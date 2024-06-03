在成为 IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 客户之后的最初几年，Sky Group 主要利用 SevOne NPM 解决方案监控自己的物理基础设施，主要查看本地数据中心和其他物理位置的路由器、交换机和其他网络硬件。
随着自身的发展壮大并向更多国家或地区的更多客户提供更多的娱乐产品，该公司需要一个更大的网络来适应这一增长。为了管理自己的更广阔网络，Sky 需要更多的性能监控功能。在扩展网络的同时，Sky 还扩展了自己的监控系统，而 SevOne NPM 始终能够胜任这项任务。
随着时代变迁和新技术崭露头角，Sky 希望将很多这样的技术进步整合到自己的运营中。在过去的几年里，Sky 的网络保障团队稳步将几种下一代网络架构和资源整合到自己的运营支持系统 (OSS) 战略中。这些变革的核心是逐步但持续地放弃公司以前的传统方法（严重依赖物理网络设备），转而采用下一代的虚拟化网络和云基础设施。
Sky 团队一如既往地确保他们拥有所需的性能监控功能，以监控和管理他们正在实施的新型动态基础设施元素。
为了满足这些新涌现的网络性能监控需求，Sky 团队再次将目光投向了 SevOne NPM。
“我们的一大目标是减小硬件的占地面积，并获得所有财务优势和运营优势。不过，在所有这些过渡期内，我们主要关心的是如何在不对我们的客户、内部用户或合作伙伴造成任何负面影响的情况下完成这些过渡，”Sky 的 OSS 解决方案架构师兼网络保障团队负责人 Amar Palaniswamy 说道。“对于像 Sky 这样庞大的网络，任何新服务通常都需要大规模部署，并直接影响很多用户和客户。因此，性能监控就变得比常规日常运营更加重要。而 SevOne 恰好能够在这一方面大放异彩。”
除了提高运营敏捷度并帮助缩短新娱乐服务的上市时间以外，Sky 的网络保障团队还必须在几次重大部署期间和之后保护用户和客户的体验。
该公司的大型项目之一是采用并过渡到使用 Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) 的软件定义网络 (SDN)。Sky 的 Cisco ACI 系统部署在该公司的数据中心中，这样，该公司就能够根据网络策略动态定义自己的网络基础设施。此举的目的是利用 Cisco SDN 技术简化和优化应用程序部署以及缩短应用程序部署生命周期。然而，Sky 发现了一个关键差距。
尽管 Cisco ACI 配有一个嵌入式管理系统，但它主要侧重于网络策略的初始配置和持续管理。然而，Cisco ACI 中的性能数据只提供有关 Cisco ACI 管理的实体的详细信息，因此形成了一个性能数据孤岛，它的历史视角非常狭隘。
SevOne NPM 帮助 Sky 团队弥补了监控方面的这一差距，并为他们提供了直接与 Cisco ACI 的管理 API 集成的完整、现代化 SDN 监控和分析功能。因此，对于自己的整个 Cisco ACI 基础设施以及它连接到的 Sky 网络的其余部分，Sky 的网络保障团队现在可以获得全面的端到端可见性。
Sky 的网络保障团队还使用 SevOne NPM 的强大 NetFlow 分析功能，以监控由 Nokia 等供应商提供的支持 NetFlow 的 Sky 物理和虚拟路由器、交换机和其他网络设备所生成的流量数据。
Sky 使用 SevOne NPM 解决方案的另一种创新方式是将实时网络性能数据传输到 Google Cloud，以执行复杂的分析和报告。这样，Sky 就能够将自己的性能数据的价值扩展到运营孤岛和组织边界之外。
总而言之，Sky 目前正在利用 SevOne NPM 监控他们的 55,000 多个网络设备。
随着 Sky 的网络不断通过任何潜在的收购实现有机增长、IT 运营继续向云过渡，Sky 团队只需按计划调整并进一步扩展他们的 SevOne NPM 系统，以应对出现的监控挑战。鉴于流式传输的内容和一般媒体产品对延迟敏感的性质，Sky 将继续依靠 SevOne NPM 解决方案的强大功能和高速度及时发现网络问题，以免影响用户或最终客户。
简而言之，Sky 的网络保障团队会继续依靠 SevOne NPM 的快速、灵活、可扩展的监控功能，以帮助满足当今的运营需求，并轻松调整以应对未来可能出现的任何监控挑战。
Sky（ibm.com 外部链接）总部位于伦敦，是 Comcast 集团旗下的一家子公司，拥有 32,000 多名员工。该公司是欧洲领先的媒体和娱乐公司。Sky 在六个国家或地区为 2300 多万客户提供全方位的电视广播服务，包括新闻、体育、电影、按次付费活动和原创内容。Sky 还提供互联网服务和固定电信基础设施。
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美国出品，2023 年 9 月。
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