Azure 成本优化

Microsoft Azure 是 Microsoft 的公共云基础架构平台。IBM® Turbonomic® 平台通过一个 Azure 服务主体与 Azure 进行集成，并利用了 Azure Resource Manager。

Turbonomic 平台可根据实时需求持续生成用于优化 Azure 虚拟机、数据库和磁盘的操作。其规定的操作有助于确保性能，同时最大限度地降低成本。此外，Turbonomic 平台还能管理预留实例 (RI) 库存并对可最大限度提高 RI 利用率和覆盖范围的操作进行指示，而所有这一切均以应用程序性能为准绳。

注意：为了启用 Azure RI 感知和协商费率，您必须通过 Microsoft Enterprise Agreement 目标为 Turbonomic 平台提供对 Microsoft Enterprise Agreement 费率的访问权限。