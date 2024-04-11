您是否正在为解决现代网络管理日益复杂的问题而苦恼？为数字化转型而构建的网络基础架构需要与新环境同样动态、灵活和可扩展的监视解决方案。
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 专为现代网络而设计，可通过混合云网络可观察性，帮助您及早发现、解决和预防网络性能问题。监视整个企业、通信和受管服务供应商的网络基础架构，并利用机器学习驱动的分析来获得实时的切实可行的洞察。
除了检测之外，SevOne NPM 还结合了行业领先的专业知识和高级分析，帮助您的团队采取重要行动：提升网络性能以提供卓越的用户体验。
通过应用感知、AIOps 驱动的网络性能管理规划数字化转型之路。
揭示最重要的洞察，避免代价高昂的性能问题。
向软件定义、5G 和边缘多云网络演进。
在不降低质量或准确性的情况下大规模提高网络性能。
增强可见性，可以监视所有环境中的 SDN、SD-WAN、云和 Wi-Fi 网络。
从实时和历史数据中获得切实可行的洞察，为新服务或下一代网络部署提升动态容量规划能力。
直观且交互式的深入报告可提高整个 IT 组织的效率和生产力。
预先构建的动态指标和网络流数据，可在团队之间轻松共享。
将多供应商性能数据与模块化灵活性相集成，并将数据驱动的 AI 应用于您的 ITOps 工具链。
与领先的 IT 服务管理 (ITSM) 系统进行双向集成，构成洞察与行动之间的完美闭环。
从物理、虚拟和软件定义的基础架构收集多供应商网络性能指标和流数据。
通过机器学习和智能报警自动进行基线分析，实现主动事件管理。
LiveMaps 会上报最重要的网络问题，以便 IT 专业人员可以从单一来源快速查看事件。
监视任何企业、通信或受管服务供应商网络，在扩展增长时不会丢失数据。
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