无论人类在 DevOps、SRE 或云领域有多么熟练，仍几乎不可能持续确定云应用程序的准确计算、存储和数据库配置情况，从而以最低成本实现高性能。因此，您为了避免应用程序性能风险而增加云基础架构的资源配置，但往往造成不必要的高额云帐单。
IBM Turbonomic 平台的 AI 自动化和云优化解决方案能够协助您持续确保传统和云原生应用程序性能并优化成本。该平台的云成本管理工具适用于公共云、私有云、多云和混合云环境以及所有主要云供应商。Turbonomic 软件尤其适用于采用 FinOps 的组织，让您的云投资将更加明智、自动化更加容易，助力您最终实现敏捷性、弹性和上市速度三大承诺。
如何利用自动化管理多云蔓延和成本失控的情况
通过分析资源使用情况、发现未充分利用的资源并制定适当规模的行动，确定节省成本的机会或所需的投资
最大限度地利用现有预订、省钱套餐和承诺使用折扣，并找机会扩大折扣范围
通过“假设”规划场景进行建模并优化成本，支持快速发布周期
了解应用程序与基础架构之间的相互依赖关系，主动识别瓶颈并采取优化措施，以提高性能并降低成本
自动进行自我优化以消除资源争用问题，使团队无需进行故障排除和“救火”工作
实时动态调整资源分配以满足工作负载需求，在保持性能的同时消除利用率不足和过度配置的问题
在 Turbonomic 的单个实例中跨公共云、私有云、混合云和多云（从您自己的数据中心到 AWS、Azure 和 Google Cloud）进行优化
通过 Turbonomic 的通用供应链抽象，使多元化的云端特定团队能够管理多个技术堆栈
接受供应商中立性，以满足业务需求的速度开展运营
Turbonomic 的 AI 软件持续生成混合云成本优化操作，能够实现基础架构与应用程序的动态供需匹配。这有助于确保应用程序以最低成本获得所需。这些操作不会降低性能，因为我们的分析引擎会考虑全栈（从应用程序到平台再到硬件）的资源需求和依赖性。
Turbonomic 软件提供的可自动化、可伸缩解决方案助力提高云使用效率、改善成本分析并最大限度地发挥云预算的价值。
Turbonomic 的分析引擎可自动提取并显示与公有云提供商协商的费率。然后，分析引擎会生成特定的预留实例购买和扩展操作，以便您充分利用现有 RI 清单，并最大限度地提高预留到实例的覆盖率。
Turbonomic 可支持您将混合云成本优化操作融入您的管道、流程和工作流程中。借助 Turbonomic，您可以轻松执行自动化并立即取得持久成果。
通过基于实时需求而持续生成的操作来优化 Azure 虚拟机、数据库和存储卷。
通过基于实时需求而持续生成的操作来优化您的环境，其中包括保留的实例库存。
持续实时地将应用程序需求与 Google Cloud Platform 的配置选项相匹配。