和缩减您的工作负载，甚至在没有请求时缩减到零。您仅为使用的资源付费。

运行批处理作业

将“运行到完成”组件作为应用程序的一部分，并异步执行长时间运行的任务和资源密集型任务。

UI 导览

立即开始 IBM Cloud Docs 网页详细说明了产品功能以及如何使用这些功能。
概述 IBM Cloud Code Engine 用户界面的概述窗口介绍了产品优点，您可以在其中开始使用容器映像部署应用程序或运行作业。
创建或部署 在 IBM Cloud Code Engine 用户界面的“开始创建”窗口中，您可以选择部署应用程序或创建要运行的作业。
项目仪表板 IBM Cloud Code Engine 用户界面的“我的项目”窗口显示当前应用程序、作业、映像构建等的摘要以及最近更新的内容。
配置 IBM Cloud Code Engine 用户界面的“我的应用程序”窗口显示当前配置和正在运行的作业。
如何兑换促销积分

IBM Cloud 为新的 IBM Cloud Code Engine 和 MongoDB 客户提供 500 美元的促销积分。体验完全托管的无服务器平台与作为服务提供的高度可用、可扩展且灵活的数据库相结合的优势。

根据您的 Code Engine 和 MongoDB 计量使用情况，积分有效期为 90 天。该优惠适用于新的 Code Engine 和 MongoDB 用户。要利用该优惠并开始使用，请执行以下操作：

  1. 创建或登录到 IBM Cloud Paygo 帐户或订阅帐户。
  2. 在 IBM Cloud 控制台中，单击“管理”，然后从下拉列表中选择“账单和使用情况”。
  3. 从左侧导航栏中选择“促销和积分”。
  4. 点击“申请促销码”。
  5. 输入促销代码 SERVERLESSARC，单击“验证”，然后单击“应用”。在成功应用积分后，可以随时重复步骤 2-3 以查看您的积分余额。

要了解如何使用 Code Engine 和 MongoDB 构建 Web 应用程序，请按照本教程开始构建。

优惠条款
每个客户帐户最多只能使用一个促销代码。500 美元积分仅用于该优惠，不能应用于其他优惠。优惠视供应情况而定。

 IBM Cloud Code Engine 如何帮助开发人员

IBM Cloud Code Engine 是一个完全托管的无服务器平台，可用于托管云原生应用程序，而无论这些应用程序是容器映像、12 因素应用程序、函数、批处理作业，还是仅一段代码。开发人员只需选择所需的运行时功能，不必选择有运行时限制的某种托管平台（CaaS、PaaS 或 FaaS），就可以获得最佳的效果。IBM Cloud Code Engine 隐藏运行时托管环境的复杂细节，以使开发人员能够专注于代码，而不用关注基础架构管理。这样，开发人员就可以通过单一用户体验部署不同的工件（容器映像、源代码、批处理作业等），Code Engine 动态扩展和缩减构建的应用程序，甚至缩减到零，因此，用户仅在运行其工作负载时付费。

IBM Cloud Code Engine 入门
IBM Cloud Code Engine 与 Kubernetes 的关系

IBM Cloud Code Engine 以 Kubernetes 为基础，但隐藏了后者的复杂细节，因此，开发人员可以专注于编写代码，而不用关注托管环境管理。虽然这对于大多数用户来说是非常好的体验，但有些用户希望访问完整的 Kubernetes 配置（例如，与其他 Kubernetes 工作负载集成在一起）。IBM Cloud Code Engine 公开熟悉的 Kubernetes 工具（例如 kubectl）以实现这一点。

 

Kubernetes 产品

 

IBM Cloud Code Engine

 

IBM Cloud Kubernetes Service 或 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud

 

本地 Red Hat OpenShift

交付方式

 

IBM Cloud 服务

 

IBM Cloud 服务

 

可以在本地安装的软件

租户

 

多租户（共享的集群）

 

单租户（专用的集群）

 

单租户（专用的集群）

成本

 

仅在工作负载运行时付费（GB-秒、vCPU-秒和调用次数）

 

整个集群收取固定费用（集群时间长度）

 

固定的许可费用和基础架构成本

管理

 

完全托管

 

部分托管

 

自行管理

技能

 

无需具备容器、集群、网络或基础架构技能

 

IBM Cloud Kubernetes Service/Red Hat OpenShift，需要具备网络和基础架构技能

 

Red Hat OpenShift，需要具备网络和基础架构技能

 免费套餐是否适用

适用，但每个月有限额，而且每个月都会进行重置。您可以通过该限额运行较小的应用程序或作业。在达到免费套餐限额后，成本根据以下因素而有所不同：

  • 为每个工作负载实例分配的内存和 CPU
  • 实例数
  • 每个实例的生命周期
  • HTTP 调用次数
 如何在 IBM Cloud Code Engine 中运行应用程序？

应用程序是一个公开 HTTP 端点的进程。您可以将其作为 Web 或移动应用程序、REST API 服务和代理应用程序的后端。在 IBM Cloud Code Engine 中，您运行一个 CLI 命令。请参阅本教程以正确设置所有内容，包括运行容器映像，公开 HTTPS 端点和设置自动缩放。

在托管的无服务器平台上运行应用程序
IBM Cloud Code Engine 是否可以帮助您构建容器映像

可以。如果您只想专注于编写源代码，而不想关注映像构建过程，您可以使用“构建容器映像”功能。您直接提供源代码（使用 Git 存储库），IBM Cloud Code Engine 为您构建和管理容器映像。熟悉 IBM Cloud Foundry 的人会觉得这一切似曾相识。IBM Cloud Code Engine 支持两种构建策略。一种是 Dockerfile 构建，该策略使用 Kaniko 构建器工具。另一种是 Cloud Native Buildpack，该策略使用 Pakee Buildpacks。

在托管的无服务器平台上构建映像
开始使用

IBM Cloud Code Engine 是基于开源技术（如 Kubernetes 和 Knative）构建的，以使您能够访问容器生态系统工具，并确保您的工作负载保持可移植性。

 试用 IBM Cloud Code Engine 获取定价选项

采用灵活的定价选项，包括免费套餐和即用即付计划。

 了解更多信息 查看产品文档

通过使用 IBM Cloud Code Engine，您可以专注于编写代码，而不用关注基础架构。

 立即开始