主页 网络 SevOne 对现代网络进行 SD-WAN 监视
使用 IBM SevOne Network Performance Management 应对网络连接的新形势
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抽象风格平面插图，描绘了地理位置分散的位置、图表和报告之间的网络连接
全面的 SD-WAN 性能可见性

由于组织选择分阶段进行 SD-WAN 部署，其 IT 团队很难全面了解传统 WAN 和 SD-WAN 分段的网络和性能数据。因此，修复网络问题变得缓慢且容易出错，从而导致用户体验不佳。为了最大限度地发挥 SD-WAN 解决方案的优势，您需要一个网络性能监视解决方案，来轻松过渡到 SD-WAN 并降低潜在风险。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 是一款强大的 SD-WAN 监视工具，是 SD-WAN 控制器中管理功能的有益补充，可以提供对网络各个分段的持续可见性。借助可定制的仪表板和指标，它提供了单一事实来源，以帮助确保跨多供应商、企业、CSP 和 MSP 网络的网络性能。
优势 顺畅过渡到 SD-WAN

从单个统一的仪表板监视传统 WAN 和新的 SD-WAN 分段。此外，应在部署后立即开始监视新的 SD-WAN 基础架构。

 可视化 SD-WAN 隧道

创建可视化结果，显示流量、报警和可用性，并通过向下钻取来深入挖掘数据，并简化对 KPI 的访问以进行故障排除。

 监视整个网络

扩展对其他关键网络资产的可见性，例如企业园区和分支机构 Wi-Fi、软件定义的数据中心和公有云。

 整合运营

修改仪表板以创建和共享运营视图和业务视图，并将它们合并为跨团队的工作流程。

监视 SD-WAN 网络

降低风险 通过对 SD-WAN、现有 MPLS WAN 以及 WAN 所连接网络的性能形成可视化结果，帮助降低过渡到 SD-WAN 的风险。
验证策略 了解 SD-WAN 策略对应用程序行为和性能的影响，并共享可视化仪表板以证明 SD-WAN 策略更新的合理性。
强大的映射功能 对 SD-WAN 拓扑以及构成服务的特定设备、端口和接口提供可视化结果。NetOps 团队可以查看特定站点并监视接口端口分配，以验证 SD-WAN 拓扑，同时在同一仪表板中查看 KPI 数据。
SD-WAN 仪表板 借助实时、可定制的仪表板，IT 和 NetOps 团队可以在过渡期间和过渡之后全面了解整个 WAN 基础架构，并通过工具整合帮助降低 MTTR 和 TCO。
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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