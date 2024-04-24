作为转型的一部分，全球企业正在采用最新的 wifi、软件定义广域网 (SD-WAN)、软件定义网络 (SDN)、多云计算和 5G 技术。这就使得网络基础架构变得更加复杂和异构，对其进行监控的难度大大增加，进而导致问题的识别和解决需要更长的时间。因此，当这些全球性组织寻求托管服务提供商 (MSP) 的帮助以协助其转型时，他们需要知道他们的 MSP 正在采取措施提高网络性能监控的标准。这对他们变得更加灵活、更能适应业务需求至关重要。
早在 2018 年，全球领先的 MSP 之一 BT Business 就开始了自己的网络性能监控能力转型之旅，以支持当前和下一代网络。
作为公司产品部的转型负责人，Hareesh Agaram 是这项工作的关键人物，他说，这项工作始于坚定不移的内部评估。“我们的领导团队撰写了一份白皮书，认真审视了我们在性能监控方面面临的挑战，并提出了两年后我们应该达到的目标。它的结论确实在组织内部引起了共鸣，于是我们开始为未来寻找合适的工具。”
目前监控数百个客户的 550 万个网络对象
将监控系统的数量整合了 80%，从而实现更简单的集成并大幅降低软件许可成本
BT Business 愿景的关键主题之一是需要为其全球客户提供更好的体验。正如 Hareesh 解释的那样，他的团队需要解决的最根本问题可以说是无法统一、实时地了解整个网络中发生的情况。他说：“我们的大多数全球客户都不只管理一个域，我们还要管理他们的 LAN、WAN、wifi 和 SD-WAN。我们希望他们无需进行‘转椅管理’，即登录不同的工具或门户，即可查看他们的网络状况。我们希望为他们提供一个跨越所有部门和领域的统一视图，我们称之为‘单一窗格’。”
然后是问责制。对于希望其 MSP 能动态优化其全球网络性能的客户来说，实时可见性和报告提供了一种用确凿数据证明这一点的方法。Hareesh 认为，能力规划问题尤为恰当。他说：“例如，[实时可见性] 可以让客户确信关键电路的利用率运行在健康水平，比如 85%。它还能让我们自己的容量规划团队根据流量分析结果，为扩大客户容量提供依据。在这两种情况下，它都有助于证明对客户网络的良好、主动管理，这对提升客户满意度大有帮助。”
在寻求解决方案时，BT Business 考察了 16 家供应商的产品，并从中挑选了 5 家进入征求建议书阶段。作为详细评估过程的一部分，来自运营、产品和技术领域的三个独立团队对竞争解决方案进行了深入的演示，并根据相关标准进行了评分。最终，BT Business 选择 IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) 作为其未来平台。
回顾选择过程，Hareesh 指出，SevOne NPM 解决方案在上述关键特性和功能以及大规模部署的速度等因素方面得分很高。但他随即指出，IBM 和 SevOne NPM 解决方案的另一个难以界定的、令其脱颖而出的特质也坚定了团队的选择。Hareesh 说：“IBM 能够证明他们拥有云计算和 SD-WAN 等较新技术的路线图。这与我们自己的技术愿景密切相关。”
通过与 SevOne NPM Professional Services 合作，BT Business 首先为其两个最大的客户部署了 SevOne NPM。在接下来的一年半时间里，公司又迁移了 800 多名客户。截至目前，BT Business 正在使用 SevOne NPM 监控 20 多万台设备。只要仔细观察一下今天的工作情况，就会发现公司在实现其创业之初提出的愿景方面已经取得了长足的进步。
我们先说速度。通过可实现“规模速度”的分布式架构，提供统一、实时的网络性能报告是 SevOne NPM 的核心价值。这意味着，即使解决方案监控的设备和数据中心越来越多，无论是建立日常使用报告还是发现和解决问题的速度依然很快。这意味着无论部署规模有多大，监控解决方案的瓶颈都会减少。
Hareesh 确认，对于已经习惯了报告生成缓慢且艰难的客户来说，SevOne NPM 的实时、基于门户的报告无异于改变游戏规则。“我们的客户告诉我们‘这太棒了’。我们看到，这重新定义了他们看待网络的方式，并提升了他们作为 BT Business 客户的价值。”
SevOne NPM 的分布式处理架构还使 BT Business 不仅能够为客户提供更快的问题检测和警报服务，而且还能以更加智能和自动化的方式进行检测和警报。与依赖用户定义的阈值触发警报的传统方法不同，SevOne NPM 使用机器学习计算来确定客户所有设备的基线，并在检测到重大偏差时自动发出警报。而且它是规模化实现的：BT Business 正在数百个客户网络中使用 SevOne NPM 实时监控 550 多万个对象或性能参数。
对 Hareesh 来说，这种监控方法的最大好处是，在问题对客户的运营产生影响之前，BT Business 就能够加以解决。Hareesh 说：“如果客户遇到容量问题、拒绝服务攻击或其他任何问题，我们的服务保证团队都能主动采取补救措施。对于我们的客户来说，这种能力是他们决定外包给 BT Business 的有力证明。”
BT Business 选择 SevOne NPM 的决定也带来了巨大的内部收益。在运营支出方面，由于 SevOne NPM 能够监控所有类型的网络（从 LAN 和 WAN 到 SDN 和 SD-WAN），因此 BT Business 能够整合其不同的监控系统。Hareesh 解释道：“从五个系统减少到一个，意味着我们不必维护所有这些集成点，也意味着我们大幅降低了许可成本。这些综合效率每年可为我们节省数百万美元。”
BT Business 身处一个竞争异常激烈的市场环境，领先科技和创新精神至为重要。满足全球企业对托管网络提供商的期望，达成足可改变行业游戏规则的性能和可靠性，领先科技和创新精神均是关键所在。
Hareesh 认为，同样重要的是，它们向客户发出了一个明确无误的信号，即供应商承诺支持客户业务的增长和持续性。他说：“我们与 IBM 和 SevOne 合作的旅程，必定会增强我们为客户提供服务的能力，我们的客户显然已经认识到了这一点。”
BT Business （ibm.com 外部链接）总部位于伦敦，是 BT Group 的一个部门，为全球跨国公司提供全球安全、云和网络服务，业务遍及 180 个国家/地区。
© Copyright IBM Corporation 2022。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2022 年 10 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 SevOne 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。