网络延迟以毫秒为单位，是通过计算从源系统发起发送操作到目标系统完成相应的接收操作之间的时间间隔来测量的。2

测量延迟的一个简单方法是运行“Ping”命令，这是用于测试两台设备或服务器之间连接的网络诊断工具。在此类速度测试中，延迟常被称为 Ping 速率。

该测试中，互联网控制消息协议 (ICMP) 回送请求数据包被发送至目标服务器，然后返回。Ping 命令会计算数据包在源与目标之间往返一次所需的时间。这一总传输时间称为往返时间 (RTT)，大约等于延迟的两倍，因为数据必须传输到服务器再返回。Ping 不被视为延迟的精确测量方式，也不是用于检测定向网络延迟问题的理想测试。之所以存在这种限制，是因为数据可能会通过不同的网络路径传输，从而在往返过程的两个方向上遇到不同的情况。