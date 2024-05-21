Spark 是一个蕴含生命、潜力、能量和创造力的词。这就是新西兰最大的电信运营商 Spark NZ 每天努力为新西兰人带来的东西。
为了提高业务敏捷性并推动增长，Spark 正在积极追求数字化转型。这包括使用数字技术通过更强大的无线产品、更高的服务交付效率以及简化和自动化操作来改善客户体验。
在这些关键领域中，网络性能都是一个关键因素。Spark 旨在持续提供卓越的客户体验，因此必须确保可靠、高质量且经济高效的网络服务。在重大发展和变革中做到这一点是一项重大挑战。这就是 Spark 决定使用 IBM® SevOne Network Performance Management 软件的原因。
Spark 对其网络性能管理解决方案进行了整合，即 5 合 1，用 SevOne 取代现有工具
SevOne 为 Spark 网络中超过 400,000 个对象提供端到端可视化
作为一家公司，Spark 多年来经历了转型变革。最新的数字化转型计划旨在提高运营灵活性、效率和响应能力，从而更加以客户为中心。
在追求这些目标的过程中，Spark 团队很快意识到，它需要同样敏捷的网络性能管理 (NPM) 功能来支持其正在进行的运营变更。
然而，Spark 拥有的是旧版 NPM 工具组合。由于每个系统仅提供部分覆盖范围，Spark 的网络运营和 IT 团队收集和分析性能数据、评估问题并提出解决方案，然后采取果断行动解决问题既困难又耗时。挑战包括：
Spark 的网络运营团队为新的 NPM 解决方案设定了三个关键标准：
Spark 项目团队对多个行业领先的 NPM 解决方案（包括 IBM SevOne NPM）进行了广泛而严格的评估。其他每种解决方案都因数据收集不足、报告过于复杂和网络可视化有限等原因而表现不佳。此外，这些产品都没有提供 Spark 所需的可扩展性和灵活性。
然而，IBM SevOne NPM 解决方案满足了团队必备清单上的所有要求。它提供了最全面的数据收集、完整的端到端网络可视化和直观的报告。凭借卓越的灵活性和无限的可扩展性，IBM SevOne NPM 解决方案可以跟上 Spark 不断变化的业务和 NPM 需求。
随着 IBM SevOne NPM 在正面对比测试中获胜，Spark 团队决定对其进行一次严苛试验。此次试验以概念验证 (POC) 的形式进行，并且与 Spark 的一些最严苛和最关键的团队（包括第 2 层和第 3 层网络群组）以及高级网络运营团队进行了合作。每个 POC 都非常成功，得到了高度积极的反馈和广泛的用户认可。
“这些审核者都很严格，他们并不是我们之前试用过的一些工具的忠实粉丝，”Spark 的开发运维经理兼该项目的负责人 Graham Prowse 表示，“当所有团队都对 SevOne 解决方案给予好评时，我们知道我们成功了。”
Spark 最初的 IBM SevOne NPM 部署以该公司的核心网络为中心，涵盖其语音和数据产品。如今，IBM SevOne NPM 解决方案负责监控核心网络中超过 385,000 个对象，以及 Spark 全球互联网络中超过 20,000 个对象。此外，该公司还在继续为其 Spark Digital 业务部门的托管数据客户部署 IBM SevOne NPM，该解决方案将成为推动内部和面向客户的性能仪表板的主要收集系统。
凭借全面的数据收集、完整的网络可视化以及强大且易于使用的报告功能，IBM SevOne NPM 解决方案满足并常常超出 Spark 团队的期望。
“迄今为止，在我们的所有部署中，我们没有遇到过无法轮询的单个设备或 SevOne 解决方案无法捕获的指标，”Prowse 补充道，“考虑到我们网络环境的多样性和高度复杂性，我们发现这确实很了不起。”
至于整合，Spark 有望用 IBM SevOne NPM 软件取代五个旧版 NPM 工具。随着其中一些工具的更换，Spark 已经通过消除软件许可、维护和其他相关成本来降低运营支出。该公司还无需更换或升级旧版 NPM 工具所需的设备，从而降低了资本支出。
整合还减少了工作人员整理各个系统的数据和报告所需的时间。现在，内部团队拥有显示实时和历史性能数据的详细仪表板，企业客户可以即时访问定制的仪表板和报告以满足其需求。
基于最初部署的成功，Spark 计划扩大 IBM SevOne NPM 的使用范围。Spark 的移动网络（由于其增长潜力而成为该公司的战略领域）已经在进行一项值得注意的 POC，并且正在计划进行其他扩展。
Spark（ibm.com 外部链接）（ibm.com 外部链接）是新西兰最大的电信运营商，年收入超过 35 亿美元。该公司为新西兰全国数百万个人和数千家企业提供固定电话、移动电话、互联网、数据和无线网络服务。
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2021 年 11 月在美国制作。
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SevOne 是 IBM 公司 Turbonomic 的商标。
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