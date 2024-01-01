为了赢得新客户，MSP 需要一套经济高效的分层产品，用于报告、警报和监控企业技术，同时结合一个能够实现更高级的定制化服务的解决方案，以便提供更广泛的服务目录。IBM® SevOne 提供全面的服务套件，从 SD-WAN 到 AWS 和 Azure 等公有云可观察性，再到 WiFi、园区、SD 数据中心、分支机构/WFH 和 ACI 的本地可观察性，均旨在支持当今以应用程序为中心的混合多云世界中的企业。