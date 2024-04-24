Devereux 的许多业务应用程序都是在位于宾夕法尼亚州的 King of Prussia 数据中心运行的，并可通过其全国 Layer 2 光纤网络访问。

Devereux 的电子病历和事故跟踪系统对其业务运营和任务至关重要。这些工具使非营利组织能够安全地存储健康记录，帮助医生和护士、教育工作者、护理人员和承包商共享报告和笔记，并记录所提供的服务和观察到的进展。

Devereux 高级行为健康信息资源副总裁 Tom Shurer 表示：“参与个人护理的人员间的相互沟通，对于积极的治疗结果至关重要。我们对所服务的个人及其家人的安全和福祉负责。我们需要超越预期，并控制这些系统的可用性可能中断所带来的风险。”

在部署 IBM SevOne NPM 之前，由于用户对关键业务应用程序的性能不满意，Devereux 与第三方签订了合同，由其进行基础架构评估。Devereux 还启动了对四种绩效监控解决方案的审查，其中包括现有的解决方案。

Shurer 和系统工程师 David Sutton 表示，他们需要一种监控解决方案来帮助他们更主动地检测系统性能问题。

Sutton 解释说：“我们的系统面临着一个非常具有挑战性的问题。由于数据库异常增长，我们的一个 SAN 卷空间不足，导致三个小时的停机时间。”

该团队还难以生成有效的网络性能报告，这导致集成新技术时经常遇到挑战。

Shurer 指出：“我们很难主动监控我们的关键 IT 系统。我们需要找到一种监控解决方案，该解决方案将成为我们日常 IT 工作流程中不可或缺的一部分，帮助我们在问题出现之前识别并解决问题。”