过渡到 Cisco ACI 等软件定义网络 (SDN) 解决方案，是实现手动 IT 任务自动化、集中管理并实现更高网络灵活性和可扩展性的好方法。然而，要真正实现这些优势，您需要一个动态的软件定义网络监视解决方案，该解决方案可以与网络的各个分段无缝集成。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 通过对软件覆盖程序段和基于 Nexus 交换机的底层网络提供性能管理洞察，补充并扩展了 Cisco ACI 的内置控制层。SevOne NPM 的多架构视图为整个 Cisco ACI 部署的性能监视功能增加了全新的维度，为现代混合网络提供了完整统一的可见性。