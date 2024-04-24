Devereux Advanced Behavioural Health 是美国最大的非营利性组织之一，在不断发展的行为医疗保健领域提供服务、洞察力和领导力。该组织的使命是，对于有情绪、行为或认知差异的人，对其进行潜能发掘和培养，旨在改变他们的生活。
达成这一使命有赖于医生、教育工作者和其他服务提供者团队之间持续的信息共享与合作。提供准确、最新的信息至关重要。
当 Devereux 面临事件跟踪和电子健康记录 (EHR) 系统的挑战时，它实施了 IBM SevOne Network Performance Management 软件，旨在提高系统洞察并确保增加可靠性。
在最终用户受到影响之前，Devereux 使用 SevOne 可以主动检测到大约 40% 的问题
主动检测 SAN 容量问题使每次事件可减少 3 小时的停机时间
Devereux 的许多业务应用程序都是在位于宾夕法尼亚州的 King of Prussia 数据中心运行的，并可通过其全国 Layer 2 光纤网络访问。
Devereux 的电子病历和事故跟踪系统对其业务运营和任务至关重要。这些工具使非营利组织能够安全地存储健康记录，帮助医生和护士、教育工作者、护理人员和承包商共享报告和笔记，并记录所提供的服务和观察到的进展。
Devereux 高级行为健康信息资源副总裁 Tom Shurer 表示：“参与个人护理的人员间的相互沟通，对于积极的治疗结果至关重要。我们对所服务的个人及其家人的安全和福祉负责。我们需要超越预期，并控制这些系统的可用性可能中断所带来的风险。”
在部署 IBM SevOne NPM 之前，由于用户对关键业务应用程序的性能不满意，Devereux 与第三方签订了合同，由其进行基础架构评估。Devereux 还启动了对四种绩效监控解决方案的审查，其中包括现有的解决方案。
Shurer 和系统工程师 David Sutton 表示，他们需要一种监控解决方案来帮助他们更主动地检测系统性能问题。
Sutton 解释说：“我们的系统面临着一个非常具有挑战性的问题。由于数据库异常增长，我们的一个 SAN 卷空间不足，导致三个小时的停机时间。”
该团队还难以生成有效的网络性能报告，这导致集成新技术时经常遇到挑战。
Shurer 指出：“我们很难主动监控我们的关键 IT 系统。我们需要找到一种监控解决方案，该解决方案将成为我们日常 IT 工作流程中不可或缺的一部分，帮助我们在问题出现之前识别并解决问题。”
Devereux 选择 IBM SevOne NPM 作为其长期数字基础设施管理解决方案，因为它能够以高度精细的可视性实时监控所有类型的基础设施，并通过自动划定基线、设定阈值并发出警报等功能收集时间序列数据。
IBM SevOne NPM 为 Devereux 提供了工具，令其充满信心，能够积极主动地解决性能问题，Devereux 的虚拟化采用率已达到 99%，在 46 台 VMware 主机上运行 832 个虚拟机。Shurer 表示：“在规划 IT 系统的架构变更时，我们现在有能力回溯历史并加以考量。我们可以使用 SevOne 报告来创建前后比较，因此我们可以肯定地说，这些变化产生了影响。”
工作人员还对 IBM SevOne NPM 试用期间的全面监控能力表示满意。在基础设施审计期间，多家供应商为 Devereux 提供了概念验证，但只有 IBM SevOne NPM 在Devereux 试用期间，充分显示了监控其所有设备的能力。
Shurer 说道：“SevOne 团队入驻并设置了一切内容，我们有 30 天的时间进行试用。距离试用期结束还剩大约一周，我们要求再延长 30 天，SevOne 答应了。当我们决定采用 SevOne 时，它已经开始正常运作，并且已经为我们的流程做出了贡献。”
Devereux 现在监控约 24,500 个对象，包括 Citrix 和远程桌面服务。Sutton 表示：“使用 SevOne 一个月后，我们就爱上了它。SevOne 比我们之前的解决方案直观得多。”
此前，当其中一个 SAN 卷空间不足时，Devereux 面临着长达三小时的系统中断。实施 IBM SevOne NPM 后，Shurer 的团队构建了一份 SAN 报告来显示前一周的活动。他们注意到了一个异常现象，图表上的一条线明显呈上升趋势。SAN 卷再次快速填满容量。
Sutton 回忆道：“这一次，有了 SevOne，我们提前三个小时检测到 SAN 问题，而不是出现三个小时的中断。”
在首次安装 IBM SevOne NPM 时，团队通过端口上的丢弃和错误发现，备份服务器使用的是默认的 Microsoft Windows 驱动程序，而不是他们认为最适合其配置的驱动程序。这导致备份周期花费的时间比预期的要长。
Sutton 说道：“所有这些小事累加在一起，处理起来既费钱又费时。有了 SevOne，我们估计在对最终用户造成重大影响之前就能发现 40% 的问题。在 SevOne 之前，这个百分比几乎为零。”
Devereux 的 IT 团队也非常喜欢这种生成报告和图表的便利性。例如，Sutton 已经构建了报告来解决特定问题。他说：“我选择一个对象，选择一个指标，点击分离，很快就能得到一份包含六个或更多图表的报告。我从未使用过这样的解决方案，可以如此快速地创建有意义的报告。”
Sutton 继续说道：“我们使用报告来帮助我们确定哪些警报有用。我们定期召开警报总结会议，共同发现模式并调整我们的警报。部署 SevOne 后，可预防的事件数量有所下降。团队现在利用更丰富、更准确的基线数据，可以更好地为决策提供信息。”
Shurer 补充道：“以前，我们花费了大量时间试图找出问题所在。因为我们的精力都用在了发现根本原因上，所以失去了机会。现在，我们的洞察力得到了大大提升。”
IBM SevOne NPM 平台的这些积极成果对于 Devereux 来说只是一个开始。IT 团队包括总部的 33 名员工和全国各地的 22 名本地管理员，他们解决警报问题所需的时间更少，从而重新致力于创新和主动监控。Shurer 特别希望实现两个目标：增强安全性，并经过周密筹划后向云计算迁移。
Shurer 说：“安全性是医疗保健提供方面临的一个主要问题。SevOne 使我们能够更加主动地关注安全性，因为我们无需花费太多时间来解决性能问题。”
Devereux 团队的另一个目标是将 IBM SevOne NPM 警报与其帮助台工单系统集成。警报审查和微调过程完成后，目标是使用工单系统跟踪网络性能问题，以便加以解决。
Devereux 团队对该解决方案的直观性印象深刻，并表示它可以轻松地将服务合并到他们自己的工作流程中。Sutton 指出：“我希望每家公司都按照 SevOne 的方式运营。实施变得更加简单。”
Shurer 补充道：“现在我们可以更轻松地自行扩展解决方案。实际上，我们现有的全职员工现在有更多时间进行创新。”
Sutton 总结道：“从最初接触 SevOne 到我们的持续合作，我们相信，如果我们遇到问题，都会得到顺利解决。”
Devereux（ibm.com 外部链接）是美国最大的非营利组织之一，在不断发展的行为医疗保健领域提供服务、洞察分析和领导力。该组织成立于 1912 年，运营着一个由临床、治疗、教育和就业计划组成的综合网络，每年对数以万计的儿童、成人及其家庭的生活产生积极影响。
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美国出品，2021 年 12 月
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SevOne 是 IBM 公司 Turbonomic 的商标。
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