IBM® Turbonomic 能够提供一种独特的 FinOps 方法，其核心是根据您可以安全、实时自动执行的优化操作，提供最佳支出。借助 Turbonomic：
赋能 IT 团队自信阐述与预期业务成果直接相关的预算需求
支出和绩效不断优化，并促进有关投资和增长的信息讨论
财务、运营和 DevOps 团队之间的合作可达到前所未有的高度，合作效果比以往任何时候都更好
与其他优化解决方案不同，Turbonomic 平台上的自动化可操作。这有助于确保云技术、ITOps 和 FinOps 团队取得切实的成果，如将云技术支出削减 33%，并在三年内实现 471% 的投资回报率。
如何利用自动化管理多云蔓延和成本失控的情况
观看 Turbonomic 和 Cloudability 集成的现场演示
加速云成本优化和推进可持续性发展的 IT 策略
应用优先、基于需求的分析有助于确保跨主流云提供商、Kubernetes 和本地 VMware，以安全、自动化的方式开展运营。
以安全、自动化方式完成组织流水线和工作流程，并与之实现集成。持续交付即时、切实的成果。
通过准确展示动态资源配置对任务关键型应用性能的影响，与应用开发人员和其他利益相关方建立信任关系。
云成本优化
Turbonomic 软件将云资源配置数据情境化，并跨计算、存储和 DBaaS 生成值得信赖的资源配置操作，以便您以自动方式持续优化云使用并降低云费用。Turbonomic 软件还提供基于历史利用率指标的扩展操作，因此您可以充分利用现有的预留实例库存和承诺使用折扣，最大限度提高预留到虚拟机的覆盖率。
Turbonomic 软件支持 AWS、Azure 和 Google Cloud。
Kubernetes 优化
从应用程序到平台再到基础架构的持续优化，释放堆栈每一层中的云原生弹性。利用 Turbonomic 软件，您可以最大限度减少与 Kubernetes 相关的劳动力和成本，并最大限度提高投资回报率。
Turbonomic 软件支持所有上游版本的 Kubernetes，包括 EKS、GKE、AKS 和 Red Hat OpenShift。
数据中心优化
以安全、自动化方式进行虚拟化和私有云基础架构的资源配置，有助于确保以最低成本获得出色性能。关键资源配置操作包括持续计算和存储配置、虚拟机大小调整、容量管理、超集群优化等。
云迁移规划优化
借助 Turbonomic 平台的数据中心优化，更有效地利用现有资产。其应用程序驱动的规划功能可确定哪些工作负载最适合云，帮助确保在迁移后立即高效运行。
PaaS 优化
通过 Microsoft Azure App Service 计划、Azure SQL 和 Amazon RDS 数据库资源的动态扩展，最大程度发挥平台即服务 (PaaS) 的业务价值。帮助确保应用程序精准获取所需资源，同时消除数据库容量浪费和 ASP 空置情况。