在当今移动优先的商业环境中，您的用户依靠高质量的 Wi-Fi 服务来访问您的公司网络。从您的员工到您的客户和合作伙伴，所有用户都希望 Wi-Fi 连接可访问、可靠且始终提供高性能。要求做到万无一失。
为了确保一致、高质量的 Wi-Fi 服务，您需要一个能够快速、大规模地收集现代化 Wi-Fi 基础架构和企业网络其余部分的性能数据的平台。这正是 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 所提供的功能。
提供独特的故障排除工作流程，以快速、主动地识别并缓解影响性能的事件。
支持 Cisco 和 Aruba 的 Wi-Fi 产品以及 Wi-Fi 客户端、无线接入点 (AP) 和无线 LAN 控制器 (WLC) 的覆盖范围。
为 Cisco 和 Aruba 无线接入点和控制器提供广泛的覆盖范围，并扩展对整个企业网络的可见性。
提供通过特定 Wi-Fi 接口的流量详情，以确定流量行为如何影响用户和应用程序。
能够快速检测未经批准或恶意、非 IT 部署的接入点，并即时生成包含相关详细信息的报告。
长期跟踪终端用户 Wi-Fi 站的性能，并对 Wi-Fi 设备和无线控制器的性能进行长达一年的故障排除。