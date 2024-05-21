Spark 的网络运营团队为新的 NPM 解决方案设定了三个关键标准：

更完整的数据收集 ：全面、准确和规范化地覆盖所有类型的网络、设备和用户体验数据，包括流量、日志、指标和元数据，并具有可扩展性和灵活性来满足未来的需求。

：全面、准确和规范化地覆盖所有类型的网络、设备和用户体验数据，包括流量、日志、指标和元数据，并具有可扩展性和灵活性来满足未来的需求。 增强网络可视化 ：从“单一窗口”实时、端到端查看公司的整个网络基础架构和 IT 运营情况 — 全部自动化，无需手动整理不同的数据集或报告。

：从“单一窗口”实时、端到端查看公司的整个网络基础架构和 IT 运营情况 — 全部自动化，无需手动整理不同的数据集或报告。 改进的客户报告：准确、及时和富有洞察力的性能报告，记录 SLA 合规性和其他性能指标，并促进沟通和协作，从而提高客户满意度和忠诚度。

Spark 项目团队对多个行业领先的 NPM 解决方案（包括 IBM SevOne NPM）进行了广泛而严格的评估。其他每种解决方案都因数据收集不足、报告过于复杂和网络可视化有限等原因而表现不佳。此外，这些产品都没有提供 Spark 所需的可扩展性和灵活性。

然而，IBM SevOne NPM 解决方案满足了团队必备清单上的所有要求。它提供了最全面的数据收集、完整的端到端网络可视化和直观的报告。凭借卓越的灵活性和无限的可扩展性，IBM SevOne NPM 解决方案可以跟上 Spark 不断变化的业务和 NPM 需求。

随着 IBM SevOne NPM 在正面对比测试中获胜，Spark 团队决定对其进行一次严苛试验。此次试验以概念验证 (POC) 的形式进行，并且与 Spark 的一些最严苛和最关键的团队（包括第 2 层和第 3 层网络群组）以及高级网络运营团队进行了合作。每个 POC 都非常成功，得到了高度积极的反馈和广泛的用户认可。

“这些审核者都很严格，他们并不是我们之前试用过的一些工具的忠实粉丝，”Spark 的开发运维经理兼该项目的负责人 Graham Prowse 表示，“当所有团队都对 SevOne 解决方案给予好评时，我们知道我们成功了。”