过渡到 Cisco ACI 等软件定义网络 (SDN) 解决方案，是实现手动 IT 任务自动化、集中管理并实现更高网络灵活性和可扩展性的好方法。然而，要真正实现这些优势，您需要一个动态的软件定义网络监视解决方案，该解决方案可以与网络的各个分段无缝集成。
IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 通过对软件覆盖程序段和基于 Nexus 交换机的底层网络提供性能管理洞察，补充并扩展了 Cisco ACI 的内置控制层。SevOne NPM 的多架构视图为整个 Cisco ACI 部署的性能监视功能增加了全新的维度，为现代混合网络提供了完整统一的可见性。
帮助 NetOps 和工程团队从租户和应用程序优先的角度了解其基于 Cisco ACI 的网络。
从一个管理系统监视 Cisco ACI 和 Cisco UCS（通常部署在一起）的性能。
分析一段时间内的容量使用情况和趋势，以帮助确保不间断的应用程序服务交付，并保持在最高水平。
确定 Cisco ACI 租户、应用程序配置文件、端点组等之间的关系，以全面了解网络。
通过日历热图可视化基础架构，以识别随时间的变化并发现整个 ACI 基础架构的差异。
通过实时和历史运行状况统计数据视图，了解整个系统以及各个租户单独的运行状况。