许多现代企业正在将工作负载转移到公有云，同时采用混合云基础架构，该架构融合了本地和云资源，旨在处理应用程序或服务的各个方面。制定有效的策略来监视私有云和公有云资源的性能至关重要。
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 在混合云环境中提供以应用程序为中心的可观察性，以便企业可以在整个基础架构（无论是在本地还是在云中）保持最佳性能。
在 CloudWatch 中了解您的整个 AWS 云基础架构，其中包含丰富的元数据、按帐户或区域进行筛选并查看每个资源，同时利用指标流降低成本。
使用首日仪表板和 OOTB 报告来发现性能问题，发现导致成本上升的原因，并对混合环境中不同资源之间的连接性进行故障排除。
使用混合云环境和强大的可视化功能自定义报告，以快速发现性能问题、确立项目基线并创建找出最严重问题的报告。
通过简化的启用界面、用于启动所需 AWS 资源的自动化模板和详细的启用指南，来设置 AWS 集成。
使用 AWS CloudWatch 中的指标流获取时间序列数据，并大规模收集数据，与市场上的其他解决方案相比，AWS 的成本降低了 70%。
利用基于 AWS 的性能数据并使用 IBM SevOne 强大的报警功能，跨混合云环境创建自动化和事件响应工作流程。
EC2（即弹性计算云）是一种 AWS Web 服务，可在云中提供可调整大小的计算容量。EC2 是 AWS 的基本构建块，允许用户高效且经济地在云中运行其应用程序和工作负载。
Amazon S3（即简单存储服务）是 AWS 提供的一项对象存储服务，可为各种数据类型和用例提供高度可扩展且安全的存储。
AWS Transit Gateway 是一项完全托管的服务，使客户能够将其 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 和本地网络连接到单个网关。
AWS Direct Connect 是一项网络服务，可在客户的本地基础架构与 AWS 之间提供专用的私有连接。
网络地址转换 (NAT) 网关是一项高度可用的托管 AWS 服务，它允许私有子网中的资源访问互联网或其他 AWS 服务，但阻止来自互联网的入站流量。
AWS 中的 Site-to-site VPNs 用于在本地网络与 AWS 云中的 VPC 之间建立安全连接。深入了解 AWS 中的 Site-to-site VPNs 的性能。
弹性块存储器 (EBS) 是 AWS 提供的用于 EC2 实例的块存储器。获取突发平衡、读/写操作和卷队列长度等指标，来监视块存储器的性能。
网络负载均衡器 (NLB) 是一种负载均衡服务，可以将传入流量分配到 VPC 内的多个目标，例如 EC2 实例、lambda 函数、容器等。按 TCP、TLS 和 UDP 细分的活动流量计数以及每秒数据包等细化指标，可以帮助深入了解负载均衡服务性能。