为 NetOps 团队提供端到端的可观测性和自动化技术，缓解代价高昂的中断
在快节奏的金融服务世界中，网络可靠性和性能非同小可。无论是实现高频交易、安全数字银行还是即时支付 ，无缝网络运营对于成功都至关重要。IBM® SevOne 为 NetOps 团队配备了专门针对金融机构需求的应用中心网络可观测性，能够保障运营连续性、减少停机时间并提供卓越的客户体验。
借助整合式监控工具、由机器学习 (ML) 提供支持的预测洞察分析以及实时可观测性， IBM SevOne 可以帮助金融机构简化网络运营、降低成本并在竞争激烈的市场中保持领先地位。
通过专为可扩展性和灵活性而设计的单一监控解决方案减少冗余工具，并降低运营成本
促进数字银行、支付系统和交易平台的顺畅、持续访问，并培养信任和客户忠诚度。
通过实时遥测和集中式仪表板加速解决网络问题，从而最大限度地减少对金融服务运营的干扰。
监控并优化 SD-WAN 和基于云的网络，确保全球金融基础设施的顺畅运营
随着业务增长无缝扩展、保持速度并支持多个位置的数千台设备。
IBM SevOne 支持高频轮询，让网络团队能更频繁地收集性能指标
一家企业银行需要一个可扩展的单一解决方案来支持其包含 55,000 台设备的全球网络，并为全球所有实地运营中心提供真正的全球视图。具体来说，它被 IBM SevOne 的 10 天设备认证、高可用性、在亚分钟轮询周期内对所有设备进行高效数据收集以及快速报告以取代隔夜报告等功能所吸引。
一家大型零售银行使用 IBM SevOne 的指标到流功能来识别和阻止在工作日期间推送的防病毒更新，这些更新会耗尽带宽，并影响分支机构应用程序的性能。
一家专注于财富管理的领先投资公司利用 IBM SevOne 的 SNMP 和 NetFlow 集成，跨国际 WAN 链接（包括与交易所的连接）提供更好的利用率和顶级消费者之间的可视性