为了赢得新客户，MSP 需要一套经济高效的分层产品，用于报告、警报和监控企业技术，同时结合一个能够实现更高级的定制化服务的解决方案，以便提供更广泛的服务目录。IBM® SevOne 提供全面的服务套件，从 SD-WAN 到 AWS 和 Azure 等公有云可观察性，再到 WiFi、园区、SD 数据中心、分支机构/WFH 和 ACI 的本地可观察性，均旨在支持当今以应用程序为中心的混合多云世界中的企业。
IBM SevOne 荣膺 2024 年网络可观察性价值领导者。
通过差异化的分层服务产品，帮助 MSP 在新兴增长市场中提高收益
简单的许可结构能够实现成本可预测性，从而可靠地履行 MSP 合同的成本
开箱即用的仪表板和对网络设备的广泛支持让 MSP 能够快速开启网络可观察性，以便更早地确认收益
借助集成网络可观察性的低代码自动化引擎，降低对昂贵且稀缺资源的依赖
了解避免瓶颈所需的资源，并获得足够的时间来配置更多带宽或部署更多虚拟主机
整合多套监控系统。消除与当前系统相关的大部分甚至全部辅助成本和隐性成本
IBM SevOne 不仅能检测，还能根据重要事项采取行动，支持 IT 更快地推出新的业务服务，同时保持高水平的效率和可靠性。这些功能进一步扩展，将网络洞察分析转化为自动化操作，从而简化运营。