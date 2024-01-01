主页 网络 SevOne MSP 网络监控和可观察性
支持 MSP 企业客户踏上以应用程序为中心的混合多云之旅
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抽象风格平面插图，绘有网络、节点、圆圈、图表、图形
跨企业级技术的性能可观察性

为了赢得新客户，MSP 需要一套经济高效的分层产品，用于报告、警报和监控企业技术，同时结合一个能够实现更高级的定制化服务的解决方案，以便提供更广泛的服务目录。IBM® SevOne 提供全面的服务套件，从 SD-WAN 到 AWS 和 Azure 等公有云可观察性，再到 WiFi、园区、SD 数据中心、分支机构/WFH 和 ACI 的本地可观察性，均旨在支持当今以应用程序为中心的混合多云世界中的企业。
EMA Radar 报告

IBM SevOne 荣膺 2024 年网络可观察性价值领导者。
优势 增加收入

通过差异化的分层服务产品，帮助 MSP 在新兴增长市场中提高收益

 了解优势 实现成本可预测性

简单的许可结构能够实现成本可预测性，从而可靠地履行 MSP 合同的成本

 了解优势 缩短上市时间

开箱即用的仪表板和对网络设备的广泛支持让 MSP 能够快速开启网络可观察性，以便更早地确认收益

 了解优势 充分利用自动化来降低成本

借助集成网络可观察性的低代码自动化引擎，降低对昂贵且稀缺资源的依赖

 了解优势 通过改进容量预测避免网络瓶颈

了解避免瓶颈所需的资源，并获得足够的时间来配置更多带宽或部署更多虚拟主机

 了解优势 通过工具整合降低软件许可成本

整合多套监控系统。消除与当前系统相关的大部分甚至全部辅助成本和隐性成本

 了解优势

Redis 功能

IBM SevOne 不仅能检测，还能根据重要事项采取行动，支持 IT 更快地推出新的业务服务，同时保持高水平的效率和可靠性。这些功能进一步扩展，将网络洞察分析转化为自动化操作，从而简化运营。

扩展以满足业务需求 IBM SevOne 提供可扩展的网络性能管理，让企业能够轻松观察和管理大型复杂的基础设施。IBM SevOne 能够支持不断增长的网络需求，确保在混合多云和 SD-WAN 环境中实现实时可视性、快速故障排除和可靠性能，可满足不断变化的业务需求。
支持下一代网络 IBM SevOne 为 SD-WAN 环境提供全面的多供应商支持，能够实现跨不同网络基础设施的无缝性能观察和管理。它可以提供实时可见性以及主动问题检测和分析，确保 SD-WAN 部署的优秀性能和运营简化，无论供应商是谁。
提供定制门户 通过减少手动流程并增强数据可见性，利用自定义门户改善 MSP 和企业之间的协作。IBM SevOne 多租户功能旨在为 MSP 管理员提供所需的灵活性，让他们能够以受控的方式为最终用户报告单独的独特体验，从而确保对相关设备和对象的选择可见性。
避免 SLA 处罚 通过主动观察网络性能、在潜在问题影响服务之前发现问题，并确保始终达到商定的服务水平，以避免 SLA 处罚。IBM SevOne 的机器学习分析可根据灵活的警报策略自动识别正常情况和不正常情况，从而确保遵守合同义务。
了解 IBM SevOne 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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