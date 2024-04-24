作为转型的一部分，全球企业正在采用最新的 wifi、软件定义广域网 (SD-WAN)、软件定义网络 (SDN)、多云计算和 5G 技术。这就使得网络基础架构变得更加复杂和异构，对其进行监控的难度大大增加，进而导致问题的识别和解决需要更长的时间。因此，当这些全球性组织寻求托管服务提供商 (MSP) 的帮助以协助其转型时，他们需要知道他们的 MSP 正在采取措施提高网络性能监控的标准。这对他们变得更加灵活、更能适应业务需求至关重要。

早在 2018 年，全球领先的 MSP 之一 BT Business 就开始了自己的网络性能监控能力转型之旅，以支持当前和下一代网络。

作为公司产品部的转型负责人，Hareesh Agaram 是这项工作的关键人物，他说，这项工作始于坚定不移的内部评估。“我们的领导团队撰写了一份白皮书，认真审视了我们在性能监控方面面临的挑战，并提出了两年后我们应该达到的目标。它的结论确实在组织内部引起了共鸣，于是我们开始为未来寻找合适的工具。”