主页 IT 自动化 Turbonomic 利用 IBM Turbonomic 实现云成本优化 
自动化有助于消除混合云和多云环境中的超支情况，从而最大限度提高 IT 投资回报
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IBM Turbonomic 云成本优化插图
推进 FinOps 中的 “Ops”

IBM® Turbonomic 能够提供一种独特的 FinOps 方法，其核心是根据您可以安全、实时自动执行的优化操作，提供最佳支出。借助 Turbonomic：

  • 赋能 IT 团队自信阐述与预期业务成果直接相关的预算需求

  • 支出和绩效不断优化，并促进有关投资和增长的信息讨论

  • 财务、运营和 DevOps 团队之间的合作可达到前所未有的高度，合作效果比以往任何时候都更好

与其他优化解决方案不同，Turbonomic 平台上的自动化可操作。这有助于确保云技术、ITOps 和 FinOps 团队取得切实的成果，如将云技术支出削减 33%，并在三年内实现 471% 的投资回报率。
新增功能 网络研讨会

如何利用自动化管理多云蔓延和成本失控的情况

 网络研讨会

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 白皮书

加速云成本优化和推进可持续性发展的 IT 策略
优势 了解 Turbonomic 如何能改善您的云成本管理，并充分利用您的云资源。 预约实时演示 可信赖的行动

应用优先、基于需求的分析有助于确保跨主流云提供商、Kubernetes 和本地 VMware，以安全、自动化的方式开展运营。

 简化执行

以安全、自动化方式完成组织流水线和工作流程，并与之实现集成。持续交付即时、切实的成果。

 有形的业务影响

通过准确展示动态资源配置对任务关键型应用性能的影响，与应用开发人员和其他利益相关方建立信任关系。

优化您的云环境

云成本优化

Turbonomic 软件将云资源配置数据情境化，并跨计算、存储和 DBaaS 生成值得信赖的资源配置操作，以便您以自动方式持续优化云使用并降低云费用。Turbonomic 软件还提供基于历史利用率指标的扩展操作，因此您可以充分利用现有的预留实例库存和承诺使用折扣，最大限度提高预留到虚拟机的覆盖率。

Turbonomic 软件支持 AWSAzureGoogle Cloud

Kubernetes 优化

从应用程序到平台再到基础架构的持续优化，释放堆栈每一层中的云原生弹性。利用 Turbonomic 软件，您可以最大限度减少与 Kubernetes 相关的劳动力和成本，并最大限度提高投资回报率。

Turbonomic 软件支持所有上游版本的 Kubernetes，包括 EKSGKEAKSRed Hat OpenShift

数据中心优化

以安全、自动化方式进行虚拟化和私有云基础架构的资源配置，有助于确保以最低成本获得出色性能。关键资源配置操作包括持续计算和存储配置、虚拟机大小调整、容量管理、超集群优化等。

云迁移规划优化

借助 Turbonomic 平台的数据中心优化，更有效地利用现有资产。其应用程序驱动的规划功能可确定哪些工作负载最适合云，帮助确保在迁移后立即高效运行

    PaaS 优化

    通过 Microsoft Azure App Service 计划、Azure SQL 和 Amazon RDS 数据库资源的动态扩展，最大程度发挥平台即服务 (PaaS) 的业务价值。帮助确保应用程序精准获取所需资源，同时消除数据库容量浪费和 ASP 空置情况。
      停止公共云消费上的超支。立即借助 Turbonomic 估算投资回报率 (ROI)。

      成功案例

      正在佩戴防护口罩的医护人员
      医疗保健
      Providence 加速云采用，提升了医疗保健服务

      Providence 成立于 100 多年前，其初衷是为穷人和弱势群体提供医疗保健服务，如今该机构拥有 52 家医院和 1,000 多家诊所，医护人员达到 120,000 名，并继续履行其使命。阅读案例研究，了解 Providence 如何在迁移到云基础架构期间使用 IBM Turbonomic 软件来维护关键应用程序的弹性，包括直接参与为患者提供医疗服务的应用程序。

      相关用例 混合云财务管理

      了解更多关于 Apptio 的信息。这是一系列技术财务管理、云财务管理和企业敏捷规划软件产品。借助这些产品，您可将技术投资与明确的业务价值联系起来。

       云成本优化

      使用 Turbonomic 平台的 AI 赋能自动化、云成本优化解决方案和直观的仪表板，持续帮助确保应用程序性能（传统和云原生）并优化成本。

      云迁移规划

      Turbonomic 平台提供易于使用的云迁移规划，让您能够从一开始便优化云服务使用，同时简化您的云迁移。
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      开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全降低成本。

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