主页 IT 自动化 Turbonomic 使用 IBM Turbonomic 助力云成本优化
使用可自动化云成本优化工具控制云支出，同时保持应用程序性能
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云成本优化插图
更智慧的云成本管理会带来什么？

无论人类在 DevOps、SRE 或云领域有多么熟练，仍几乎不可能持续确定云应用程序的准确计算、存储和数据库配置情况，从而以最低成本实现高性能。因此，您为了避免应用程序性能风险而增加云基础架构的资源配置，但往往造成不必要的高额云帐单。

IBM Turbonomic 平台的 AI 自动化和云优化解决方案能够协助您持续确保传统和云原生应用程序性能并优化成本。该平台的云成本管理工具适用于公共云、私有云、多云和混合云环境以及所有主要云供应商。Turbonomic 软件尤其适用于采用 FinOps 的组织，让您的云投资将更加明智、自动化更加容易，助力您最终实现敏捷性、弹性和上市速度三大承诺。
特色服务 网络研讨会

如何利用自动化管理多云蔓延和成本失控的情况
停止公共云消费上的超支。立即借助 Turbonomic 估算投资回报率 (ROI)。

优化您的云环境

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云计算优化 Turbonomic 软件自动为云应用程序工作负载确定合适的虚拟机 (VM) 实例类型。该解决方案使用一系列度量标准：vCPU、vMem、网络和存储输入/输出 (IO)、吞吐量、预留实例清单、定价和折扣、磁盘计数、配额和可用区域。
云存储优化 Turbonomic 软件评估吞吐量和 IOPS 需求，扩展到每个磁盘所需的最佳存储解决方案，包括在存储层之间和内部进行缩放，调整卷大小，在不造成停机的情况下修改 101/102 Azure Ultra 上的 IOPS 或吞吐量，删除未连接的存储设备。
数据库优化 更充分利用平台即服务 (PaaS)，根据应用程序的需要，即时调整 Azure SQL 和 Amazon RDS 数据库资源，无需为未使用的数据库容量付费。
Kubernetes 优化 Turbonomic 软件通过容器大小调整、连续 Pod 移动、智能集群扩展和容器规划来优化 Kubernetes 的所有上游版本。直观的容器平台仪表板，用户可以查看容器基础架构的整体性能、容量和运行状况，并深入了解顶级容器平台集群，以便评估其运行状况并按风险级别排序。 了解更多
预留实例优化 IBM 软件提供基于使用率的特定、可自动化的计算缩放操作，因此您可以充分利用现有的 RI 清单并最大限度地提高预留到 VM 的覆盖率。软件会自动提取并显示协商的费率，帮助您抓住降低成本的机会。

关键成果

做出明智的云成本管理决策

  • 通过分析资源使用情况、发现未充分利用的资源并制定适当规模的行动，确定节省成本的机会或所需的投资

  • 最大限度地利用现有预订、省钱套餐和承诺使用折扣，并找机会扩大折扣范围

  • 通过“假设”规划场景进行建模并优化成本，支持快速发布周期

 在控制云成本的同时提高应用程序性能

  • 了解应用程序与基础架构之间的相互依赖关系，主动识别瓶颈并采取优化措施，以提高性能并降低成本

  • 自动进行自我优化以消除资源争用问题，使团队无需进行故障排除和“救火”工作

  • 实时动态调整资源分配以满足工作负载需求，在保持性能的同时消除利用率不足和过度配置的问题

 启用自我优化的混合云

  • 在 Turbonomic 的单个实例中跨公共云、私有云、混合云和多云（从您自己的数据中心到 AWS、Azure 和 Google Cloud）进行优化

  • 通过 Turbonomic 的通用供应链抽象，使多元化的云端特定团队能够管理多个技术堆栈

  • 接受供应商中立性，以满足业务需求的速度开展运营

 轻松与云供应商集成

 

 

查看所有技术集成
Turbonomic 的自动化操作不仅能提高性能，还能释放团队的资源。团队现在有更多时间创新，而不只是专注于如何维持现状。 Gary Prindle 高级系统工程师 Carhartt

成功案例

在工厂工作的人员
零售业
Carhartt

自 1889 年在底特律成立以来，Carhartt 一直是美国最努力奋进的公司之一。Carhartt 最初为铁路工人设计服装，很快又成为汽车生产、建筑和许多其他行业工人的着装选择。阅读个案研究，了解这个传奇服装品牌如何使用 Turbonomic 平台实施云优先战略并再创假日销售新纪录。

Turbonomic 如何应对常见的云挑战

如何在不影响应用程序性能的情况下安全地减少公共云费用？

Turbonomic 的 AI 软件持续生成混合云成本优化操作，能够实现基础架构与应用程序的动态供需匹配。这有助于确保应用程序以最低成本获得所需。这些操作不会降低性能，因为我们的分析引擎会考虑全栈（从应用程序到平台再到硬件）的资源需求和依赖性。

Turbonomic 软件提供的可自动化、可伸缩解决方案助力提高云使用效率、改善成本分析并最大限度地发挥云预算的价值。

 如何尽可能扩大折扣定价范围？

Turbonomic 的分析引擎可自动提取并显示与公有云提供商协商的费率。然后，分析引擎会生成特定的预留实例购买和扩展操作，以便您充分利用现有 RI 清单，并最大限度地提高预留到实例的覆盖率。

 如何持续消除组织的云计算成本超支现象？

Turbonomic 可支持您将混合云成本优化操作融入您的管道、流程和工作流程中。借助 Turbonomic，您可以轻松执行自动化并立即取得持久成果。

 
    我们支持什么 IBM Turbonomic 平台支持各种公共云提供者，包括 Microsoft Azure、Amazon Web Services (AWS) 和 Google Cloud Platform (GCP)；还支持集成利用 GitHub、Slack、Terraform、Ansible 等的工作流程。 查看所有集成 Microsoft Azure

    通过基于实时需求而持续生成的操作来优化 Azure 虚拟机、数据库和存储卷。

         了解更多     Amazon Web Services (AWS)

    通过基于实时需求而持续生成的操作来优化您的环境，其中包括保留的实例库存。

         了解更多     Google Cloud Platform (GCP)

    持续实时地将应用程序需求与 Google Cloud Platform 的配置选项相匹配。

         了解更多
    重新思考云运营：实施何种自动化，才能确保以最低的成本实现应用程序性能？
    相关用例 云迁移规划

    Turbonomic 平台提供易于使用的云迁移规划，您能够从一开始便优化云服务使用，同时简化云迁移工作。

     数据中心现代化

    Turbonomic 软件可自动优化应用程序的资源配置水平，同时根据业务需求实时动态扩展。通过现代化战略，您可以获得更高效的数据中心和更好的业务结果。

     Kubernetes 优化

    Turbonomic 软件自动确定合适的资源分配操作以及何时执行操作，确保您的 Kubernetes 环境和关键任务应用程序获得满足服务级别目标 (SLO) 所需的确切资源。
    立即使用 Turbo

    开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全降低成本。

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