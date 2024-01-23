Sam Beckett 是 O.C. Tanner 的云工程师，正在领导为公司开发人员开发开源平台即服务 (PaaS) 解决方案（名为 Akkeris）的工作（链接位于 ibm.com 外部）。Akkeris 基于 Kubernetes 构建，支持开发人员轻松地将代码部署到生产中，同时处理合规性、授权、审计以及数据库等附加服务。

在 Akkeris 平台上部署超过 1,500 个，管理资源绝非易事。开发人员必须决定如何调整容器的大小（充其量是知情猜测），这占用了构建创收功能的时间。开发人员希望专注于创建新功能和服务，因此可以理解的是，在资源决策方面，他们往往会高估自身的需求。

“如果没有 Turbonomic，这件事会变得非常困难，”Beckett 表示，“我们过去曾尝试向开发人员提出建议，包括网络流量、CPU 利用率、内存使用率等基本指标，但尝试将其整合到为用户提供的建议时非常耗费资源且不一致。这是一个真正的挑战。”