您对容器化和 Kubernetes 进行投资，以便在弹性、灾备能力和上市速度方面获得优势。但可用性、延迟和事务吞吐量等传统度量标准无法解决动态多云或容器化环境中的性能问题。

为了使您的服务级别目标 (SLO) 有意义，它们需要衡量重要的事项：业务影响和客户体验。IBM Turbonomic 软件可自动确定适当的资源分配操作以及何时执行这些操作，从而协助确保您的 Kubernetes 环境和任务关键型应用程序准确获得实现 SLO 所需的资源。

