开始使用 Turbonomic 进行为期 30 天的评估，为您的 AWS、Azure 和 GCP 帐户无限优化您的应用程序资源和云成本。
Turbonomic Essentials 为用户提供简单安全的服务，以便在不牺牲应用程序性能的情况下，持续优化云成本并简化云资源。
专为动态企业环境打造。Turbonomic Standard 可在不影响应用程序性能的情况下，跨混合云环境实现云和数据中心的可见性及成本优化。
公共云优化
连接 AWS、Azure 和 GCP 账户及计费账户，以实现 IaaS 和存储空间优化。
Kubernetes 优化
连接容器平台，包括 EKS、AKS 和 GKE。
应用程序和数据库资源优化
连接 APM 工具、应用程序服务器以及基于云的 PaaS 和数据库服务器（如 RDS 和 SQL）。
数据中心安全连接隧道
安全地连接到防火墙后的本地部署资产，并将其进行优化。
本地部署数据中心优化
连接虚拟机管理程序、存储空间和超融合基础架构。
SLO 驱动型优化
定义并自动执行应用程序服务级别目标 (SLO)。
企业版 SSO
通过组织的 IAM 平台为用户提供 Turbonomic 的访问权限。
仅限 SaaS
仅限 SaaS
SaaS，托管软件
免费试用 30 天，无需信用卡
*每年 40,000 美元
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
1, 2 价格计算器和估算器免责声明
计算价格是出于规划目的而提供的估算费用，仅考虑了 IBM 的潜在折扣，并非 IBM 或 IBM 业务合作伙伴提供的正式报价。估算费用可反映折后总价。最终价格可能会受某些因素影响，如配置、附加组件或其他要求。IBM 业务合作伙伴可以自主对 IBM Turbonomic 进行定价和报价，估算价对 IBM 及其业务合作伙伴没有约束力。
3 投资回报率计算器免责声明
显示的结果基于某些假设，包括 IBM 委托 Forrester Research 发布的 IBM Turbonomic 2024 年总体经济影响TM 中复合组织得出的结果。此工具的结果仅用于说明目的，以帮助确定是否将 Turbonomic 视为业务解决方案。结果并非基于实际数据或统计模型，可能不准确或不适用于特定企业。实际结果将根据特定业务状况、使用情况、配置和环境等诸多因素的影响而发生变化。不应依赖计算器得出的结果，这些结果不能保证或承诺任何潜在或实际的财务结果或您可能实现的其他权益。实际投资回报率和权益因客户配置和情况而有所不同。