IBM SevOne for Financial Services

为 NetOps 团队提供端到端的可观测性和自动化技术，缓解代价高昂的中断

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以应用程序为中心的网络可观测性

在快节奏的金融服务世界中，网络可靠性和性能非同小可。无论是实现高频交易、安全数字银行还是即时支付 ，无缝网络运营对于成功都至关重要。IBM® SevOne 为 NetOps 团队配备了专门针对金融机构需求的应用中心网络可观测性，能够保障运营连续性、减少停机时间并提供卓越的客户体验。

借助整合式监控工具、由机器学习 (ML) 提供支持的预测洞察分析以及实时可观测性， IBM SevOne 可以帮助金融机构简化网络运营、降低成本并在竞争激烈的市场中保持领先地位。
优势
通过整合改进成本节约

通过专为可扩展性和灵活性而设计的单一监控解决方案减少冗余工具，并降低运营成本
提升客户体验

促进数字银行、支付系统和交易平台的顺畅、持续访问，并培养信任和客户忠诚度。
什么是平均修复时间 (MTTR)

通过实时遥测和集中式仪表板加速解决网络问题，从而最大限度地减少对金融服务运营的干扰。
支持下一代网络

监控并优化 SD-WAN 和基于云的网络，确保全球金融基础设施的顺畅运营
满足未来增长的可扩展性能

随着业务增长无缝扩展、保持速度并支持多个位置的数千台设备。
防止网络延迟和抖动

IBM SevOne 支持高频轮询，让网络团队能更频繁地收集性能指标

功能

混合云可观测性 预测性分析 自动化工作流程 亚分钟遥测
用例
管理 SD-WAN 和混合网络：支持经得起未来考验的基础设施
  • 实时监控 SD-WAN 性能，跟踪动态多云环境中的延迟、抖动和数据包丢失。
  • 通过实时遥测和自动故障排除，推动旧版基础设施和软件定义网络之间的无缝过渡。
  • 自动认证新设备和技术，在几天内（而不是几周）将其添加到监控平台。
  • 使用基于流的分析来可视化分支机构、数据中心和公有云环境之间的流量模式。
数字银行和即时支付：确保全天候可用
  • 监控支付网关、ATM 网络和网上银行门户的端到端性能，以便在影响用户之前发现问题。
  • 识别云托管服务或 API 网关中可能延迟付款处理的瓶颈。
  • 使用历史趋势预测交易高峰时间，并保障足够的带宽和资源。
  • 自动发送高优先级问题的警报，从而触发事件管理工作流程，以便快速解决问题。
高频交易 (HFT)：支持低延迟网络
  • 监控关键贸易网络链接，确保数据有效传输，而不会出现延迟峰值或数据包丢失。
  • 实时检测并解决网络拥塞，避免代价高昂的延迟。
  • 当交易基础设施性能偏离基线指标时，可自动化工作流程以便创建预测警报。
  • 获得针对市场连通性的实时洞察分析，建立对交易所、流动性提供商和金融市场的不间断访问。
零售分支机构网络的容量规划：管理需求高峰
  • 预测各分支机构的 VPN 使用情况和带宽需求，防止高峰时段出现拥堵。
  • 使用历史指标，让基础设施投资与季节性使用趋势保持一致。
  • 自动为贷款发放系统等关键应用程序分配带宽，降低分支机构员工和客户的延迟。
  • 监控分支机构层面的 Wi-Fi 网络和 ATM 连接，确保即使在高流量时段也能持续提供服务
合并与收购：简化 IT 集成
  • 整合两个组织的工具，通过消除冗余来降低复杂性和运营成本。
  • 在过渡期间提供实时网络可见性，确保对业务运营的干扰最小。
  • 使用自动化设备探索，将新的网络组件集成到现有基础设施中，无需人工干预。
  • 监控并报告合并后的性能基线，以保障稳定性，并突出需要优化的领域。
安全和 DDoS 保护：保障网络可用性
  • 监控流量模式，以识别可能预示潜在 DDoS 攻击的数据流异常峰值。
  • 自动化网络操作，例如将可疑流量转移到缓解服务，或触发网络故障转移过程。
  • 通过生成详细的性能报告以供审计，推动安全和监管要求的合规。
  • 提供对网络漏洞的可见性，并实施主动措施，在潜在风险遭到利用之前将其解决。
客户案例

一家企业银行需要一个可扩展的单一解决方案来支持其包含 55,000 台设备的全球网络，并为全球所有实地运营中心提供真正的全球视图。具体来说，它被 IBM SevOne 的 10 天设备认证、高可用性、在亚分钟轮询周期内对所有设备进行高效数据收集以及快速报告以取代隔夜报告等功能所吸引。

一家大型零售银行使用 IBM SevOne 的指标到流功能来识别和阻止在工作日期间推送的防病毒更新，这些更新会耗尽带宽，并影响分支机构应用程序的性能。

一家专注于财富管理的领先投资公司利用 IBM SevOne 的 SNMP 和 NetFlow 集成，跨国际 WAN 链接（包括与交易所的连接）提供更好的利用率和顶级消费者之间的可视性
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