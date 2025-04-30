2011 年 LinkedIn 开发了 Apache Kafka，以满足公司对能够处理大量实时事件数据的高吞吐量、低延迟系统日益增长的需求。Kafka 使用 Java 和 Scala 构建，随后开放源代码并捐赠给 Apache 软件基金会。

虽然组织已支持或使用传统的消息队列系统（例如，AWS 的 Amazon SQS），但 Kafka 引入了一种完全不同的消息传递系统架构。

与在消费后删除消息的传统消息队列不同，Kafka 在可配置的期限内保留消息，从而支持多个使用者独立读取相同的数据。该功能使 Kafka 成为消息传递和事件溯源、流处理和构建实时数据管道的理想选择。

如今，Kafka 已成为实时事件流的事实标准。使用 Kafka 的行业包括金融、电子商务、电信和交通运输，而快速可靠地处理大量数据的能力对此类行业至关重要。