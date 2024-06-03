“我们的一大目标是减小硬件的占地面积，并获得所有财务优势和运营优势。不过，在所有这些过渡期内，我们主要关心的是如何在不对我们的客户、内部用户或合作伙伴造成任何负面影响的情况下完成这些过渡，”Sky 的 OSS 解决方案架构师兼网络保障团队负责人 Amar Palaniswamy 说道。“对于像 Sky 这样庞大的网络，任何新服务通常都需要大规模部署，并直接影响很多用户和客户。因此，性能监控就变得比常规日常运营更加重要。而 SevOne 恰好能够在这一方面大放异彩。”

除了提高运营敏捷度并帮助缩短新娱乐服务的上市时间以外，Sky 的网络保障团队还必须在几次重大部署期间和之后保护用户和客户的体验。



该公司的大型项目之一是采用并过渡到使用 Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) 的软件定义网络 (SDN)。Sky 的 Cisco ACI 系统部署在该公司的数据中心中，这样，该公司就能够根据网络策略动态定义自己的网络基础设施。此举的目的是利用 Cisco SDN 技术简化和优化应用程序部署以及缩短应用程序部署生命周期。然而，Sky 发现了一个关键差距。



尽管 Cisco ACI 配有一个嵌入式管理系统，但它主要侧重于网络策略的初始配置和持续管理。然而，Cisco ACI 中的性能数据只提供有关 Cisco ACI 管理的实体的详细信息，因此形成了一个性能数据孤岛，它的历史视角非常狭隘。



SevOne NPM 帮助 Sky 团队弥补了监控方面的这一差距，并为他们提供了直接与 Cisco ACI 的管理 API 集成的完整、现代化 SDN 监控和分析功能。因此，对于自己的整个 Cisco ACI 基础设施以及它连接到的 Sky 网络的其余部分，Sky 的网络保障团队现在可以获得全面的端到端可见性。



Sky 的网络保障团队还使用 SevOne NPM 的强大 NetFlow 分析功能，以监控由 Nokia 等供应商提供的支持 NetFlow 的 Sky 物理和虚拟路由器、交换机和其他网络设备所生成的流量数据。



Sky 使用 SevOne NPM 解决方案的另一种创新方式是将实时网络性能数据传输到 Google Cloud，以执行复杂的分析和报告。这样，Sky 就能够将自己的性能数据的价值扩展到运营孤岛和组织边界之外。



总而言之，Sky 目前正在利用 SevOne NPM 监控他们的 55,000 多个网络设备。

