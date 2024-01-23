工作出色者值得赞赏。这是 O.C. Tanner 员工认可解决方案的指导原则，全球成千上万的知名企业和组织都在使用这些解决方案。
为了打造最有意义且最吸引人的体验，O.C. Tanner 不断开发其服务。但是，开发人员要想完成自己的出色工作就需要在快节奏、敏捷的环境中适时获得正确的资源。在开始使用 IBM® Turbonomic® 混合云成本优化软件之前，这是该公司面对的一大挑战。
O.C. Tanner 使用 IBM Turbonomic 自动优化超过 1,500 个资源
Sam Beckett 是 O.C. Tanner 的云工程师，正在领导为公司开发人员开发开源平台即服务 (PaaS) 解决方案（名为 Akkeris）的工作（链接位于 ibm.com 外部）。Akkeris 基于 Kubernetes 构建，支持开发人员轻松地将代码部署到生产中，同时处理合规性、授权、审计以及数据库等附加服务。
在 Akkeris 平台上部署超过 1,500 个，管理资源绝非易事。开发人员必须决定如何调整容器的大小（充其量是知情猜测），这占用了构建创收功能的时间。开发人员希望专注于创建新功能和服务，因此可以理解的是，在资源决策方面，他们往往会高估自身的需求。
“如果没有 Turbonomic，这件事会变得非常困难，”Beckett 表示，“我们过去曾尝试向开发人员提出建议，包括网络流量、CPU 利用率、内存使用率等基本指标，但尝试将其整合到为用户提供的建议时非常耗费资源且不一致。这是一个真正的挑战。”
在 O.C. Tanner 实施 IBM Turbonomic 后，Beckett 的团队及其开发同事不再需要通过处理数字来确定资源分配。IBM Turbonomic 软件了解应用程序的资源需求，并不断确定确保应用程序准确执行所需的操作。堆栈的每一层都根据实时需求进行分析和资源配置，从 Pod 和服务到容器再到节点，以及底层的 Amazon Web Services (AWS) 云基础架构。随着 IBM Turbonomic 不断制定容器大小决策，Beckett 及其团队可以向开发人员提供这些信息，并就如何优化资源展开具有数据依据的对话。
同样，Beckett 已开始利用 IBM Turbonomic 来管理在 Akkeris 上运行的平台服务，开发人员使用这些服务来构建应用程序。“我们的团队拥有运行 Akkeris 平台的 Kubernetes 组件，”Beckett 解释道，“我们为开发人员提供了各种服务，而 Turbonomic 能帮助我了解如何优化这些服务。”
接下来，Beckett 及其团队的目标是利用 IBM Turbonomic 的 API 将调整大小操作映射到其 PaaS 中的“T 恤大小”。作为自助服务部署的一部分，开发人员将能够选择推荐的 T 恤大小，而无需接触 Kubernetes。“Turbonomic 的 API 为我们提供将其建议实施到 PaaS 中所需的所有数据，我们对性能改进和成本节约感到非常兴奋。”Beckett 表示。
O.C. Tanner（链接位于 ibm.com 外部）是一家已有近一个世纪历史的组织，其业务已实现数字化转型。该公司成立于 1927 年，最初向高中和大学毕业生销售班级戒指和别针。如今，O.C. Tanner 制定了员工认可策略和奖励计划，帮助公司奖赏表现出色者。作为美国最大的零售和企业奖项制造商之一，O.C. Tanner 通过慈善事业支持对员工有意义的环境、艺术、教育、儿童和组织。
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美国出品，2022 年 3 月。
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