无论人类在 DevOps、SRE 或云领域有多么熟练，仍几乎不可能持续确定云应用程序的准确计算、存储和数据库配置情况，从而以最低成本实现高性能。因此，您为了避免应用程序性能风险而增加云基础架构的资源配置，但往往造成不必要的高额云帐单。

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