许多现代企业正在将工作负载转移到公有云，同时采用混合云基础架构，该架构融合了本地和云资源，旨在处理应用程序或服务的各个方面。制定有效的策略来监视私有云和公有云资源的性能至关重要。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 在混合云环境中提供以应用程序为中心的可观察性，以便企业可以在整个基础架构（无论是在本地还是在云中）保持最佳性能。