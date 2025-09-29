事件驱动的架构是围绕事件的发布、捕获、处理和存储（或持久化）而构建的集成模型。 某个应用或服务执行一项操作或经历另一个应用或服务可能想知道的更改时，就会发布一个事件（也就是对该操作或更改的记录），另一个应用或服务便可以消费和处理该事件，继而执行更多操作。

事件驱动的架构支持在连接的应用和服务之间实现松散耦合，它们可以通过发布和消费事件相互通信，除了事件格式之外，彼此不知道其他任何信息。 与“请求/响应”架构（或集成模型）相比，这种模型具有显著优势，因为在“请求/响应”架构中，应用或服务必须从另一个期望特定请求的特定应用或服务请求特定信息。

事件驱动的架构最大限度发挥了云原生应用的潜力，并支持强大的应用技术，例如实时分析和决策支持。