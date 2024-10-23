主页 网络 SevOne IBM SevOne Network Performance Management
通过以应用程序为中心的网络可观察性，获得洞察力，优化 IT 运营
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抽象风格平面插图，绘有网络、节点、圆圈、图表、图形
现代网络管理解决方案

您是否正在为解决现代网络管理日益复杂的问题而苦恼？为数字化转型而构建的网络基础架构需要与新环境同样动态、灵活和可扩展的监视解决方案。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 专为现代网络而设计，可通过混合云网络可观察性，帮助您及早发现、解决和预防网络性能问题。监视整个企业、通信和受管服务供应商的网络基础架构，并利用机器学习驱动的分析来获得实时的切实可行的洞察。

除了检测之外，SevOne NPM 还结合了行业领先的专业知识和高级分析，帮助您的团队采取重要行动：提升网络性能以提供卓越的用户体验。

通过应用感知、AIOps 驱动的网络性能管理规划数字化转型之路。
了解现代网络性能管理
优势 不仅仅是检测

揭示最重要的洞察，避免代价高昂的性能问题。

 支持下一代网络  

向软件定义、5G 和边缘多云网络演进。

 快速而准确地进行扩展

在不降低质量或准确性的情况下大规模提高网络性能。

 

 获得全面可见性  

增强可见性，可以监视所有环境中的 SDN、SD-WAN、云和 Wi-Fi 网络。

用例

网络洞察 探索下一代基础架构监视功能，支持您现在和未来的网络和连接需求。 了解网络洞察
流量分析 监视和分析关键网络流量数据，提升故障排除能力，确保网络性能持续稳定。 了解流量分析
ITOps 集成 利用与领先的 AIOps 和 ITSM 平台集成的主动式实时报警，在问题影响您的客户之前快速发现、评估并解决问题。 了解 ITOps 集成
探索更多功能 让我们释放您的网络基础架构的全部潜力 动态容量规划

从实时和历史数据中获得切实可行的洞察，为新服务或下一代网络部署提升动态容量规划能力。

 简单的故障排除工作流程

直观且交互式的深入报告可提高整个 IT 组织的效率和生产力。

 洞察结果便于分享

预先构建的动态指标和网络流数据，可在团队之间轻松共享。

 AIOps 集成

将多供应商性能数据与模块化灵活性相集成，并将数据驱动的 AI 应用于您的 ITOps 工具链。

 ITSM 集成

与领先的 IT 服务管理 (ITSM) 系统进行双向集成，构成洞察与行动之间的完美闭环。

 全面的数据收集

从物理、虚拟和软件定义的基础架构收集多供应商网络性能指标和流数据。

 使用 ML 进行高级分析

通过机器学习和智能报警自动进行基线分析，实现主动事件管理。

 增强可视化

LiveMaps 会上报最重要的网络问题，以便 IT 专业人员可以从单一来源快速查看事件。

 适用于任何网络的可扩展性

监视任何企业、通信或受管服务供应商网络，在扩展增长时不会丢失数据。

用例

混合云网络监视 在混合云环境中实现以应用程序为中心的可观察性，以便您可以在整个基础架构中保持最佳性能。 了解混合云网络监视
SD-WAN 监视 降低从传统 WAN 迁移到快速动态 SD-WAN 链路的过渡风险。 了解 SD-WAN 监视
企业 Wi-Fi 监视 通过现代 Wi-Fi 监视和管理功能，全面了解 Wi-Fi 基础架构，确保始终如一的高质量 Wi-Fi 服务。 了解 Wi-Fi 监视
SDN 监视 通过对基于 Cisco ACI 的软件定义网络 (SDN) 提供内置的监视支持，最大限度地提高 Cisco ACI 基础架构的性能和价值。 探索 SDN 监视
行业 受管服务供应商

了解 MSP 如何利用 SevOne NPM 的下一代网络监视功能，来减轻从传统 WAN 迁移到 SD-WAN 的过渡风险。

 阅读解决方案简介 金融服务公司

了解金融服务组织选择 SevOne NPM 以获得完整网络性能可见性的六大原因。

 阅读解决方案简介 通信服务提供商

了解包括通信服务提供商在内的组织如何更好地管理网络容量，以增加客户业务并减少客户流失。

 阅读白皮书
成功案例
BT Business

了解 BT Business 如何通过将企业客户过渡到现代网络基础架构，帮助其变得更加敏捷和适应性更强。
Spark NZ

Spark NZ 使用 SevOne NPM 软件对其高度复杂的多样化网络中超过 400,000 个对象进行监视，从而激发增长和创新。

Devereux

了解 Devereux Advanced Behavioral Health 如何使用主动式监视来帮助确保其行为医疗保健的可靠性。

全球卫星供应商

一家卫星服务提供商在收集和分析网络性能数据方面遇到了独特的挑战。自动化解决方案提高了效率和有效性。

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IBM Instana® Observability

探索适用于混合云环境的领先企业可观察性平台。

了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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